Россия выбыла из списка крупнейших кредиторов США. Объясняем, что это значит
По итогам мая Россия выбыла из перечня крупнейших держателей американских гособлигаций. Снижение портфеля бондов США в резервах Банка России эксперты объясняют как экономическими, так и политическими причинами.
Российский центробанк в мае ускорил распродажу гособлигаций США, свидетельствуют данные статистики американского минфина. Стоимость портфеля бондов, которым владеет ЦБ, снизилась с 48,7 до 14,9 млрд долларов.
В итоге Россия больше не фигурирует в списке крупнейших держателей гособлигаций США, в который входят 33 страны. Крупнейшим кредитором по объему портфеля бондов США остается Китай, который скупил ценные бумаги на 1,18 трлн долларов. На последнем месте в списке находится Чили с показателем в 30 млрд долларов.
Еще в декабре 2017 года Россия занимала 15 строчку с портфелем в 102,2 млрд долларов. Сейчас Россия распродает бонды, потому что есть риск обесценивания этого актива, говорят эксперты. Кроме того, ЦБ опасается ужесточения санкций со стороны США.
"Бумажное" снижение и санкции
ЦБ покупал американские облигации в период низких ставок, а сейчас Федеральная резервная система повышает ставки, напоминает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. В результате по формуле стоимости облигации дешевеют, и это может привести к тому, что Банку России придется отображать снижение стоимости международных резервов.
"Несмотря на то, что это "бумажное" снижение, не влияющее на реальные доллары в руках Банка России, любые инвесторы не хотят видеть такой переоценки", - говорит эксперт.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор при формировании резервов просчитывает не только экономические, но и политические риски. В связи с этим еще одной причиной распродажи облигаций может быть ухудшение отношений США, считает Олег Шибанов.
"Санкции продолжают расширяться, и если они вдруг затронут госдолг США и госдолг России, Банку России придется действовать оперативно. Вероятно, в данном случае было принято решение играть на опережение", - говорит Шибанов.
ЦБ берет золотом
К распродаже бумаг Россию могла подтолкнуть и торговая война Китая и США, считает аналитик "Уралсиб" Ольга Стерина. Если Китай в отместку США начнет сбрасывать американские гособлигации, бонды подешевеют, и в результате российский портфель обесценится вместе с другими.
"Так как Китай является крупнейшим держателем облигаций США, то есть риск, что торговая война может привести к продаже Китаем облигаций. И, возможно, мы себя как-то обезопасили", - говорит Стерина.
Раньше эксперты отмечали, что угроза распродажи бумаг Китаем действительно есть, хотя такой сценарий маловероятен.
Кроме того, ЦБ стремится повысить долю золота в международных резервах, отмечает Стерина. Сейчас эта доля составляет меньше 18%, тогда как у других развитых стран этот показатель гораздо выше. Например, у США доля золота в резервах составляет 75%, у Германии - 70%, у Италии - 68%, у Франции - 63%.
Зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял в ноябре 2017 года, что Банк России увеличивает долю золота по поручению президента Владимира Путина.
"Я не буду останавливаться на геополитической обстановке, все вы люди умные и понимаете роль золота в обеспечении финансовой и экономической безопасности страны", - отмечал Швецов.
Хватит кормить США
В российских ультраконсервативных кругах принято ругать ЦБ за скупку гособлигаций США. Например, координатор организации "Национально-освободительное движение", депутат Евгений Федоров считает инвестирование в американские бонды доказательством отсутствия у России суверенитета.
Федоров приветствовал новость о рекордном сокращении портфеля гособлигаций США на балансе ЦБ России. "Это хорошая тенденция к укреплению суверенитета", - заявил он.
О решении ЦБ России одобрительно отозвался также экономист Михаил Делягин, назвав его "проявлением разумности". Делягин неоднократно критиковал скупку гособлигаций США, призывая не давать деньги в долг американскому государству, а направлять их на развитие российской экономики.
Что касается США, то для них распродажа бумаг Россией не играет большой роли, считает Олег Шибанов: "Вероятно, США не заметят этих изменений. Россия и так была достаточно небольшим инвестором последние месяцы - Китай и Япония в десять раз больше вложили".
Действия ЦБ России не повредят такой крупной экономике, как американская, соглашается Ольга Стерина.