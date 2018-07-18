СМИ России: вслед за ЧМ придут акции против пенсионной реформы

В обзоре российских газет:

"Ведомости": оппозиция и журналисты выведут Путина из-под удара

Оппозиция не будет критиковать президента России Владимира Путина при обсуждении пенсионной реформы в Госдуме, утверждают "Ведомости". Источник в КПРФ рассказал газете, что Кремль рекомендует ругать саму реформу, а не персоналии - нежелательна даже критика премьер-министра Дмитрия Медведева, хотя по нему "установки не такие строгие".

"Чемпионат мира по футболу закончился, приходит время акций", - говорит тот же источник. Человек, близкий к Кремлю, подтвердил изданию существование договоренностей о "границах дозволенного" - при обсуждении резонансных вопросов с оппозицией всегда все проговаривают заранее, хотя официально депутаты отрицают наличие подобных переговоров.

Если Кремлю удастся добиться, чтобы оппозиция не критиковала в связи с реформой самого Путина, это будет большим успехом, считает политолог Аббас Галлямов: "Большое количество людей боится разочаровываться в Путине и с удовольствием выведет его за скобки. Мол, жаль, что он занят глобальными мировыми проблемами, и у него просто не дошли до пенсионной истории руки".

"То, что сейчас разрешили критиковать саму реформу, - хорошо, потому что иначе недовольство может выплеснуться в массовые протесты", - полагает политолог Андрей Колядин. "Реформу все равно проведут, поэтому сейчас снимают негативный социальный эффект от нее: он может вылиться в миллионные митинги - или в легкие потрясения. До людей пытаются донести идеи реформы так, чтобы не довести их до митингов", - говорит эксперт.

В "снятии негативного эффекта" принимает участие и телевидение - на шести федеральных каналах за месяц вышло 424 сюжета о пенсионной реформе, негативными были лишь 0,7% из них, следует из данных компании "Медиалогия". 87% сюжетов носили нейтральный характер, 12% - позитивный.

Газета рассказывает, что появляются сюжеты о том, как заработать на пенсии и о том, что по достижении пенсионного возраста "жизнь только начинается". "Самые народные и популярные ток-шоу - Андрея Малахова на "России1" и "Пусть говорят" на "Первом" - осветили тему с задором и огоньком: старость в радость, - говорит телекритик Ирина Петровская. - Пригласили женщину, которая родила в 60 лет… Приглашали мужчин, которые в 90 лет женились на 20-летних. Видимо, установка - объяснять, как все роскошно заживут и останутся навеки молодыми, если повысят пенсионный возраст", - иронизирует критик.

Политолог Андрей Колядин полагает, что одним телевидением народное раздражение не прекратить, но оно поможет раздробить одну большую проблему на множество маленьких, а это воспринимается легче, и это хороший пиар-ход.

"Коммерсант": Трампа раскритиковали свои

О реакции в США и в мире на встречу президентов России и США пишет "Коммерсант". Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый саммит в Хельсинки. По свидетельству газеты, итоги саммита "повергли в шок" американскую политическую элиту.

Оппоненты Дональда Трампа как в демократическом, так и республиканском лагере, проявив редкое единодушие, обвинили его в недопустимой уступчивости в вопросе о "российском вмешательстве" и неспособности отстоять национальные интересы страны, пишет издание.

Разгорающийся с новой силой скандал, в центре которого вновь оказалась Россия, сулит резкое обострение внутриполитической борьбы в США в преддверии ноябрьских выборов в конгресс, которые станут и неформальным референдумом о доверии президенту Трампу, полагают эксперты.

Саммит в Хельсинки проходил всего через месяц после того, как Дональд Трамп в Сингапуре впервые встретился лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Итоги той встречи были восприняты как достижение. И Трамп решил ускорить проведение саммита с Путиным.

Но сегодня оппоненты заявили, что достичь схожего с Сингапуром эффекта после встречи в Хельсинки 45 президенту США не удалось. Наибольшие нарекания вызвали заявления Дональда Трампа в ходе совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции. И прежде всего его ответ на вопрос, кому он больше доверяет в вопросе о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Трамп сказал, что доверяет и той, и другой стороне, хотя позже упомянул про оговорку.

