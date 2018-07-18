Россия выбыла из списка крупнейших кредиторов США. Объясняем, что это значит

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Консервативные комментаторы считают, что распродажей американских гособлигаций Россия избавляется от "гегемонии доллара"

По итогам мая Россия выбыла из перечня крупнейших держателей американских гособлигаций. Снижение портфеля бондов США в резервах Банка России эксперты объясняют как экономическими, так и политическими причинами.

Российский центробанк в мае ускорил распродажу гособлигаций США, свидетельствуют данные статистики американского минфина. Стоимость портфеля бондов, которым владеет ЦБ, снизилась с 48,7 до 14,9 млрд долларов.

В итоге Россия больше не фигурирует в списке крупнейших держателей гособлигаций США, в который входят 33 страны. Крупнейшим кредитором по объему портфеля бондов США остается Китай, который скупил ценные бумаги на 1,18 трлн долларов. На последнем месте в списке находится Чили с показателем в 30 млрд долларов.

Еще в декабре 2017 года Россия занимала 15 строчку с портфелем в 102,2 млрд долларов. Сейчас Россия распродает бонды, потому что есть риск обесценивания этого актива, говорят эксперты. Кроме того, ЦБ опасается ужесточения санкций со стороны США.

"Бумажное" снижение и санкции

ЦБ покупал американские облигации в период низких ставок, а сейчас Федеральная резервная система повышает ставки, напоминает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. В результате по формуле стоимости облигации дешевеют, и это может привести к тому, что Банку России придется отображать снижение стоимости международных резервов.

"Несмотря на то, что это "бумажное" снижение, не влияющее на реальные доллары в руках Банка России, любые инвесторы не хотят видеть такой переоценки", - говорит эксперт.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор при формировании резервов просчитывает не только экономические, но и политические риски. В связи с этим еще одной причиной распродажи облигаций может быть ухудшение отношений США, считает Олег Шибанов.

"Санкции продолжают расширяться, и если они вдруг затронут госдолг США и госдолг России, Банку России придется действовать оперативно. Вероятно, в данном случае было принято решение играть на опережение", - говорит Шибанов.

ЦБ берет золотом

К распродаже бумаг Россию могла подтолкнуть и торговая война Китая и США, считает аналитик "Уралсиб" Ольга Стерина. Если Китай в отместку США начнет сбрасывать американские гособлигации, бонды подешевеют, и в результате российский портфель обесценится вместе с другими.

"Так как Китай является крупнейшим держателем облигаций США, то есть риск, что торговая война может привести к продаже Китаем облигаций. И, возможно, мы себя как-то обезопасили", - говорит Стерина.

Раньше эксперты отмечали, что угроза распродажи бумаг Китаем действительно есть, хотя такой сценарий маловероятен.

Кроме того, ЦБ стремится повысить долю золота в международных резервах, отмечает Стерина. Сейчас эта доля составляет меньше 18%, тогда как у других развитых стран этот показатель гораздо выше. Например, у США доля золота в резервах составляет 75%, у Германии - 70%, у Италии - 68%, у Франции - 63%.

Зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял в ноябре 2017 года, что Банк России увеличивает долю золота по поручению президента Владимира Путина.

"Я не буду останавливаться на геополитической обстановке, все вы люди умные и понимаете роль золота в обеспечении финансовой и экономической безопасности страны", - отмечал Швецов.

Хватит кормить США

В российских ультраконсервативных кругах принято ругать ЦБ за скупку гособлигаций США. Например, координатор организации "Национально-освободительное движение", депутат Евгений Федоров считает инвестирование в американские бонды доказательством отсутствия у России суверенитета.

Федоров приветствовал новость о рекордном сокращении портфеля гособлигаций США на балансе ЦБ России. "Это хорошая тенденция к укреплению суверенитета", - заявил он.

О решении ЦБ России одобрительно отозвался также экономист Михаил Делягин, назвав его "проявлением разумности". Делягин неоднократно критиковал скупку гособлигаций США, призывая не давать деньги в долг американскому государству, а направлять их на развитие российской экономики.

Что касается США, то для них распродажа бумаг Россией не играет большой роли, считает Олег Шибанов: "Вероятно, США не заметят этих изменений. Россия и так была достаточно небольшим инвестором последние месяцы - Китай и Япония в десять раз больше вложили".

Действия ЦБ России не повредят такой крупной экономике, как американская, соглашается Ольга Стерина.