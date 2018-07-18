Как я вступила в брак по принуждению и почему не виню мужа за то, что произошло

Я всегда знала, что мне придется выйти замуж за малознакомого и нелюбимого мужчину. В нашей семье родиться женщиной означало быть чьей-то собственностью - сначала родителей, затем мужа. Я была лишь предметом, который должен был обслуживать мужчин и производить детей.

Это испытали на себе три с половиной тысячи женщин, которые за последние три года сообщили в полицию о том, что их принудили к нежеланному браку. Еще тысячи женщин страдают безмолвно.

Между насильственным браком и браком по расчету есть разница. Последним называют брак, заключаемый по договоренности между членами двух семей, и обычно он не является насильственным. Элемент насилия проявляется в тех случаях, когда один из участников брака не хочет или не может дать на него согласие.

В Британии насильственный брак является незаконным с 2014 года. Это относится и к тем случаям, когда с целью брака женщину ввозят в страну или вывозят за ее пределы. Но при этом в Англии только один из каждых 30 насильственных браков заканчивается судебным разбирательством, и всем известно, что многие случаи остаются в тени.

Я росла в индуистской семье. Двое моих братьев пользовались куда большей свободой, чем я. Им позволялось знакомиться с девочками и поступать в университет, но меня учили готовить и убирать по дому.

Я училась в школе, где готовят к экзаменам в университет, но на полпути бросила курс, потому что родители воспротивились моим планам. Мне было сказано, что мне надо учиться стать хорошей женой.

Я родилась в Англии после того как мои родители переехали в конце 60-х годов из Индии в Британию. Сами они поженились после всего недели знакомства по договоренности семей и всегда вели раздельное существование - я никогда не видела, чтобы они обнимали или целовали друг друга, или просто держались за руки.

У меня было очень трудное детство. Друг семьи домогался меня, когда я была девочкой-подростком, в школе меня преследовали за азиатское происхождение, а затем пакистанский мусульманин гораздо старше меня преследовал и бил меня.

Меня считали "испорченым товаром" из-за всего этого и в возрасте 19 лет отослали в Индию, где я прошла обряд "очищения" и изгнания злых духов. Затем начались поиски мужа для меня. Я говорила, что не готова к браку и отвергала всех кандидатов, и через два месяца меня отправили назад в Британию.

Через несколько дней после возвращения я сбежала ночью из дома и оказалась в приюте для бездомных. Там я проглотила таблетки и перерезала себе вены на руках, но очнулась на больничной койке.

Через две недели после выписки из больницы родители возобновили поиски мужа для меня. Они вывесили объявление обо мне в индуистском храме и разместили анкету на сайтах, где индусы ищут невест.

Родители перебрали не менее десяти мужчин, прежде чем нашли подходящего - они были либо слишком старыми, либо плохо воспитанными, либо просто принадлежали не к той касте.

Меня держали в отдельной комнате, пока родители с обеих сторон договаривались между собой, а затем меня завели в комнату, чтобы показать родителям потенциального жениха.

Однажды родные молодого человека, которые знали нашу семью через храм, связались с моими родителями. Я видела его всего несколько минут, и затем наши семьи договорились о нашем браке. Мне он показался очень тихим и скромным человеком, и из этого я сделала неверный вывод о том, что он будет добрым и заботливым.

Он жил в другом городе и в месяцы до брака писал мне письма, в которых обещал, что будет относиться ко мне как к принцессе.

Когда я показала эти письма родителям, они сначала были недовольны, потому что для них это было странно, особенно его обещания любить меня, но через несколько недель они сообщили мне, что рады, что я отправлюсь жить в хорошую семью.

Мне было страшно вступить с ним в сексуальные отношения после всего, что я пережила в детстве. Он ответил, что мы может подождать с сексом до тех пор, пока не узнаем друг друга лучше после свадьбы.

И все-таки в день свадьбы я испытывала ужас - на фотографиях видно, что у меня несчастный вид. Сначала мы зарегистрировали брак в государственной конторе, а затем в храме состоялся индуистский обряд.

Мне было всего 20 лет, и я должна была сразу после свадьбы переехать в его дом. Мысль о том, что мне придется жить с незнакомыми людьми, наполняла меня ужасом.

В ночь после свадьбы муж меня изнасиловал. Он повалил меня, когда я готовилась лечь в постель, сделал свое дело, а затем позвал мать и сообщил, что "дело сделано".

Я сидела на кровати в отчаянии, думая о том, что первая брачная ночь не должна быть такой. И в своих романтических письмах мой муж обещал мне совсем другое.

Когда мы переехали в его дом, дела пошли еще хуже. Его мать была разгневана тем, что мое приданое, по ее мнению, оказалось таким бедным.

Она требовала тысячи фунтов, новую машину и дорогой телевизор. Но мои родители не могли себе этого позволить, и она стала вымещать свое зло на мне.

Она будила меня в 5 утра каждый день и заставляла убирать и чистить дом сверху донизу, не давала мне спать до 3 утра. Она стригла мне волосы и следила за тем, что я ем.

В конце концов я не выдержала и оказалась в больнице. Врачи позвонили родителям, и они забрали меня домой. После этого я подала на развод.

Я не винила мужа в том, что произошло. Я добивалась одного - свободы.

Получив развод, я стала свободной женщиной. Со временем я стала переосмысливать и строить заново свою жизнь.

Я прошла курс гипнотерапии, и овладела терапией Рейки - это японский метод релаксации и устранения стресса.

Я познакомилась с мужчиной, у нас родилась дочь, хотя, к сожалению, теперь мы расстались.

Мне за 30, я живу одна и довольна этим. Я хочу, чтобы моя дочь выросла с осознанием, что она свободный человек, а не предмет, который кому-то принадлежит.

Я пытаюсь не думать плохо о своих родных. Ведь они - продукт своей среды, той культуры, в которой они выросли.

Их родители обращались с ними точно так же, как они обращались со мной, и им не хватило мужества возразить против этого.

Я думаю, что жизнь предназначена для поиска любви, а не для простого существования и страданий.

Монолог записала Наташа Винарчук. Имена героев изменены.