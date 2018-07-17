За слова о доверии Путину на Трампа ополчились даже однопартийцы. Но кое-кто заступился

Владимир Козловский Би-би-си, Нью-Йорк
  • 17 июля 2018
Путин и Трамп с супругой Правообладатель иллюстрации EPA

Дональда Трампа постоянно за что-то критикуют, и нещадно, но такого критического шквала, какой обрушился на него за пресс-конференцию в Хельсинки, старожилы не помнят.

Даже бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич, который, казалось, о нем слова плохого не скажет, сейчас грустно заметил, что скандальные заявления Трампа в финской столице были самой крупной ошибкой его правления.

Об обычных критиках Трампа и говорить нечего. "Дорогой Дональд Трамп! - гласит заголовок статьи бывшей помощницы Клинтонов Донны Бразил, временно возглавлявшей в 2016 году Национальный комитет Демократической партии. - Перестаньте вести себя как путинская марионетка! Выполняйте свою работу. Защитите наши выборы!".

Критика слева

Статья левого обозревателя журнала New York Джонатана Чейта озаглавлена "На саммите с Россией Трамп у всех на глазах продал свою страну".

Недавно Чейт опубликовал в журнале огромную статью, которая не утверждает прямо, что президент США - российский агент, но прозрачно намекает, что Трамп является таковым аж с 1987 года.

В послехельсинкской статье Чейт продолжает проводить ту же гипотезу.

"В преддверии пресс-конференции Трамп сделал ряд ошеломительных заявлений, - разворачивает публицист этот тезис. - Он поздравил Путина с блестящим успехом в проведении ЧМ-18, игнорируя коррупцию, которая помогла России добиться этой чести. Когда репортер попросил его назвать самого большого врага Америки, он назвал Евросоюз. Что еще невероятнее, он винит США во враждебности между США и Россией!".

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Статья Юджина Робинсона в Washington Post озаглавлена "Трамп - это путинский фанат. Мы когда-нибудь узнаем почему".

Первая ее фраза гласит: "Президент Трамп замечательно успешно добивается одной очевидной, хотя и необъявленной, цели: сделать Россию снова великой".

Wall Street Journal издевается в редакционной статье над заявлением Трампа о том, что он доверяет своим разведчикам, но вот Путин "чрезвычайно сильно и мощно отрицал сегодня" вмешательство России в американские выборы. Поэтому Трамп не знает, кому верить, но склоняется к тому, чтобы верить Путину.

"Отрицания лгунов обычно звучат сильно и мощно", - сухо замечает редколлегия газеты.

"Лишь бы не было войны"

Заступников Трампа было меньше, и они разделялись на две категории. Одна из них могла бы сделать своим девизом фразу из русской частушки "лишь бы не было войны".

Публицист и драматург Роджер Саймон, например, опубликовал на консервативном сайте PJ Media статью под названием "Саммит с Путиным может оказаться звездным часом Трампа".

Автор признает, что этот заголовок вряд ли оценят "умники", от лидера демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси до сенатора-республиканца Джона Маккейна, 95% СМИ, "включая нескольких трусишек с Fox News", и бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, "который сам когда-то был коммунистом".

Бреннан, который практически обвинил Трампа в "Твиттере" в государственной измене, действительно голосовал в 1976 году за главу компартии США Гэса Холла, баллотировавшегося в очередной раз в президенты. Будущий глава ЦРУ объяснял впоследствии, что рассматривал этот шаг как выражение своего недовольства существующим строем.

Предположим, продолжает Саймон, что Трамп сделал бы все то, чего требовали от него эти люди: он разнес бы Путина за все его тоталитарные выходки, от аннексии Крыма до посылки фишингового письма главе штаба Хиллари Клинтон Джону Подесте, у которого хватило ума попасться на этот трюк.

Результатом был бы ноль без палочки, пишет Саймон. Может, спрашивает он, тогда Трампу вообще не стоило участвовать в самите?

Автор считает, что еще как стоило, и объясняет, почему: "Хотя Россия - самая большая страна на Земле - во многих отношениях является недееспособным государством с экономикой, которая едва дотягивает по объему до техасской, она все еще обладает огромным процентом существующего в мире ядерного оружия, примерно равным нашему, и средствами его доставки (или передачи его ненадежным негосударственным персонажам)".

