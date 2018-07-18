Кадыров, Минниханов и Полтавченко тайно поддержали повышение пенсионного возраста

Правообладатель иллюстрации Elena Afonina/TASS Image caption Публично ни Кадыров, ни представители чеченского парламента ничего не говорили о своем отношении к пенсионной реформе. Но тайно ее поддержали

Более половины губернаторов ничего не сказали о повышении пенсионного возраста публично, но тайно отправили свои отзывы с поддержкой законопроекта в Думу. Всего восемь губернаторов из 85 (включая глав аннексированных Крыма и Севастополя) рискнули и не стали высказывать поддержку ни в каком виде - большинству из них в этом году предстоят выборы.

Объявление правительством планов по повышению пенсионного возраста поставило в неловкое положение руководителей регионов. С одной стороны, многих из них в этом году ждут выборы - губернаторские или региональных парламентов, и публичная поддержка реформы, вызвавшей массовое недовольство и снижение рейтингов власти, может негативно сказаться на результатах. С другой стороны, в российской вертикали считается опасным высказываться против планов федеральной власти: региональные чиновники никогда не высказывают недовольства из опасения потерять работу или даже свободу.

Многие губернаторы и региональные депутаты, следуя примеру президента, предпочли вовсе не высказываться на тему пенсионной реформы. Но порядок прохождения законопроекта - тем более, такого важного - предполагает, что на инициативу должны поступить официальные отзывы из регионов. Фактически эти отзывы ни на что не влияют: по регламенту дополнительные сложности у законопроекта возникают только в случае, если против него выскажутся более трети регионов.

Русская служба Би-би-си рассказывает о губернаторах, которые официально поддержали реформу, несмотря на публичное молчание, а также о тех, кто решил не высказывать свою позицию Думе.

Скрытая поддержка

Большинство губернаторов выбрали наиболее безопасный с политической точки зрения путь: ничего не сказали о реформе публично, но отправили официальные письма в Думу с поддержкой грядущих изменений и рекомендациями. Председатель думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов говорил, что всего Госдуму поступило 77 отзывов от губернаторов, и среди них "ни одного отрицательного".

По подсчетам Русской службы Би-би-си, из них 46 человек - больше половины из всего губернаторского корпуса - до этого ни разу не высказывались о реформе публично.

Некоторые из них пользовались такими формулировками, как "сложный вопрос, нужно подумать". В отдельных регионах проводились закрытые совещания и круглые столы (подробно о реакции региональных властей писал фонд "Петербургская политика").

Media playback is unsupported on your device Пенсионная реформа: о чем молчат единороcсы?

Например, глава Чечни Рамзан Кадыров так подчеркнуто хранил молчание, что в соцсетях даже появилась информация о якобы сделанном им заявлении о том, что в Чечне пенсионный возраст вовсе повышен не будет. Но позже его пресс-секретарь Альви Каримов сказал, что Кадыров ничего такого не говорил.

Публичных комментариев от Кадырова так и не последовало. Однако в списке регионов, ничего не приславших Думе, Чечни нет. Источник в аппарате Госдумы подтвердил Би-би-си, что от Кадырова поступил официальный отзыв. Его пресс-секретарь Альви Каримов отказался рассказать Би-Би-си, что содержится в документе. Однако из слов Нилова можно сделать вывод, что отзыв Кадырова, как и 76 других, был положительным.

Аналогичным образом поступили многие главы российских регионов. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко инициативу о повышении пенсионного возраста не комментировал, но письмо в Думу направил. Так же молча реформу одобрили губернаторы Самарской области Дмитрий Азаров, Московской области Андрей Воробьев, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Башкирии Рустэм Хамитов, а также руководители Севастополя и Тувы.

Зачем нужны отзывы из регионов

Пенсионное законодательство - то, что в будущем предстоит исполнять и федеральным, и региональным чиновникам. Для таких законопроектов предусмотрено участие регионов в обсуждении.

После внесения законопроекта в думу регионам дается 30 дней для того, чтобы прислать свой отзыв в Государственную думу.

Если треть регионов скажет, что они против законопроекта, то создается согласительная комиссия, которая дорабатывает документ до той версии, которая устроит большинство властей.

Отзывы присылают губернаторы и законодательные собрания. Считается, что регион высказался за законопроект, если его поддержали и губернатор, и парламент. Считается, что регион высказался против, если его не поддержали обе ветви власти. Если мнения разделились или отзыв не пришел, считается, что регион воздержался от оценок.

Глава Подмосковья Воробьев не высказывался о законопроекте, но в преддверии выборов пообещал пенсионерам бесплатный проезд в электричках. Его представитель не ответила на вопрос Би-би-си.

