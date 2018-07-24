Что не так с новостными алгоритмами поисковиков

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После саммита президентов США и России в Хельсинки у ряда IT-экспертов возникли подозрения в сбоях алгоритма наполнения Google News. Пользователи жаловались, что информация в поисковике подается крайне однобоко. Впрочем, такие жалобы звучали и раньше.

Одним из главных критиков на этот раз оказался профессор цифровых инноваций Университета Северо-Запада в американском Иллинойсе Ричард Гордон: он утверждает, что в какой-то момент времени "шапка" новостей Google состояла только из четырёх колонок для Fox News.

"Как такое может быть, что все четыре верхних ссылки в Google News о встрече Путина и Трампа - с протрамповских источников"? - негодует профессор Гордон.

Он делает вывод, что гигант провалил свой собственный план по обучению искусственного интеллекта, отвечающего за подбор новостей.

Правообладатель иллюстрации Google News Image caption Таким застал Топ-4 Google News профессор Ричард Гордон

В службе поддержки сервиса новостей компании чётко сказано, что новости отбираются по принципу персонализации, но с необходимостью обеспечить всесторонний подход.

"На больших политических сюжетах машинка Google News просто не работает, надо чинить", - резюмирует разбор Гордона автор "Ведомостей" Ксения Болецкая.

Представители компании Google в России решили воздержаться от комментария на запрос Би-би-си.

"Нет редакции"

В свою очередь, PR-менеджер "Яндекс.Новостей" Лена Брандт заверила Русскую службу Би-би-си, что у агрегатора нет никакой "избирательности в отборе и формировании сюжетов".

"Есть алгоритм, который формирует сюжеты из сообщений на одну и ту же тему, а затем ранжирует по формуле, учитывая число сообщений, интенсивность появления новой информации, интерес аудитории и охват источников."

"Отбираются наиболее интересные новости, которые и показываются в топе на главной странице "Яндекса". Никакого ручного вмешательства в эти процессы не предусмотрено, у нас нет редакции. Дело в том, что с таким большим объемом данных могут работать только алгоритмы", - поясняет Брандт.

"Стоит отметить, что по закону об агрегаторах "Яндекс.Новости" могут работать только с теми источниками, которые имеют лицензию российских СМИ. Поэтому картина, которую вы видите в топе новостей на главной "Яндекса", - это отражение повестки в лицензированных российских медиа", - резюмировала Брандт в переписке с Би-би-си.

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Однако претензии к работе новостного алгоритма высказывались не раз.

Так, и после конфликта 2008 года в Грузии, и после прошлогодних всероссийских протестов пользователи замечали, что информация о событиях, не попавших в освещение российских госСМИ, не выдаётся в топе новостей.

"Наш топ все время меняется. Алгоритмы сервиса не объединяют в один сюжет темы, которые отражают разные аспекты события или происходят в разных регионах", - объяснил тогда представитель пресс-службы "Яндекс.Новостей" Дмитрий Горчаков.

Кроме того, эксперты отмечали, что особо заинтересованные новостники могут манипулировать алгоритмом "Яндекса".

Как полагает IT-эксперт, основатель Roem.ru Юрий Синодов, компания не особенно много времени уделяет модерации Новостей, поэтому провластным СМИ легче "нагонять" трафик новостных сообщений через свои многочисленные сервера.

Впрочем, активисты указывают, что алгоритм сервиса можно выстроить таким образом, чтобы показывались новости только тех источников, которым доверяет сам пользователь.

"Оказывается, Яндекс-новости можно настроить, чтобы на главной странице не показывали пропагандистов", - написал бывший муниципальный депутат и урбанист Максим Кац в "Твиттере".