Пресса Британии: с Трампом может справиться лишь сама Америка

В обзоре британской прессы:

Тревога из-за слов Трампа

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что пресс-конференция Дональда Трампа с Владимиром Путиным, скорее всего, запомнится как один из ключевых моментов президентства Трампа.

Трамп отказался поддержать свои собственные разведслужбы, которые пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году.

Вместо этого он упомянул, что президент Путин резко отверг все обвинения в адрес России по этому вопросу.

Затем Трамп, неизвестно почему, начал выступать против своих американских критиков - от Хилари Клинтон до ФБР.

Подобные выходки выглядят плохо, когда Трамп это делает дома. Но на саммите с российским президентом, за рубежом, это эквивалентно предательству национальных интересов США, считает газета.

Трамп нанес сразу несколько серьезных ударов по национальным интересам Америки. Его поведение в Хельсинки дало ясно понять, что он считает свое собственное политическое выживание и самообожание важнее какого либо верховенства права.

Всего несколькими днями ранее заместитель генерального прокурора США выдвинул официальные обвинения против 12 сотрудников российской разведки в связи с вмешательством в выборы 2016 года.

Но для Трампа все - от правды до верховенства права и достоинства США - играет второстепенную роль, а на первом месте - личные интересы.

Бессвязные и эгоцентричные фразы президента также вновь поднимают вопрос, обладает ли он достаточными интеллектуальными способностями для того, чтобы занимать свой пост.

Контраст с самоконтролем (и глубоким цинизмом) Путина был удручающим.

Саммит Трампа и Путина также поднял вызывающие беспокойство вопросы о направлении американской внешней политики.

Трамп прибыл в Хельсинки после ряда встреч с лидерами стран НАТО, во время которых он вел себя воинственно и делал неуместные замечания.

Он даже назвал ЕС "противником" в том, что касается торговли. Он не употреблял подобных слов по отношению к России, назвав вместо этого президента Путина "хорошим конкурентом".

То, что Дональд Трамп не сказал публично, вызывает не меньшую тревогу, чем то, что он сказал.

Он ни разу не упомянул военную интервенцию России на востоке Украины, не сказал ни слова про отравление людей "Новичком" в Великобритании и не вспомнил о четвертой годовщине катастрофы авиарейса MH17, скорее всего, сбитого российской ракетой.

Администрация Трампа постоянно создает скандалы, и нет никаких гарантий, что вскоре все не забудут про его поведение в Хельсинки.

Но есть признаки того, что на этот раз все может быть по-другому. Даже его сторонники стали критиковать его.

Сейчас руководству Республиканской партии следует выйти из тени Трампа.

Партия Дуайта Эйзенхауэра и Рональда Рейгана должна быть в отвращении от поведения Трампа в Хельсинки.

Республиканской партии следует вспомнить о том, где лежит ее душа, пока еще не поздно, пишет Financial Times.

Daily Mirror публикует статью своего обозревателя по вопросам обороны и безопасности Криса Хьюза. По его словам сейчас пелена должна спасть с глаз всех сторонников Дональда Трампа, если они не идиоты.

Те, кто считает, что у Владимира Путина нет компромата на Трампа, смотрели какую-то другую пресс-конференцию, а не ту, что прошла в Хельсинки.

Там Трамп получил от Путина футбольный мяч, а взамен дал ему все, что тот хотел.

Это было шансом противостоять деспоту, ведущему кровавую компанию против Запада. Путин организовал вмешательство в президентские выборы в США, нападение на Скрипалей, вторжение в Крым и бомбардировку Сирии ради того, чтобы укрепить поддержку со стороны собственного населения и сеять раздор за рубежом.

Но вместо того чтобы представлять западную демократию и противостоять Путину, Трамп лизал его сапоги и унижал свои собственные спецслужбы.

Это было беспрецедентным предательством, пишет Крис Хьюз.

Он как бы просто сказал Путину, что тот может сколько хочет играть со своим "Новичком" и убивать людей на улицах британских городов.

Хьюз цитирует неназванного бывшего сотрудника британской контрразведки, который говорит, что шокирован словами Трампа против своей собственной страны, и напоминает о первых словах досье, составленного бывшим агентом МИ6 Крисом Стилом.

"В досье говорится: "Российский режим культивировал Трампа, поддерживал и помогал ему не менее пяти лет. Цель этого: расширение расколов в западном альянсе. Бывший сотрудник российских спецслужб говорит, что у ФСБ достаточно компромата на Трампа после его визита в Москву для того, чтобы шантажировать его", - пишет Крис Хьюз в Daily Mirror.

Трамп - проблема для Вашингтона?

Times в своей редакционной статье напоминает, что благодаря американской системе сдержек и противовесов в самих США президенту часто сложно делать все, что ему вздумается.

Но в сфере внешней политики его руки не столь связаны, и ему легче тянуть свою линию.

Но линия президента Трампа идет вразрез с политикой его предшественников. Теперешний мировой порядок основан на трансатлантическом альянсе демократических стран и НАТО.

Заявления Трампа, которые пока еще не были претворены в жизнь, дают основания полагать, что он хочет разрушить этот альянс и не заменить его ничем другим.

Одновременно с этим, если он заключит соглашение с недемократической Россией, то это установит принцип, что право на стороне сильного.

Популярность президента Трампа зиждется частично на том, что он позиционирует себя как глашатай народа перед лицом коррумпированной элиты.

Но когда он делает подобные заявления, стоя рядом с российским президентом, то это возмущает американских патриотов.

Популизм сложно экспортировать.

