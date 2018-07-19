В конкурсе "Мисс Вселенная" Британию впервые представит чернокожая девушка
Победительницей британского конкурса "Мисс Вселенная" впервые стала чернокожая девушка. В этом году она представит страну в международном финале конкурса.
25-летняя Ди-Энн Кентиш-Роджерс - в прошлом легкоатлетка, а с недавних пор дипломированный адвокат, говорит, что ажиотаж вокруг победы чернокожей участницы в британском конкурсе красоты ее слегка шокировал.
"Я готовилась к этому конкурсу как обычная девушка, - говорит она. - Но теперь вдруг осознала, что я его, оказывается, не просто выиграла, я стала его чернокожей победительницей".
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Теперь 25-летняя уроженка заморской британской территории Ангильи примет участие в 67-м международном конкурсе "Мисс Вселенная", который должен пройти в этом году.
Некоторые интересовались, не собирается ли она перед финалом поменять прическу, чтобы избавиться от вызывающих противоречивые коннотации дредов, но Ди-Энн категорически отказалась.
"Для меня важно продемонстрировать на подиуме свою культурную и этническую принадлежность. Это часть меня, и если вы принимаете одну часть, вы должны принимать меня целиком", - говорит она.
"Корона для всей Британии"
По словам Ди-Энн, после победы в отборочном туре она получила несколько писем, заставивших ее переосмыслить свой успех.
"Матери, радовавшиеся за меня, словно за своих дочерей. Люди, говорившие, что для них моя победа - это и их победа тоже... Я все сильнее и сильнее чувствовала, что если когда-то мне доведется надеть корону победительницы конкурса, это будет не только моя корона, и даже не корона чернокожих женщин, это будет корона всей Великобритании", - говорит Ди-Энн.
Самая трудная мышца
Победа на конкурсе красоты не всегда была заветной мечтой Ди-Энн. Раньше она мечтала выступить в олимпийской сборной Великобритании по семиборью. Дважды Ди-Энн выступала в соревнованиях Стран содружества наций, но затем травма колена положила конец ее спортивной карьере.
"Я переключилась на конкурсы красоты, потому что они похожи на спортивные состязания. Участие в конкурсе "Мисс Вселенная" от Великобритании сродни выступлению за британскую олимпийскую сборную", - говорит Ди-Энн, но признается, что различия все же есть, и серьезные.
"Тут приходится, как хирургу, копаться в себе, переоценивать свои мысли, свои амбиции, то есть заниматься тем, чем люди начинают занимаются только в преклонном возрасте", - объясняет она.
"Подготовка к легкоатлетическим соревнованиям на Играх Содружества проходила на беговых дорожках, а к конкурсу красоты мне пришлось готовить прежде всего свое сознание. А сознание - это мышца, которую тренировать труднее всего", - добавляет бывшая легкоатлетка.
Многие считают, что конкурсы красоты изжили себя, но Ди-Энн видит в них трибуну, дающую слово женщинам. Именно поэтому, по ее мнению, значение таких конкурсов в наши дни еще более важно.
"Самая большая проблема для женщин в 21 веке - добиться того, чтобы их услышали", - говорит она.
Но может ли конкурс, в котором так важна внешность, дать что-то ценное молодым девушкам?
Ди-Энн соглашается с тем, что понятия стандарта красоты и прочие условности, принятые на таких конкурсах, могут в наши дни вызывать вопросы.
"Как человек, прошедший через эту систему, я готова выступать в защиту интересов этих девушек", - говорит будущий адвокат.
"Большинство девушек, с которыми я встретилась на конкурсе, многого потом достигли. Они ставили себе цели и настойчиво их добивались", - говорит Ди-Энн, считающая, что именно конкурс научил их этому.
Сама она с тех пор уже успела сдать экзамен на адвоката и с августа сможет приступить к работе.
"Шумиха вокруг моего успеха - лучшее свидетельство его важности, - считает Ди-Энн. - Если я своим примером вдохновлю юную чернокожую девушку, азиатскую девушку, девушку любой другой этнической группы в Великобритании, я могу считать, что сделала свое дело!"