Правда, и после того, как губернаторы отправили свои отзывы, они опасаются признаваться в симпатиях к планам правительства повысить пенсионный возраст.

"Все нормально, все по закону, все регионы направили свои отзывы", - сказал Би-би-си глава Самарской области Дмитрий Азаров, отвечая на вопрос, присылал ли он свое мнение в Думу. Он не стал говорить, что думает о реформе и что написал в отзыве, сославшись на занятость.

Томский телеканал ТВ2 опубликовал письмо томского губернатора Сергея Жвачкина спикеру Госдумы Вячеславу Володину от 28 июня, в нем говорится о поддержке законопроекта. При этом публично его администрация эту позицию не подтверждала.

Депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Артем Прокофьев рассказал Би-би-си, будто ранее представитель Рустама Минниханова говорил, что позицию Госсовета (голосовавшего за проект реформы) "не нужно обобщать" с позицией главы Татарстана по пенсионной реформе. "Но какая у главы республики позиция, нам не сказали", - посетовал депутат.

Представитель Минниханова Лилия Галимова сказала Би-би-си, что не слышала о том, отправил ли глава республики свой отзыв в Госдуму, и не смогла озвучить его позицию по вопросу: "Мы, безусловно, изучаем документы. Мы все ждем второго чтения для того, чтобы понимать, в каком виде этот документ будет сформирован ко второму чтению".

Выборы заставили замолчать

Свои отзывы по реформе не прислали в Думу лишь восемь губернаторов. Пяти из них, включая мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году предстоят выборы. Четверо состоят в формально оппозиционных партиях - КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР, выступивших с критикой реформы.

Собянин, ведущий кампанию по переизбранию, о повышении пенсионного возраста не высказывался, не стала говорить о позиции мэра и его пресс-служба. Но в начале июля на фоне дискуссий о реформе Собянин объявил, что с 1 августа московские и подмосковные пенсионеры получат новые льготы - право бесплатного проезда в пригородных поездах.

Правообладатель иллюстрации Alexey Isaev/TASS Image caption Сергей Собянин перед мэрскими выборами максимально дистанцировался от пенсионной реформы

Самым загадочным "молчуном" можно назвать, пожалуй, губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Бывший охранник Путина никогда не выступал с публичными демаршами, а выборов в его регионе в этом году не будет. Пресс-служба главы региона обещала, что до 17 июля он официально выскажется о законопроекте. Но в итоге Миронов ушел в отпуск с 9 июля и отзыв так и не представил. Между тем пенсионная реформа уже привела к скандалу в области - председатель ярославской облдумы Михаил Боровицкий лишился поста секретаря политсовета регионального отделения "Единой России" после того, как парламент вместо отзыва отправил в Госдуму предложение "провести широкое обсуждение" реформы.

Ничего не прислал в Думу и глава Хакасии Виктор Зимин. Обсуждение пенсионной реформы в республике даже привело к внутреннему конфликту: с резкой критикой законопроекта выступили горсоветы Абакана, Саяногорска и Черногорска. По данным местной прессы, Зимин на закрытом совещании призвал активизировать разъяснительную работу в поддержку пенсионной реформы. Однако сам он публичных заявлений не делал, а отзыв от губернатора в Думу не поступал. Промолчал и республиканский парламент. В пресс-службе главы Хакасии Би-би-си подтвердили, что Зимин действительно не направил отзыв по пенсионной реформе, но причину такого решения назвать отказались.

Образцовый единоросс, губернатор Владимирской области Светлана Орлова никогда ранее не стеснялась поддерживать инициативы федеральной власти. Но в этом году бывшему вице-спикеру Совета Федерации предстоят новые выборы. Во время избирательной кампании по чувствительной теме повышения пенсионного возраста она решила не высказываться. Отзыв в нижнюю палату парламента она не отправляла.

Не отправили отзывы и губернаторы-коммунисты. Сейчас КПРФ, выступающая против повышения пенсионного возраста, единственная из оппозиционных партий, у которой есть целых два главы регионов. Иркутский губернаторСергей Левченко оказался одним из немногих, кто публично раскритиковал реформу - он даже заявил, что правительство "пошло не правильным путем". В конце июня он пообещал отправить на законопроект отрицательный отзыв. Однако в списке тех губернаторов, которые прислали документы в Думу, Левченко не оказалось. Сам он в среду 18 июля не отвечал на звонки Би-би-си. Левченко занимает губернаторское кресло уже три года - в 2015 году он неожиданно обошел оппонента из "Единой России", которого поддержал Кремль.

