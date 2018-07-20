Как советские солдаты чуть не съели скакунов редчайшей породы

Правообладатель иллюстрации MUJAHID SAFODIEN Image caption Липицианские лошади считаются одной из лучших пород скакунов

После окончания Второй мировой войны едва не вспыхнула Третья - из-за редкой породы лошадей, рассказывает в своей новой книге "Призрачные наездники: Операция "Ковбой", миссия периода Второй мировой войны по спасению породистых скакунов" историк Марк Фелтон.

Через три дня после капитуляции Германии на территории Чехословакии произошла конфронтация между отрядом американских военных и продвигающимися вглубь территории советскими войсками. Американцы не пропускали солдат Красной армии, чтобы успеть эвакуировать редких липицианских лошадей - породы, выведенной в XVI веке в деревне Липица.

Это не просто скакуны - они были одними из лучших в мире. Их разводили в течение четырех столетий в венской Испанской школе верховой езды. Они элегантны, трудолюбивы и способны выполнять самые сложные упражнения.

Что стало бы с этими грациозными животными, окажись они в жестких условиях советского коммунизма? В руках русских солдат-победителей, занятых подчинением себе Восточной Европы? Скорее всего, их бы просто забили ради мяса, и редчайшая порода была бы потеряна навсегда.

Ради истории и в не меньшей степени - пропаганды, прославленный американский генерал Джордж Паттон, не отличавшийся сентиментальностью, решился на проведение операции, четко понимая риск вероятной конфронтации с Москвой.

Правообладатель иллюстрации Imagno Image caption Представители Испанской школы верховой езды в Вене принимали участие в Олимпиаде 1936 года в Берлине на липицианских лошадях

Когда в 1938 году Адольф Гитлер аннексировал Австрию, нацисты взяли под свой контроль Испанскую школу верховой езды в Вене. Липицианских лошадей, отличающихся светло-серым окрасом, они назвали символом тевтонского величия.

Однако в 1942 году было принято решение вывезти всех кобыл за несколько сотен километров в небольшой город Гостоунь в оккупированной Чехословакии. Там немецкий ученый Гастав Рау собрал около 600 лучших лошадей со всей Европы, чтобы вывести новую супер-породу, которая бы подошла так называемой "арийской высшей расе".

В Гостоуни было 250 липицианских лошадей. О существовании обширного племенного хозяйства, на котором работали около 150 военнопленных, войска союзников не знали вплоть до 1945 года, когда один немецкий офицер сдался американской армии, наступавшей на территории Германии. Его беспокоило, что советские войска находились в наступлении лишь в 60 км от Гостоуни, и он начал умолять американцев спасти лошадей.

"Большевистским свиньям нет дела до лошадей. Когда они появятся, они сразу их зарежут и сделают из них стейки, чтобы накормить голодных солдат", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В феврале 1945 года советские войска взяли город Будапешт

Когда ранее силы Красной армии заняли Будапешт, именно это и произошло. В городе находилась Королевская венгерская школа верховой езды, у которой также были липицианские лошади. Сразу же были застрелены 18 породистых жеребцов, которые пошли на пропитание солдат. Оставшихся четырех лошадей запрягли тащить обозы с боеприпасами.

Чтобы не допустить подобной участи для лошадей в Гостоуни, немецкий офицер просил американцев вмешаться. Полковник Хэнк Рид, служивший в американской кавалерии и прекрасно осведомленный о липицианской породе лошадей, понял всю историческую серьезность ситуации. Но стоило ли провоцировать международный конфликт ради сохранения стада лошадей, какими бы редкими они ни были?

Он посоветовался с генералом Паттоном, который дал неофициальное согласие. Он очень хотел "насолить коммунякам", которых ненавидел не меньше нацистов. В сообщении командования Риду говорилось: "Иди и приведи их. Поспеши".

Прибыв на место, группе американских военных, состоявшей из 350 человек и нескольких единиц бронетехники, пришлось вступать в локальные бои с остававшимися там силами нацистов, но американцы быстро взяли контроль над городом Гостоунь. Военнопленных освободили, а немецких военных заперли в казарме.

