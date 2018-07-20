Госдеп, Бисмарк, МВФ: кого россияне винят в пенсионной реформе

Правообладатель иллюстрации Sean Gallup/Getty Images Image caption При принятии законопроекта в первом чтении депутаты трижды вспомнили Отто фон Бисмарка

Госдепартамент США, немецкий канцлер Отто фон Бисмарк, Международный валютный фонд и малоизвестный эксперт минфина - вот список тех, кого пользователи соцсетей, депутаты и даже чиновники прямо обвиняют в повышении в России пенсионного возраста.

Русская служба Би-би-си составила список тех, кого часто называют якобы "истинными" авторами самой непопулярной реформы со времен монетизации льгот.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму больше месяца назад, в среду его приняли в первом чтении.

Глава государства Владимир Путин до сих пор никак не прокомментировал эту крупнейшую за последние несколько лет экономическую и социальную реформу. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков все вопросы переадресует в правительство.

Но и глава правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев также от нее отстранился - главным спикером от правительства на всех обсуждениях выступает министр труда Максим Топилин.

На этом фоне противники реформы и даже ее сторонники активно ищут, на кого взвалить ответственность за нее.

Госдеп США

Правообладатель иллюстрации Cheriss May/NurPhoto via Getty Images Image caption Депутат Курской облдумы Владимир Федоров винит в реформе Госдепартамент США (на фото - госсекретарь Майкл Помпео)

Депутаты от ЛДПР в Курской областной думе нашли виновного в повышении пенсионного возраста - это Госдеп США. Именно его агентами депутат Владимир Федоров назвал своих коллег-единороссов.

"Ну что, агенты Госдепа, сколько вам заплатили за "раскачивание лодки" и за провокации митингов?" - обратился Федоров к депутатам областной думы во время обсуждения законопроекта о пенсионной реформе. Впрочем, после окрика председателя думы член ЛДПР заявил, что имел в виду другое.

Депутат Госдумы от КПРФ, зампредседателя фракции Николай Коломейцев тоже видит в пенсионной реформе происки США.

"Правда ли, что проект реформы продиктовала глава МВФ Кристин Лагард по поручению вашингтонского обкома?" - спросил он у министра Топилина на заседании комитета по труду и социальной политике. Топилин ответил отрицательно.

В Костроме радикальное прокремлевское движение НОД, которым руководит депутат Госдумы, единоросс Евгений Федоров, вышло на пикет против пенсионной реформы. На своих транспарантах нодовцы сообщили, что повышение пенсионного возраста продиктовано Западом и МВФ. При этом руководитель движения Федоров 19 июля проголосовал за законопроект.

Отто фон Бисмарк

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive/Getty Images Image caption Депутаты оправдывались, что пенсии придумал Отто фон Бисмарк

Считается, что первые в истории пенсии - военным - ввел в Римской империи Гай Юлий Цезарь. Но 19 июля во время рассмотрения законопроекта о повышении пенсионного возраста депутаты и чиновники, пытаясь оправдаться перед критиками реформы, вспоминали не его, а немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.

Министр труда Топилин, выступая в Госдуме, рассказал, что на самом деле Россия до сих пор работает с наследием Бисмарка. "Существующая пенсионная система сделана по образу немецкой, которая была введена еще Бисмарком", - сказал министр.

Его идею повторил единоросс Андрей Макаров, глава комитета по бюджету и налогам: "Принцип солидарной пенсионной системы состоит в том, что плата за тех, кто работает сегодня - это сегодняшние пенсии пенсионерам. Это придумал Бисмарк для середины XIX века, потому что продолжительность в Германии жизни тогда была около 40 лет".

В 80-е годы XIX века правительство Германской империи инициировало ряд законов, касающихся социального страхования, в числе которых было пенсионное обеспечение по старости и нетрудоспособности. Немецкая система считается прообразом современных пенсионных систем, охватывающих широкие свои населения.

Но в России пенсии по старости появились почти век назад - в 30-е годы во времена СССР. Почему депутаты и министр труда вдруг решили взвалить ответственность на Бисмарка, неясно.

МВФ и Кристин Лагард

Image caption Митинг против повышения пенсионного возраста в Омске, 1 июля

Часто в России обвиняют в повышении пенсионного возраста Международный валютный фонд (МВФ) и лично его руководителя Кристин Лагард.

