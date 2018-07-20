Сильные и слабые стороны авиастроения в России: мнение топ-менеджера Boeing

Пассажирский самолёт, который долетит от Лондона до Нью-Йорка за 2 часа - корпорация Boeing в июне на конференции в Атланте представила проект своего гиперзвукового лайнера. В корпорации признают, что на создание такой машины уйдёт не меньше 20-30 лет. Построить российский гражданский самолёт на базе стратегического бомбардировщика Ту-160 предлагал в январе Владимир Путин - как выяснилось, такие проекты были и в 2000-е годы.

Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко считает, что именно у России есть шансы создать сверхзвуковой пассажирский самолёт, так как он может появиться на стыке гражданских и военных технологий. Правда, о том, чтобы Россия конкурировала на равных в сфере продаж уже существующих машин, речи пока не идёт - хотя бы из-за большой разницы в объёмах производства.

Об этом, а также о возможных санкциях в сфере поставок титана и своём особом отношении к SSJ-100 Сергей Кравченко поговорил на авиасалоне Фарнборо с корреспондентом Русской службы Би-би-си Павлом Аксёновым.

Би-би-си: В последние несколько месяцев в России часто раздаются политические заявления о том, что можно было бы наказать США, отказавшись от сотрудничества с Boeing. Вы опасаетесь за свой бизнес в России?

Сергей Кравченко: Политика, конечно, напрямую отражается на настроении, с которым мы занимаемся развитием бизнеса. Но наш бизнес в области авиации и космоса по своей сути очень долгосрочный. Мы заключаем контракты на поставки самолетов на пять-семь лет вперед. У нас контракты на поставки титана подписываются на десятилетия. То, что сейчас происходит в политике, конечно, нас очень волнует. Но я уверен, что прагматичный подход победит. И люди, которые отвечают за эти решения, поймут, что разрушить то, что создавалось десятилетиями, можно быстро, а восстановить потом будет нельзя.

В инженерном центре, которым мы гордимся в Москве, сегодня работают более тысячи инженеров. За последние 20 лет мы обучили более 3,5 тысяч инженеров. Они не эмигрировали, не уехали на Запад.

Что касается титана - Россия по праву занимает первое место в мире как производитель аэрокосмического титана. Но людей, которые хотят у нас это лидерство отобрать, очень много. Они есть и в Японии, есть и в Европе, очень быстро растут сейчас производственные возможности в Китае. И если такое неправильное решение будет принято, оно очень сильно навредит десяткам, а может сотням тысяч рабочих мест в России, а выиграют только международные конкуренты "ВСМПО-АВИСМА".

Кто-то в перспективе может думать и о прекращении поставок американских или европейских самолетов, но это означает прекратить фантастически важный для экономики России рост авиационного транспортного сектора.

Image caption Boeing закупает большую часть титановой продукции у российской металлургической компании "ВСМПО-АВИСМА"

Би-би-си: Недавно ваша компания и бразильская Embraer договорились выделить гражданское производство бразильских самолетов в совместное предприятие. Также, Airbus теперь будет выпускать региональные самолеты Bombardier C-series под своим брендом. Как эти крупные сделки изменят рынок, по вашему мнению?

С.К.: Мне кажется, что это сигнал того, что игроков в отрасли будет всё меньше и меньше. По праву аэрокосмическая отрасль называется самой большой бутиковой отраслью. Бутик - потому что нас очень мало, кто производит самолёты, кто обслуживает самолёты. Это процесс, который характерен для XXI века, и он открывает очень большие возможности. Для нас добавить в нашу линейку самолётов самолёты чуть меньшей размерности и, самое главное, расширить наши сервисные проекты - это прекрасная возможность для роста.

Би-би-си: Если говорить о сервисе - это традиционно слабая сторона российских самолётов. Теперь, когда у Embraer и у вас есть ваша сервисная сеть, ваша маркетинговая стратегия, ваши специалисты, есть ли шанс у китайских среднемагистральных и региональных самолётов, у российского Superjet и МС-21?

