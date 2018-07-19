СМИ России: никакого политического влияния у Бутиной в США не было

В обзоре российских СМИ за 19 июля:

"Коммерсант": без права на арест

Газета "Коммерсант" пишет о решении Верховного суда России по делу о несанкционированном митинге 12 июля 2017 года: Верховный суд признал, что участники таких акций не могут нести ответственность по статье о неповиновении полиции. В случае отказа покинуть митинг они должны быть наказаны по статье о нарушении законодательства о публичных мероприятиях.

Прецедентом послужило дело пенсионерки Ирины Юргилевич, оштрафованной районным судом в Санкт-Петербурге за участие в несанкционированном митинге на Марсовом поле по двум статьям. Судья подчеркнул, что Кодекс об административных правонарушениях запрещает назначать наказание дважды за одно и то же правонарушение.

Это решение, пишет "Коммерсант", может иметь масштабные последствия для активистов, поскольку отказ от применения к ним статьи о неповиновении автоматически запрещает задерживать более чем на три часа тех, кто ранее не привлекался за нарушения правил проведения митингов.

"Решение по делу Юргилевич означает, что несколько сотен арестов мирных демонстрантов за последние полтора года были незаконны. Примечательно, что суды общей юрисдикции не слышали нас, несмотря на то, что такая аргументация звучала, наверное, в каждом процессе", - прокомментировал "Коммерсанту" юрист Московской Хельсинкской группы Александр Передрук.

Кроме того, по его мнению, это должно означать, что в будущем участников публичных мероприятий не могут арестовывать, если они впервые приняли участие в несогласованной акции.

"Ведомости": не так опасна, как кажется?

В материале под заголовком "Чем опасна попытка улучшить отношения России и США в период их ухудшения" газета "Ведомости" отмечает, что возможности политического влияния на американский истеблишмент арестованной Марии Бутиной не столь велики, как кажется.

Арестованная в Вашингтоне по обвинению в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента россиянка Мария Бутина в России была лицом проекта "Право на оружие", объясняет газета. По словам ее коллег, этот PR-проект, целью которого было продвижение идеи либерализации российского оружейного законодательства, более или менее активно функционировал с 2012-го по 2014-2015 годы и был вдохновлен примером американской Национальной стрелковой ассоциации (NRA).

После "Права на оружие" она пошла работать помощницей к члену Совета Федерации (а сейчас - зампреду Центробанка) Александру Торшину. Переписка Бутиной с находящимся с весны 2018 года под санкциями США Торшиным по вопросу организации с помощью NRA неформального канала общения для улучшения российско-американских отношений - одно из доказательств ее деятельности как иностранного агента, приведенных в обвинительном заключении.

Признаки "иностранного агента" в американском законодательстве, как и в российском, весьма расплывчаты, отмечают "Ведомости". Однако попытки наладить российско-американские отношения, включая отношения Владимира Путина и Трампа, да еще и с помощью NRA, - это в текущей внутриполитической ситуации в США уже почти криминал и, вероятно, "жирная палка" для того, кто захочет раскрыть подобное "преступление".

Все опрошенные "Ведомостями" знакомые Бутиной времен ее работы в "Праве на оружие" и дальнейшей жизни уже в Вашингтоне уверены, что она не имела возможности оказывать политическое влияние на что бы то ни было, хотя и могла неосторожно хвастаться своими якобы серьезными связями.

По словам одного из собеседников газеты, вероятно, она своевременно не поняла, что сейчас в США можно достичь успеха лишь на разоблачениях путинско-трамповского заговора, а попытки наладить неформальные связи политиков двух стран могут быть восприняты как часть этого заговора.

"Коммерсант": новая угроза

На фоне жесткой реакции правящих кругов США на встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в Вашингтоне уже предпринята новая попытка ввести антироссийские санкции - против "Северного потока-2", рассказывает газета "Коммерсант". Сенатор-республиканец Джон Баррассо подготовил соответствующий законопроект, который пока носит статус его личной инициативы.

