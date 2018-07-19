Полвека ядерному нераспространению. Как готовился договор и актуален ли он
В этом году исполняется 50 лет Договору о нераспространении ядерного оружия - многостороннее международное соглашение было открыто для подписания 1 июля 1968 года и вступило в силу 5 марта 1970 года.
Договор жестко очертил круг государств, обладающих ядерным оружием, - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Каждое из них брало на себя обязательство не передавать его другим странам. Остальные государства-учасники договора обязались не разрабатывать ядерное оружие и не пытаться получить его каким-либо иным способом.
Участниками договора стали почти все независимые государства мира, кроме Израиля, Индии, Пакистана и КНДР.
Одним из разработчиков договора был чрезвычайный и полномочный посол РФ Роланд Тимербаев. Об истории разработки договора и его значении с ним беседовал обозреватель Русской службы Би-би-си по вопросам истории Артем Кречетников.
Би-би-си: Договор о нераспространении ядерного оружия называются одним из самых важных и успешных соглашений о контроле над вооружениями. А как же нынешняя ситуация вокруг КНДР и, отчасти, Ирана?
Роланд Тимербаев: Он не "один из", а самый важный!
В договоре участвуют 189 государств. Более универсальный характер имеет в мире только ООН. В 1995 году участники единодушно согласились продлить его бессрочно.
На недавнем российско-американском саммите в Хельсинки Дональд Трамп высказался о ядерной угрозе практически моими словами.
Что касается отдельных трудностей, так и на Солнце есть пятна. Стопроцентно безупречных механизмов просто не бывает. Если бы не этот договор, мы имели бы сегодня не девять, а 20-25 ядерных государств. Так что он достаточно эффективен.
Би-би-си: От кого исходила инициатива принятия такого договора?
Р.Т.: Идею подал еще в 1958 году министр иностранных дел Ирландии Фрэнк Айкен. 10 лет спустя ему предоставили честь первым подписать договор от имени своей страны.
Несколько лет шли обсуждения. Постепенно идею признали. К середине 1960-х годов и у Соединенных Штатов, и у Советского Союза стала появляться информация, что некоторые страны реально подумывают обзавестись ядерным оружием.
Би-би-си: А что в этом плохого?
Р.Т.: Кубинский кризис показал, насколько велик риск уничтожения всей жизни на Земле. Мир находился в минутах от конца света.
Но две, или даже пять крупных держав между собой еще договорятся, а появление атомных бомб у большого количества молодых, нестабильных, имеющих счеты друг с другом стран многократно увеличивало угрозу локальных ядерных войн.
Первый серьезный разговор провели в сентябре 1966 года американский президент Линдон Джонсон и советский министр иностранных дел Андрей Громыко. Основные идеи они между собой обсудили, но никаких текстов сразу, конечно, не появилось.
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Громыко находился на ежегодной сессии Генассамблеи ООН. Он поехал на один день в Вашингтон для встречи с Джонсоном, вернулся в Нью-Йорк, где я тогда работал, созвал нескольких сотрудников и поставил задачу.
Трудились почти два года, согласовывали с американцами каждое слово.
Би-би-си: А почему так долго? Двусторонний договор о контроле над вооружениями - это понятно. Чтобы соблюсти паритет, надо учесть множество нюансов, партнеры упорно торгуются. А тут вроде все просто: не приобретать, не производить, не передавать. В чем была трудность?
Р.Т.: Все хотели нераспространения в "третьем мире". Но американцы стремились сохранить возможность доступа к ядерному оружию для стран НАТО в форме многосторонних сил или еще каким-то образом. Советский Союз никак не мог на это пойти.
Би-би-си: Не являлось ли главным смыслом договора в глазах СССР исключить ядерное вооружение Западной Германии?
Р.Т.: Ну конечно. Немцы по соглашениям послевоенного времени не имели права заниматься этим на своей территории, но они работали с бразильцами и с Южной Африкой, и, по имевшимся данным, были близки к цели.
Второй проблемой являлась система гарантий и контроля. Наши партнеры хотели, чтобы в натовских странах за это отвечал Евратом, а не создаваемое по договору МАГАТЭ. То есть, чтобы для особой группы стран был какой-то внутренний междусобойчик, к которому СССР не имел бы отношения.
Но, в конце концов, американцы махнули рукой и заключили договор на условиях, абсолютно исключавших передачу ядерного оружия кому-либо.
До конца выступал против этого госсекретарь Дин Раск. Он вообще не был большим сторонником договора. Настоял Джонсон. Я это знаю, потому что впоследствии работал с рассекреченными американскими архивами.
Би-би-си: Интерес великих держав сохранить свою монополию понятен. А зачем неядерные страны подписывали договор? Большинство из них, вероятно, и не собирались обзаводиться бомбой, но ради чего самим себя ограничивать в правах и возможностях?
Р.Т.: Члены ядерного клуба брали на себя обязательство не применять это оружие против неядерных стран и помогать им в использовании мирного атома.
Но основным фактором, думаю, стало осознание глобальной опасности и желание предотвратить появление ядерного оружия у соседей.
Би-би-си:Перейдем от прошлого к современности. Для чего, по вашему, Пхеньян стремится обладать ядерным оружием? Ведь руководство КНДР не может не понимать, что применение атомной бомбы против кого-либо будет означать гарантированное уничтожение их страны с ним вместе.
Р.Т.: Цель режима - сохранение власти, а не самоубийство. Это такой способ самоутверждения, адресованного, прежде всего, своему народу.
Ну и, вероятно, они думают о применении бомбы в случае вторжения на их территорию по принципу "умрем, но не сдадимся". Можно сколько угодно заверять, что никто на них нападать не собирается, но они всерьез этого боятся и думают, что ядерное оружие их спасает.
Би-би-си: Не кажется ли Вам, что в вопросе нераспространения существуют двойные стандарты: одним можно, другим нельзя?
Мало кто сомневается в наличии ядерного оружия у Индии, Пакистана и Израиля, и никого это не беспокоит, а на его появление у Северной Кореи и, в вероятной перспективе, у Ирана, мировое сообщество реагирует остро.
Р.Т.: Так в жизни: за что ни ухватись, везде двойные стандарты! Просто одним государствам и их политикам мировое сообщество доверяет, а другим нет. Но прямо говорить об этом считается неприличным.
В свое время американский сенат два года тянул с ратификацией договора о нераспространении. Единственной причиной было то, что израильтяне говорили: без ядерного оружия нас съедят.
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Вопрос решился во время визита Голды Меир в Вашингтон в 1969 году. Ее переговоры с Никсоном велись с глазу на глаз, протокол не обнародован до сих пор, но результат налицо: Израиль не присоединился к договору, относительно наличия у него ядерного оружия придерживается принципа "не подтверждать и не опровергать", и вопросов ему не задают.
Би-би-си:Возможен ли вооруженный конфликт между Западом и Россией или Западом и Китаем без использования ядерного оружия?
Р.Т.: Не знаю, но сомневаюсь. Случись, не дай бог, война - политики и генералы не удержатся.
Би-би-си:Надо ли стремиться к полностью безъядерному миру? Разве ядерное оружие не доказало свою эффективность в качестве средства сдерживания?
Р.Т.: Стремиться нужно, но практически я не вижу, как это сделать в обозримом будущем. Это горизонт, к которому надо потихонечку идти.
Кстати, