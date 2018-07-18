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Британские подростки стали меньше заниматься сексом, предпочитая грубым плотским страстям романтические отношения в интернете и время в кругу семьи, показывают последние исследования.

Наблюдение за тысячей 16-18-летних подростков, также выявило заметное снижение потребления алкоголя в этой возрастной группе.

По мнению представителей Британской консультативной службы для беременных (BPAS) этим может объясняться резкое падение показателей подростковой беременности в Великобритании с 2007 года.

Две трети участвовавших в опросе тинейджеров заявили, что ни разу не вступали в половые отношения, а по словам 24% опрошенных, они ни разу не пробовали алкоголь.

"Дорогой дневник"

Отчет BPAS свидетельствует, что это поколение подростков оказалось более благоразумным, более сосредоточенным на образовании и будущей карьере. Также эти молодые люди стремятся избегать ранней беременности.

Более 80% участников исследования заявили, что основные приоритеты для них - хорошо сданные экзамены и успешная карьера. Лишь 68% добавили в этот ряд общение в компании друзей.

Согласно результатам опроса, молодые люди считают более важным время, проведенное в кругу семьи, нежели то, которое они тратят на своих сверстников. Они также признают, что учеба и работа становятся помехой для их встреч с друзьями.

При этом дневники, которые тинейджеры из контрольной группы заполняли ежедневно по просьбе социологов, показывают, что в среднем их авторы проводили в сети по пять часов в сутки, не решая при этом вопросов, связанных с учебой или работой.

Менее четверти опрошенных общались со своими друзьями лично так же часто, как и через интернет, а 70% - использовали сеть для общения с друзьями четыре и более раз в неделю.

Исследователи связывают частоту личного общения и встреч со сверстниками с сексуальной активностью подростков. Соответственно - чем меньше личного общения, тем меньше сексуальных контактов.

Сексуальный ликбез

Показатели подростковой беременности в Великобритании падали во всех этнических группах на протяжении последних 20 лет, с того момента, как правительство анонсировало программу, призванную снизить эту цифру - на тот момент одну из самых высоких в Западной Европе.

Эта программа, которая обеспечивала простой доступ подростков к контрацептивам и предоставляла больший объем сексуального образования в школах и медицинских учреждениях, действовала на протяжении 10 лет, но подростковая беременность продолжала снижаться и после 2007 года, упав еще на 50%.

Если в 1969 году на 1000 девушек в возрасте 15-17 лет приходилось 47 случаев беременности, то в 2016 их было только 19.

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Исследование BPAS зафиксировало и изменения в отношении к ранней беременности.

Четверо из каждых пяти подростков считают такую беременность своего рода клеймом, а девушки больше не рассчитывают на поддержку государства или собственной семьи, если они родят в этом возрасте. Поэтому большинство подростков пользуются контрацептивами во время секса, хотя 14% и заявили, что делают это редко или вообще не прибегают к их помощи.

Правильный выбор

По словам руководителя исследовательской группы BPAS Кэтрин О'Брайен, новая правительственная программа по введению обязательного курса полового воспитания и психологии семейных отношений в школах с сентября 2019 года может еще более снизить процент подростковой беременности - при условии, что этот курс будет носить массовый характер.

О'Брайен говорит: "Наше исследование показывает, что поколение современных тинейджеров сосредоточено на своем образовании и будущей карьере. Сами они придают такое же значение времени, проводимому с родными, как и общению с партнерами и друзьями. Они демонстрируют ответственное и взрослое поведение, особенно в вопросах, связанных с сексом или алкоголем. Мы считаем, что они в состоянии сделать правильный выбор в том, что касается их будущего".

Доступные контрацептивы

Президент Королевского колледжа акушеров и гинекологов профессор Лесли Риган, однако, замечает, что разница в ситуации с подростковой беременностью в различных регионах и этнических группах все еще существует.

В частности, до сих пор значительная часть подростков не получает сексуального образования на должном уровне, и это вопиющий факт, сокрушается Лесли Риган. А сокращение местных бюджетов на здравоохранение затрудняет тинейджерам доступ к контрацептивам.

Профессор призвала правительство отнестись к этим проблемам как к первоочередным.

А что в России?

Русская служба Би-би-си узнала у ректора Института психологии и сексологии в Санкт-Петербурге Лева Щеглова, насколько российские подростки отличаются от британских.

"Эта тенденция свойственна для России ровно так же, как, скажем, победное шествие интернета по всему миру или всякие тенденции, которые характерны для городской культуры, а не для сельской, деревенской. Условно говоря, это всемирная тенденция", - рассказывает Щеглов.

По его словам, значительную роль в этом явлении играет интернет, который дает подросткам фикцию второй реальности и позволяет удовлетворять потребности и интересы, не выходя из дома. Это касается и порно, отмечает Щеглов.

"В своих книгах я ввожу понятие эротической скуки, которая характеризуется тем, что молодые люди без соматических, психических и сексуальных причин - то есть совершено здоровые - в иерархии ценностей ставят секс и ухаживания, встречи и любовные игры на место после хобби зарабатывания денег, а иногда и даже после вкусной пищи", - рассказывает сексопатолог.

По его словам, брак сейчас действительно стареет, в том числе и в России, и на то есть несколько причин. Во-первых, в современном обществе люди хотят сначала реализоваться в жизни, а потом уже завести семью. Также им не нужно рано жениться, чтобы жить полноценной сексуальной жизнью, в отличие от СССР, когда в гостиницу нельзя было заселиться вместе без штампа в паспорте. Старение брака Щеглов называет хорошим признаком, поскольку люди перестают заключать такой важный союз в раннем, незрелом возрасте.

Заведующая кафедрой психотерапии и психологического консультирования в Московском институте психоанализа Наталья Фомичева рассказала Би-би-си, что на самом деле в России нет какой-то однородной группы подростков, и отношение к сексу у них различается в зависимости от региона, воспитания и среды, в которой вращается человек.

"В целом, интерес к сексу у подростков не заменился онлайн активностью, скорее, подростки стали больше знакомиться в онлайне и основное общение происходит там, но для секса они встречаются", - говорит она.