За пределами США реакция была более позитивная, о саммите в положительном ключе высказались официальный представитель британского премьера Терезы Мэй, польский премьер Матеуш Моравецкий. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости продолжения диалога Москвы и Вашингтона. Схожую позицию высказали и в МИД Японии.

Самой оптимистичной оказалась оценка итогов саммита, которую дал премьер-министр Австрии Себастьян Курц (наряду с Хельсинки Вена рассматривалась как одно из потенциальных мест проведения переговоров двух президентов). "Встреча в Хельсинки - это сигнал, что глобальные вызовы могут быть решены только через диалог. Расширение сотрудничества двух сверхдержав - России и США - незаменимо", - написал он в "Твиттере".

РБК: санкции роняют рубль

Доллар может подняться выше 65 рублей вследствие принятия нового закона о валютном регулировании, который освобождает санкционных экспортеров от обязательного репатриирования валютной выручки. Об этом пишет РБК, ссылаясь на аналитиков Райффайзенбанка.

Поправки, смягчающие валютный контроль, Госдума приняла в третьем чтении 12 июля. Законопроект предусматривает в том числе отмену штрафов за нерепатриацию валютной выручки для российских экспортеров, которые попали под западные санкции. "Речь идет о компаниях-экспортерах, только экспортерах. Эти компании попали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это еще и нашими государственными органами", - приводит газета объяснение замминистра финансов Алексея Моисеева.

Значительно сильнее возможного смягчения валютного контроля на курс рубля влияют политика ЦБ и платежный баланс, указывает ведущий эксперт Центра развития Высшей школы экономики Сергей Пухов. "Есть более сильные факторы - та же цена на нефть, санкции, отток капитала, покупки валюты Минфином и масса других вещей, которые в гораздо более сильной степени влияют на курс, чем законопроект, отменяющий обязательную репатриацию", - говорит эксперт.

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин полагает, что системно значимого влияния на рубль отмена валютных требований не окажет: "В моменте, может быть, рынок отыграет эту историю", - считает Сусин. Но, по его мнению, это будет лишь "эмоциональной" реакцией.

"Коммерсант": букмекеры заработали на ЧМ-2018

Прошедший чемпионат мира по футболу оправдал ожидания работающих в России букмекеров: за месяц турнира они приняли до 250 млрд руб. ставок, в том числе в нелегальном сегменте, пишет РБК.

Неожиданные результаты на групповом этапе турнира обещали конторам сверхприбыли, но предсказуемая концовка чемпионата свела их до маржинальности в 8-9%. Теперь букмекеры надеются сохранить хотя бы часть новых клиентов, ожидая их резкого оттока лишь в августе.

По объему принятых ставок и количеству игроков ЧМ-2018 побил все рекорды для российских букмекерских контор, следует из отчета, подготовленного "Рейтингом букмекеров".

Чемпионат был полон сюрпризов, признают букмекеры. В частности, из пяти главных фаворитов турнира четыре (Германия, Аргентина, Бразилия и Испания) не дошли даже до полуфинала. Бразилия и Аргентина были фаворитами среди игроков букмекерских контор вплоть до начала стадии play-off, а невыход Германии из группы и попадание Хорватии в финал оказались главными неожиданностями с точки зрения долгосрочных ставок.

Но в концовке чемпионата ситуация изменилась: на стадии полуфинала большинство игроков ставило на Францию, которая и победила. Финал между Францией и Хорватией вообще оказался для букмекеров убыточным.

В целом ЧМ-2018 не принес букмекерам сверхприбылей: высокая результативность (была только одна нулевая ничья) и предсказуемая концовка (матч за третье место и финал) свели марижинальность до среднего уровня.

Теперь букмекерам предстоит удержать новых клиентов, не исключено, что после бума ставок последует мощный отток, предупреждает эксперт "Рейтинга букмекеров" Николай Соловьев.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си