Этой точки зрения придерживается, например, депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин.

"Ну кто же их писал? Неужели правительство?" - удивляется Шеин в одном из своих выступлений в Госдуме, посвященном пенсионной реформе.

Шеин показал презентацию, на которой приведены, по его словам, выдержки из доклада миссии МВФ в Москве от 2017 года. Согласно слайдам, МВФ советует после президентских выборов начать пенсионную реформу, в рамках которой может быть повышен пенсионный возраст и выровнять его между мужчинами и женщинами.

"Ни "Справедливая Россия", ни КПРФ, ни ЛДПР не будут никогда руководствоваться рекомендациями людей, приехавших из Вашингтона и советующих нам здесь в России, как нам строить свою жизнь", - заявил Шеин. Другой депутат, коммунист Коломейцев, также винит МВФ.

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images Image caption Противники пенсионной реформы винят в ней главу МВФ Кристин Лагард

Многие противники пенсионной реформы разделяют эту точку зрения. Люди выходят на митинги против повышения пенсионного возраста с плакатами "МВФ, руки прочь от наших пенсий".

В группах противников пенсионной реформы популярны посты с подборкой новостей о том, как МВФ рекомендует повысить пенсионный возраст различным странам, а также с фотографиями красиво одетой Лагард, посещающей Москву.

На самом деле это не совсем так. МВФ ежегодно выпускает свои рекомендации того, какие реформы нужны российской экономике. Провести пенсионную реформу специалисты МВФ рекомендовали практически ежегодно: такие рекомендации были даны в мае этого года и прошлого, а также, например, в 2011-м и 2013 годах.

Однако МВФ не может требовать от России обязательного выполнения каких-либо своих рекомендаций, так как она не получает от МВФ финансовую помощь.

Кроме того, МВФ далеко не единственная международная организация, рекомендовавшая российским властям провести пенсионную реформу. Например, с похожими советами выступили Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития. Из российских организаций идею повышения пенсионного возраста отстаивал новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин и возглавляемый им Центр стратегических разработок.

Директор института при минфине Владимир Назаров

Правообладатель иллюстрации КАНАЛ НИФИ МИНФИНА/YOUTUBE Image caption Директора НИФИ Владимира Назарова затравили в соцсетях

В конце июня некоторые СМИ, такие как газета "Завтра", сообщили, что настоящий автор пенсионной реформы - экономист Владимир Назаров, возглавляющий Научно-исследовательский финансовый институт министерства финансов России.

Журналисты издания сделали вывод о роли Назарова на основании того, что он возглавляет институт при минфине, а также, по мнению авторов газеты, определяет все стратегию министерства финансов России. В заметке его называют "мальчонкой" 35 лет с "трясущимися руками и фанатичным блеском в глазах".

Поделился этой публикацией, например, депутат Госдумы, единоросс Вячеслав Лысаков (впоследствии проголосовавший за принятие законопроекта). Публикация разошлась по многим группам недовольных.

Например, ее активно обсуждали в "Одноклассниках" в паблике "Славяне" с 200 тысячами подписчиков (почти 500 комментариев, 11 тысяч лайков), на сайте "Пикабу" (более 500 комментариев). В некоторых публикациях Назарова даже называли сатанистом, а также писали, что он "купается в деньгах".

Назаров - экономист, который много лет отработал в Институте экономической политики имени Егора Гайдара. Он занимается не только проблемой пенсий, но и различными вопросами, связанными с бюджетом и налогами. Эти темы Назаров активно комментирует в СМИ как эксперт.

Сам Назаров в интервью "Новой газете" объяснял, что возглавляемый им институт и он сам формально никакого отношения к пенсионной реформе не имеют: "Можно ли говорить, что я являюсь автором реформы? Конечно, нет. Автор реформы - правительство".

При этом Назаров не отрицает, что является сторонником повышения пенсионного возраста. У него на этот вопрос в целом достаточно радикальные взгляды, он считает, что к середине века пенсионная система в нынешнем ее виде может совсем исчезнуть.

Назвать его автором пенсионной реформы, конечно, нельзя. Повысить пенсионный возраст предлагали многие эксперты - тот же Кудрин, который писал программу реформ по заданию Путина.