Среди целей документа под названием "Закон об энергетическом сотрудничестве с союзниками в Европе": "сокращение зависимости союзников и партнеров США от российских энергетических ресурсов", "наказание правительства Российской Федерации за использование энергетических ресурсов как геополитического оружия", а также "поддержка стран, которые являются союзниками и партнерами США, через поставки американских энергоресурсов".

Там также говорится о намерении противодействовать конкретно проекту "Северный поток-2" из-за его "вредного влияния" на энергетическую безопасность Европы, экономику Украины и других стран Центральной Европы.

Единственным акционером "Северного потока-2" является "Газпром", пишет "Коммерсант". Однако пять европейских энергокомпаний - Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper - выступают кредиторами проекта и могут выдать средства в целом на 4,75 миллиарда евро, из которых уже выдано около половины.

"Коммерсант" не исключает, что принятие документа может привести к выходу из "Северного потока-2" поддерживающих его западных компаний: собеседники газеты в западных компаниях всегда однозначно давали понять, что под угрозой серьезных санкций США они вынуждены будут выйти из проекта, поскольку у них есть американские акционеры, они ведут бизнес в долларах.

"Ведомости": деньги мундиаля

О том, сколько денег оставили в России иностранные болельщики за время проведения чемпионата мира по футболу, рассказывает газета "Ведомости". Всего, по данным оргкомитета чемпионата, его посетило 570 тысяч гостей из других стран.

В частности, в дни мундиаля Сбербанк зафиксировал операции по 899 000 уникальных иностранных банковских карт, выпущенных в 194 странах. Всего в банкоматах и терминалах Сбербанка за период с 14 июня по 13 июля иностранцы потратили 39 миллиардов рублей.

Больше всего денег в России оставили гости из США - 5,6 млрд рублей и Китая - 4,1 млрд. Расходы по банковским картам из Мексики составили 2,2 млрд рублей, Великобритании - 1,9 млрд. Примерно по одному миллиарду рублей пришлось на карты из Аргентины, Германии и Бразилии.

Самыми большими статьями расходов иностранцев в России, по данным Сбербанка, оказались еда - 6,2 млрд рублей, отели - 5 млрд и перелеты - почти 1,4 млрд рублей. Тратились гости и на одежду: ее купили на общую сумму 3,6 млрд рублей. Наибольший всплеск расходов Сбербанк зарегистрировал в сегменте спортивных товаров. Их купили в 9,2 раза больше, чем годом ранее.

"Известия": мундиаль без происшествий

Российские болельщики показали образцовый пример отношения к иностранным гостям, приехавшим на ЧМ-2018, констатирует газета "Известия". На мундиале не было зафиксировано ни одного инцидента с расистским подтекстом или конфликта с представителями сексуальных меньшинств. Об этом "Известиям" заявил глава международной организации Sport for All [входит в мировую сеть FARE по борьбе с ксенофобией и расизмом в европейском футболе] Янис Кузине.

А, по словам вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина, российские болельщики выполнили все данные ими обещания и дружелюбно встретили иностранцев.

"Известия" отмечают, что в преддверии ЧМ-2018 многие западные СМИ предостерегали своих читателей от поездок в Россию из-за возможной агрессии в адрес иностранцев и сексуальных меньшинств. Однако в международной организации Sport for All, следившей за проведением турнира, "Известиям" заявили, что чемпионат прошел на высочайшем уровне.

"Мы уделяли особое внимание поведению российских болельщиков, а также проявлениям расизма и ксенофобии на мундиале. Россия доказала, что уважает все культуры и нации. Мы не зафиксировали ни одного нападения на иностранцев и представителей сексуальных меньшинств. Футбол - это не война, а игра, которая должна сближать людей", - заявил "Известиям" Янис Кузине.

"Я думаю, Катару [организатор ЧМ-2022] будет тяжело соревноваться с нами в плане проведения чемпионата мира. Мы же задали тон в проведении мероприятий международного масштаба самого высокого уровня. Не знаю, кто в будущем сможет соревноваться с нами. Но пусть попробуют", - заявил Сергей Анохин.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си