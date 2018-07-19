Пресса Британии: Трампу хотят не оставить выбора в вопросе о санкциях

В обзоре британской прессы:

Решение о санкциях будут принимать спецслужбы?

Times пишет, что политики в Вашингтоне обсуждают возможность принятия закона, по которому решение о новых санкциях против России, если она вновь попытается вмешаться в избирательный процесс в США, может быть передано в руки спецслужб.

Если план будет одобрен, Белый дом потеряет контроль над этим важным аспектом внешней политики США, пишет газета.

Попытка лишить президента права решать вопрос о санкциях предпринимается на фоне растущего недовольства в Вашингтоне, в том числе и в рядах руководства Республиканской партии, тем, что на саммите с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп отказался осудить предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

Всего за несколько дней до саммита Дэн Коутс, директор Национальной разведки США, заявил, что Кремль продолжает масштабные операции по "подрыву нашей демократии".

Два сенатора - республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен - выдвинули законопроект, согласно которому, если он будет одобрен, США автоматически будут накладывать санкции на любую страну, которая попытается повлиять на исход выборов в США.

Согласно законопроекту, директор Национальной разведки проконсультируется с главами ЦРУ, ФБР и АНБ, прежде чем написать доклад об иностранном вмешательстве за месяц до любых выборов.

Если вмешательство России или другой страны будет обнаружено, президент будет обязан в течение 10 дней объявить о санкциях.

Митч Макконнелл, лидер республиканцев в сенате, уже выразил свою поддержку этой идее, которую также поддерживает руководство Демократической партии.

Скорее всего, законопроекту Рубио и Ван Холлена понадобится поддержка двух третей депутатов как сената, так и палаты представителей, так как в противном случае президент Трамп может наложить на него вето.

Не стоит забывать, отмечает газета, что многие республиканцы в конгрессе не готовы выступать против президента.

Но сам сенатор Рубио заявляет, что автоматические санкции необходимы, потому что, по его словам, люди вроде российского президента Владимира Путина исходят из стоимости и эффективности своих действий, а подобный закон ясно продемонстрирует цену вмешательства в избирательный процесс, пишет Times.

Флакон в парке

Guardian пишет, что полиция, расследующая использование нервно-паралитического вещества "Новичок" в графстве Уилтшир, в результате чего скончалась одна женщина и еще четыре человека серьезно заболели, сейчас тщательно исследует парк в Солсбери.

Полицейские проверяют все поверхности парка Куин-Элизабет на предмет отпечатков пальцев. Ранее следствию удалось найти флакон с "Новичком" в доме Чарли Роули.

Газета пишет, что, насколько сейчас известно, и Роули, и Стерджесс прикасались к флакону правой рукой. Сейчас полиция пытается определить, где именно они нашли этот флакон.

Они оба были в парке Куин-Элизабет за день до отравления. Этот парк находится в пяти минутах ходьбы от скамейки, на которой были найдены отравленные "Новичком" Сергей и Юлия Скрипаль.

Брат Чарли Роули, Мэтью, говорит, что Чарли и Дон нашли флакон, вроде бы от духов, в парке, за девять дней до того, как они отравились.

По его словам, Чарли говорит, что Дон попрыскала этим веществом себе на руки, а также что флакон разбился.

Власти не подтверждают и не отрицают эти слова, отмечает газета.

В самом парке Куин-Элизабет полиция прочесывает кусты и клумбы. Затем будет проверена река Эйвон, протекающая через парк.

Следствие надеется, что в найденном флаконе осталось достаточно "Новичка", чтобы можно было определить, был ли он из той же партии, что и "Новичок", примененный при нападении на Скрипалей.

Правительство Великобритании считает, что люди, отравившие Скрипалей, работали на российские власти, пишет Guardian.

Клифф Ричард, Би-би-си и свобода прессы

Все британские газеты пишут о том, что Клифф Ричард выиграл иск против Би-би-си и полиции, которых он обвинял в распространении порочащих его репутацию сведений в связи с репортажем об обыске его загородного дома в 2014 году. Судья Высокого суда Энтони Манн вынес приговор, согласно которому певец должен получить компенсацию в размере 210 тысяч фунтов стерлингов.

Daily Mail пишет, что полностью сочувствует сэру Клиффу Ричарду в связи с тем, как ужасно обошлись с ним журналисты Би-би-си, которые, как пишет газета, "продемонстрировали свое полное презрение к принципу презумпции невиновности, как если бы они работали на государственную телекомпанию в сталинском Советском Союзе".

Но, продолжает газета, хотя Би-би-си и заслужила подобный унизительный для нее приговор, а сэр Клифф Ричард - свою победу, у Daily Mail есть серьезные сомнения по поводу возможных последствий этого судебного решения.

Заявив, что имена подозреваемых нельзя оглашать, кроме как в специальных случаях, судья поддержал тренд к большей секретности в том, что касается работы полиции.

Да, пресса должна вести себя скрупулезно в подобных ситуациях и отвечать за свои ошибки. Но, призывая к полномасштабной защите права на частную жизнь, судья Манн пошел по опасному пути, пишет Daily Mail.

Guardian в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что решение суда в деле Клиффа Ричарда угрожает свободе прессы.

Судья Энтони Манн постановил, что Би-би-си нарушила закон, лишь упомянув в своих репортажах имя сэра Клиффа.

В результате возникают вопросы о том, что именно могут сообщать журналисты, и какую информацию может получать широкая публика.

Это решение суда не предвещает ничего хорошего, считает газета. Идея, что журналисты не могут сообщать о действиях полиции, абсолютно неприемлема.

Если репортеры не смогут сообщать о том, что происходит, никто не сможет узнать о возможных ошибках полицейских, например.

Да, право на частную жизнь важно, и Guardian выступает за это право.

Но газета категорически против запрета на разглашение имен подозреваемых в уголовных преступлениях.

Открытое правосудие, при котором все могут узнать о деталях дела, не менее важно, чем право на частную жизнь, пишет Guardian.

Все выше и выше

Sun пишет, что продажа Виагры в Великобритании поднялась на 60% с тех пор, как эти таблетки от импотенции стало возможно покупать без рецепта от врача.

Свободная продажа Виагры началась с 27 марта 2018 года, с тех пор был продан почти миллион этих таблеток, на сумму в 4,3 млн фунтов стерлингов.

Великобритания стала первой в мире страной, в которой разрешили свободную продажу Виагры. Таблетки Viagra Connect теперь можно купить в любой аптеке. Они ничем не отличаются от таблеток, которые можно получить по рецепту врача.

Столь резкий скачок продаж Виагры объясняется, скорее всего, тем, что мужчины все меньше стесняются поднимать вопрос об импотенции.

Если продажа Виагры продолжится такими же темпами, вполне возможно, что британцы ежегодно будут тратить более 17 миллионов фунтов на этот препарат.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com