Молодой член ЦК КПРФ Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области, которого в сентябре ждут выборы, честно признался, что попал в неловкое положение. "С одной стороны, я член КПРФ, у партии есть позиция, и отказываться от нее я не собираюсь, с другой — я занимаю государственную должность и должен проводить и доносить до людей политику власти", - сказал он на празднике в Нарышкино (цитата по "Коммерсанту").

"Модернизация пенсионной системы нужна, но внесенный проект Орловская область поддерживать не будет", - сказал Би-би-си Клычков. По его словам, сейчас у чиновников области недостаточно данных для положительного или отрицательного отзыва. Делать акцент на готовящейся пенсионной реформе в своей избирательной кампании Клычков не собирается. Губернатор добавил, что требований не критиковать повышение пенсионного возраста из Кремля он не получал.

Губернатор Омской области Александр Бурков формально тоже представляет оппозицию. "Справедливая Россия", в которой он состоит, тоже публично критиковала реформу. Но сам Бурков от резких оценок воздерживался и предлагал провести обсуждение, а "потом уже подходить к резонансной теме". Он обещал отправить депутатам предложения, которые выразят "мнение омичей". Но в Думе этих предложений так и не увидели.

Против реформы высказывается и ЛДПР, но представляющий партию губернатор Смоленской области Алексей Островский отзыва в Думу не отправлял. О реформе он не высказывался.

Трудности с оформлением

Некоторые заксобрания регионов прислали свои отзывы в Госдуму, но в нижней палате парламента их не засчитали ни как положительные, ни как отрицательные. Дело в том, что они, по словам источника Би-би-си в аппарате Госдумы, были отправлены с нарушением закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов власти". Что именно нарушили местные парламенты, не уточнялось.

Среди таких оказались Амурская область (официально сообщалось, что депутаты ничего не рассматривали и не отправляли), Дагестан, Камчатский край, Кемеровская область, Новосибирская, Тюменская и Калужская области - всего 15 регионов.

Правообладатель иллюстрации Dmitriy Feoktistov/TASS Image caption Подготовка пенсионной реформы привела к акциям протеста в регионах и падению рейтингов власти

"Мы получили письмо Амана Тулеева с позитивной оценкой законопроекта, - объяснял ранее "Коммерсанту" Ярослав Нилов. - Но это мнение руководителя заксобрания, и потому письмо не может быть юридически значимым". Официальным отзывом комитет считает лишь копию постановления регионального заксобрания. Позже сообщалось, что депутаты все-таки проголосовали в поддержку реформы.

В Татарстане депутаты проголосовали за отзыв, но не всем госсоветом. Депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Артем Прокофьев рассказал Би-би-си, что отзыв на проект реформы парламентарии подготовили не решением парламента, а на расширенном заседании комитета по социальной политике. По его мнению, именно с этим связано то, что документ сочли неправильно оформленным.

Кто прикрылся каникулами

Не только губернаторы - законодательные собрания нескольких областей также решили ничего не присылать в Думу. Среди них парламенты Башкирии, Владимирской области, Ивановской области, Москвы, Омской области, Забайкалья, Хакасии. Всего таких регионов десять.

В некоторых парламентах объяснили молчание тем, что депутаты уже ушли на каникулы. Такую позицию, например, высказала Мосгордума.

Депутаты чеченского парламента поступили так же, как и глава Чечни - не распространялись о реформе публично. На сайте парламента была опубликована повестка обсуждения, в которую был включен вопрос о пенсиях, но о результатах обсуждения нигде не сообщалось.

Депутат парламента Чечни от "Единой России" Мурат Тагиев сказал Би-би-си, что законодательный орган республики отправил свой отзыв на проект. Тагиев не стал говорить какой - положительный или отрицательный. "Вопрос решался, коллегиально было принято решение", - сказал он. При этом, по словам депутата, в ходе обсуждения мнения о пенсионной реформе разделились.

Правительство объявило о решении повысить пенсионный возраст в России 14 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу. 16 июня законопроект был внесен в Думу.

К 2028 году срок выхода мужчин на пенсию, согласно законопроекту, должен повыситься на пять лет, до 65 лет. У женщин к 2034 году возраст выхода на пенсию составит 63 года, на восемь лет выше нынешнего. Медведев объяснил реформу снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров.

Первое чтение законопроекта запланировано на 19 июля. Срок приема отзывов на законопроект от регионов истек 17 июля, тогда же профильный комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении. Всего в думский комитет по труду поступило 60 отзывов с консолидированной позицией региональных глав и парламентов, сказал Би-би-си глава комитета Ярослав Нилов.