С.К.: К российскому "Суперджету" я отношусь особенно, потому что я имел честь возглавлять группу, которая в течение очень многих лет консультировала ОАК и "Гражданские самолёты Сухого" по созданию этого самолёта. Но это самолёт по объёму своего производства пока очень далеко стоит по сравнению с узкофюзеляжными самолётами западного производства. Они делают 20-30 самолётов в год, а Boeing только самолетов 737 модели - 52 машины в месяц. Поэтому и система технического обслуживания, система поставки запасных частей оптимизируются под эти объёмы.

Мне кажется, что в ОАК очень хорошо понимают, что отсутствие хорошей сервисной программы является уязвимым местом. Они очень быстро работают, и я желаю им успеха. Но они должны это делать сами - никто не будет это делать за производителей, потому что это конкурентное преимущество.

Вообще авиационный рынок в мире - мы делали прогноз на 20 лет вперёд - это такой большой рынок, что даже трудно произнести эти цифры - 15 триллионов долларов на 20 лет. Но если посмотреть разбивку, то это примерно 6,3 трлн долларов - самолёты и 8,8 трлн долларов - сервис, на 20-30% больше, чем самолёты. И в этом смысле понятна, например, стратегия объединения с Embraer, потому что можно использовать эффект масштаба. Есть огромный флот самолётов Boeing, и Embraer имеет большие производственные успехи в области самолётов размерности ниже, чем Boeing-737 - есть возможность объединить и сервисные проекты тоже.

Правообладатель иллюстрации ADRIAN DENNIS Image caption Boeing 737 - один из самых популярных самолётов как в мире, так и в России

Би-би-си: Почему в результате Boeing разошёлся с "Сухим" в "Суперджете"?

С.К.: А мы не разошлись. У нас никогда не было совместного предприятия. Мы много лет выступали в качестве консультантов по этому проекту. Прекрасно были эти консультации проведены, почти 8 лет работали вместе. И когда проект вышел уже на массовое производство, необходимость в наших консультациях закончилась, мы их прекратили. Мы помогали с самого начала, от замысла самолёта до контуров системы технического обслуживания.

Би-би-си: Ещё один вопрос - про "сверхзвук". Расскажите немного про проект сверхзвукового самолёта. Участвуют ли в нём российские инженеры?

С.К.: Я знаю российских учёных, с которыми мы эту тему много раз обсуждали и даже делали совместные проекты, в научно-исследовательских институтах серьёзно занимаются гражданской сверхзвуковой тематикой. Я думаю, что гражданские сверхзвуковые самолёты всё равно вернутся. На данный момент ни Boeing, ни Airbus не рассматривают эту перспективу на ближайшее будущее, потому что пока технологии, которые могли бы для самолётов нашей размерности сделать этот проект экономически эффективным, не разработаны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С 2008-го по июнь 2018 года построено 166 самолетов "Сухой Суперджет". Для сравнения, "Боингов-737" выпущено более 10 тысяч

То есть нет ничего невозможного, но и "Конкорд", и Ту-144 в своё время были проектами, связанными больше с национальной гордостью, чем с экономикой. Они прекратили существовать в разные времена именно потому, что экономичность не достигается. Есть большая потребность в бизнес-перевозках со сверхзвуковой скоростью. И по моему личному мнению как эксперта, в сверхзвуковом гражданском полёте первыми прорвутся бизнес-авиаторы. Это будет такой бизнес-джет для небольших групп людей, летающий на небольшие расстояния с большой скоростью.

Би-би-си: Есть ли у новых игроков шанс в авиации, особенно такой сложной и высокотехнологичной, как сверхзвук?

С.К.: Теоретически, гипотетически шанс есть у всех, но это технологии, которые очень близки к военной авиации. Когда, например, "Гражданские самолёты Сухого" раздумывали о следующем своём большом проекте, они серьёзно думали о сверхзвуковом бизнес-джете, потому что у них есть огромная компетенция в области сверхзвуковой истребительной авиации.

В принципе, можно себе представить, что будет, если скрестить SSJ, который является гражданским самолётом и тоже неплохим бизнес-джетом, и сверхзвуковую авиацию. Можно сделать на 10 человек великолепный сверхзвуковой бизнес-джет. Поэтому я думаю, успех будет у тех компаний, таких, как Boeing, таких, как "Сухой", которые имеют двойной опыт - опыт гражданской и военной авиации. Таких компаний немного.