"Нам есть смысл поддерживать с нею отношения ради нашего выживания - и выживания всех других, - продолжает автор, - или, как выразился бы Крестный отец, держать наших друзей близко к себе, а врагов - еще ближе. Очевидная цель всего этого состоит в том, чтобы ограничить распространение ядерного оружия и даже сократить, или, по крайней мере, стабилизировать ядерные арсеналы..."

Если Саймон выдвигает этот аргумент справа, то известный историк советской России профессор Стивен Коэн говорит нечто похожее слева. Выступая после саммита в передаче Такера Карлсона на Fox News, Коэн заметил, что реакция большей части СМИ, демократов и всех антитрампистов на совместную пресс-конференцию Трампа и Путина смахивала на бесчинство толпы.

"Я в жизни такого не видел!" - сказал историк и напомнил, что Рузвельт встречался в 1943 году со Сталиным, да и все президенты США, начиная с Эйзенхауэра, "кстати, республиканца, встречались с хозяевами Кремля с одной экзистенциальной целью: избежать войны между ядерными сверхдержавами".

"Сегодня, с моей хорошо обдуманной и научной точки зрения, - продолжал Коэн, - отношения между США и Россией чреваты большей опасностью, чем когда-либо. Повторяю: чем когда-либо, включая Карибский кризис!"

"Я хочу, чтобы мой президент... Я не голосовал за этого президента, но я хочу, чтобы президент делал то, что делал любой другой президент, - сказал Коэн. - Сядьте за один стол с главой другой ядерной сверхдержавы и разрядите конфликты, которые могут привести к войне, будь то Сирия, Украина, или прибалтийские страны, или эти обвинения в кибератаках".

По словам Коэна, если бы это сделал любой другой президент, "ему бы рукоплескали обе партии. Но не Трампу!".

"Смотрите, что они сделали с ним сегодня, - продолжал заступаться за Трампа историк. - Они устроили обезьяний суд. Они объявили его виновным. А потом бывший глава ЦРУ, - которого самого надо допросить под присягой о его роли в изобретении "Рашагейта", - назвал президента Соединенных Штатов изменником! До чего дошла наша страна?!"

"Не обращайте внимание"

Другая категория заступников Трампа отнюдь не оправдывает его заявления в Хельсинки, но советует не обращать на них внимания, поскольку это не более, чем слова. К этой категории относится известный политолог Иан Бреммер, который заметил на том же Fox News, что Трамп мог говорить что угодно, но не сделал ничего из того, чего все боялись: не объявил Крым российским, не прекратил американские учения в Балтии, не вывел войска из Сирии и тому подобное.

"Да, это все словеса!" - поддакнула ему ведушая передачи Лора Ингрэм.

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Молодой консерватор Бен Шапиро напечатал в консервативном, но не жалующем Трампа журнале National Review статью под заголовком "Позорная пресс-конференция Трампа в Хельсинки", в которой перечислил все заявления Трампа, показавшиеся ему позорными, и потом еще охарактеризовал их как "отвратные".

"Это не значит, - продолжал автор, - что Трамп, как предполагают демократы, спит в одной койке с русскими. Гораздо вероятнее то, что в его самолюбии зияет гигантская рана, из которой постоянно сочится гнев по поводу предположений, что его победа на выборах 2016 года была не вполне законной".

По мнению Шапиро, эта "смехотворная проблема с самолюбием Трампа", а не какой-то зловещий сговор, вполне могла привести к тому, что он объявил Путина безвинным.

Это не оправдывает поведения Трампа, оговаривается автор, но "объясняет, почему когда тот что-то несет, это, в общем, не имеет значения".

По словам Шапиро, "панику, которую вызывают словесные излияния Трампа, должно умерять понимание того, что он говорит много всего, а члены его собственной администрации игнорируют большую часть этого, когда речь заходит о проведении политики на практике. Они это знают, Путин это знает, и пресса это знает. Лишь Трамп пребывает в блаженном неведении относительно нестыковки между бессмыслицей, которую он извергает, и политикой, которую проводит его администрация".

Например, хотя Трамп постоянно поливает свой минюст, тот исправно привлекает российских агентов. По словам автора, администрация Трампа на ряде уровней функционирует независимо от него.

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