Вот уже много лет американские политики дебатируют, как страна должна реагировать на растущую экономическую мощь Востока. Но никто не ожидал, что американский президент решит отменить Запад.

У президента Трампа нет серьезной внешней политики, и если американская конституция не может его как-то сдержать, это должны сделать его коллеги, пишет Times.

Guardian публикует статью своего обозревателя Саймона Тисдалла в которой тот пишет, что проблему, которую представляет собой Трамп, может разрешить лишь Америка.

Это не трансатлантический вопрос. На данный момент европейцы в общем и целом понимают, с кем они имеют дело.

Но это понимание не дошло до слишком многих американцев.

США уже давно заявляют о превосходстве своей государственной системы, но сейчас стало ясно, что конгресс либо не может, либо не хочет сдерживать президента Трампа.

Плохо сбалансированный Верховный суд не может служить защитой против злоупотреблений Белым домом президентскими указами.

Неподконтрольный Трамп - проблема, созданная в Америке, и лишь Америка может эту проблему разрешить. А остальной мир лишь наблюдает за происходящим, пишет Саймон Тисдалл в Guardian.

Ненадежный союзник

Daily Telegraph публикует статью своего обозревателя Кона Кохлина под заголовком "Дональд Трамп - ненадежный союзник Великобритании".

Глядя на европейское турне президента Трампа, создается впечатление, что сам он может и думает, что знает, что он делает, но для всех остальных противоречивые заявления Белого дома лишь приводят к взаимному недопониманию.

Это особенно касается Великобритании, которую ожидает крайне важный этап переговоров по "брекситу".

"Брекситеры" все время заявляли, что как только Великобритания выйдет из состава Европейского Союза, она сможет заключить выгодный торговый договор с США.

После британского визита Дональда Трампа, во время которого он раскритиковал подход премьер-министра Терезы Мэй к переговорам по "брекситу", на это больше нельзя рассчитывать.

После того, как стало ясно, что президент Трамп твердо намерен развивать свои личные отношения с Владимиром Путиным, также стало ясно, что нет никаких гарантий того, что США придут на помощь Великобритании или другим союзникам по НАТО в случае, если Россия продолжит свою политику дестабилизации стран Запада.

Европейское турне Трампа продемонстрировало, что пока он находится в Белом доме, мы не можем стопроцентно рассчитывать на американскую поддержку.

После "брексита" нам придется все больше полгаться лишь на самих себя.

Благодаря Дональду Трампу мы теперь живем в эпоху непредсказуемости. Лучшее, что можно сделать в таких условиях - быть готовым к любому развитию событий, пишет Кон Кохлин в Daily Telegraph.

Газ, Берлин, Москва и Трамп

Financial Times пишет, что несмотря на протесты со стороны Брюсселя, Украины, Польши и Дональда Трампа, газопровод "Северный поток-2" строится и будет поставлять больше российского газа в Германию.

Критики заявляют, что учитывая напряженность в отношениях между Европой и Москвой, строить газопровод не стоит. Строительство "Северного потока-2" планировалось еще с 2015 года, и должно быть закончено к концу 2019 года.

Сторонники этого проекта говорят, что это имеет полный смысл с чисто коммерческой точки зрения, так как эта труба соединит крупнейшего в мире производителя природного газа с крупнейшей экономикой Европы.

Критики считают строительство трубопровода и роль, которую в этом строительстве играет Германия, предательством и геополитическим безумием.

Многие страны, как, например, Польша и Украина, считают этот проект открытой попыткой их изолировать и оставить на съедение Москве.

Европейская комиссия также против строительства "Северного потока-2", так как с точки зрения Брюсселя это подрывает его попытки обеспечить энергетическую независимость Европы.

Но один из главных противников проекта находится в Вашингтоне. Президент Трамп не раз заявлял, что хотел бы прекратить строительство, и что он готов прибегнуть к санкциям, если этого не произойдет.

На данный момент строительство газопровода официально поддерживает Германия, за него безоговорочно выступает Кремль. Но число критиков проекта растет, в том числе и в самой Германии.

Сторонники газопровода отмечают, что хотя Европа и могла бы импортировать больше сжиженного газа их таких стран, как США и Катар, это будет дороже российского газа. Почему европейские потребители и компании должны платить больше? - вопрошают они.

Критики отвечают, что, само собой, все дело в политике. Москва, по их словам, проводит масштабную кампанию с целью расколоть западный альянс, дестабилизировать европейские демократии и восстановить влияние Москвы в Центральной Европе и странах Балтии.

Одним из главных рычагов в руках Москвы остаются поставки энергоносителей, от которых зависит Европа.

Европа давно уже беспокоится по поводу того, что произойдет, если Россия решит прекратить поставки природного газа. "Северный поток-2" лишь усилит это беспокойство.

Геополитические аргументы против этого газопровода исходят, в основном, из восточноевропейских столиц, как, например, Варшавы, которые исторически опасаются очередного германо-российского соглашения по разделу Европы.

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сравнивает этот трубопровод с решением Гитлера и Сталина поделить между собой Восточную Европу.

В Берлине, однако, приводят другие исторические параллели, и сравнивают "Северный поток-2" с "новой восточной политикой" (Ostpolitik) канцлера Вилли Брандта, который в конце 1960-х и начале 1970-х годов выступал за смягчение напряжения в отношениях с советским блоком.

Но пока идут политические дебаты, строительство трубопровода продолжается, и если не возникнет никаких новых политических или технических проблем, газ по этому трубопроводу начнет поступать в Германию к концу 2019 года, пишет Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com