В Лондоне появилась огромная статуя Джеффа Голдблюма из "Парка Юрского периода"

  • 18 июля 2018
статуя Голдблюма Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В такой позе Джефф Голдблюм часто появлялся в знаменитом фильме Спилберга "Парк Юрского периода"

Огромная статуя голливудского киноактера Джеффа Голдблюма появилась у Тауэрского моста в Лондоне.

Пластиковая статуя высотой в 7 с половиной метров изображает знаменитого актера в позе, которая прославила его после фильма "Парк Юрского периода" 1993 года.

Эта статуя, установленная на южном берегу Темзы, не является постоянной - она весит всего 150 кг. Она останется на этом месте до 26 июля этого года. Тем не менее, поклонники актера с восторгом приняли известие о ее открытии и стали массами стекаться к этому месту. Один из них назвал статую лучшим аттракционом в Лондоне.

Её открытие приурочено к 25-й годовщине выхода в свет фантастического боевика Стивена Спилберга "Парк Юрского периода", в котором Джефф Голдблюм сыграл главную роль ученого-палеонтолога Иана Малкольма.

Актер прославился также непринужденной позой, которую он не раз принимал в фильме - в положении полулёжа, в рубашке с расстегнутым воротом. Голдблюм рассказывал, что эта поза была импровизацией и в сценарии не прописывалась.

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Image caption Появление статуи вызвало восторг среди поклонников
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Image caption Даже на собак она производит впечатление
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Image caption Поза, запечатленная в фильме Спилберга, стала рекламным мемом для самого Джеффа Голдблюма

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