Правообладатель иллюстрации The Sydney Morning Herald Image caption Липицианские лошади способны выполнять невероятные трюки

После этого Рид начал готовить эвакуацию животных. Сделать это было не так просто. Многие кобылы были на поздних сроках беременности, и отправить их в путь своим ходом не представлялось возможности. Сначала нужно было дождаться родов, а после этого необходимо было найти большие транспортные машины для эвакуации.

В любой момент могла нагрянуть Красная армия. При этом было необходимо провести огромное лошадиное стадо по территории, где в любой момент можно было ожидать нападения.

Там было много беженцев, которые хотели оказаться на территории, подконтрольной войскам западных стран, но были также и вооруженные партизанские отряды и немецкие военные, не пожелавшие сдаться в плен. Маршрут к безопасной зоне через леса был бы сложен и, скорее всего, кое-где проходил через минные поля. Также кобыл нужно было перевозить отдельно от жеребцов, чтобы избежать хаоса.

Необходимо было выделить несколько десятков наездников, чтобы они могли следить за лошадьми. Эту роль возложили на 26 казаков, воевавших на стороне нацистов. Американцы их взяли в плен на территории племенного хозяйства. Операцию по эвакуации лошадей назвали "Ковбой".

Все уже было почти готово к отправлению, когда в пригороде Гостоуни появились советские войска. Офицер-красноармеец на танке хотел прорваться через преградивших ему путь американских солдат, но те отказались его пропускать. Возник жаркий спор.

"Здесь не ваша юрисдикция, - сказал Рид советскому генералу. - Вы пересекли границу территории, подконтрольной США". Он блефовал и прекрасно это знал. Генерал пытался спорить, но Рид стоял на своем. Он знал, что преимущество в силе и оружии не на его стороне, но пропустить красноармейцев он тоже не мог, поскольку это бы свело на нет эвакуацию животных.

"Если вы продолжите движение, то помните, что наши автоматы заряжены", - сказал он. В итоге советский генерал отступил и решил посоветоваться с руководством.

Правообладатель иллюстрации Chris Jackson Image caption Испанская школы верховой езды в Вене славится своими традициями

Рид поспешил назад и отдал приказ о начале операции "Ковбой". На следующее утро 30 трофейных немецких грузовиков отправились в путь с жеребятами, их мамами и беременными лошадьми. Затем погнали других лошадей, которых разделили на три группы.

Процессия была в пути два дня и вышла к мосту, от которого было уже рукой подать до безопасной территории. Но мост был забаррикадирован группой вооруженных людей. Это были чешские коммунисты-партизаны, лояльные СССР.

"Вы не сможете вывезти этих лошадей из Чехословакии", - сказал их вожак, направив автомат на колонну. Вперед верхом выехал лейтенант Билл Куинливан, по пути расстегивая кобуру. "Быстро разбирайте тут свои баррикады", - грозно прокричал он. Но партизаны его не послушали.

Не слезая с седла, Куинливан помахал в сторону бронетранспортера, который шумно выкатился вперед и направил дуло орудия на чехов. Он поднял руку и начал визуально отсчитывать до трех. На цифре "два" нервы командира партизанского отряда не выдержали. Он пропустил колонну.

Вся эта кавалькада успешно преодолела последний рубеж и оказалась на территории, контролируемой американскими военными. Операция "Ковбой" завершилась, редких липицианских лошадей спасли.

Американцам предлагали вывезти их в США, но генерал Паттон отверг эту идею. Он распорядился вернуть животных в Австрию. Но прошло еще 10 лет, пока они смогли попасть в свою родную конюшню в Вене, которая до 1955 года находилась на территории, находившейся под контролем советских военных.

Книга Марка Фелтона "Призрачные наездники: Операция "Ковбой", миссия периода Второй мировой войны по спасению породистых скакунов" вышла в издательстве Icon.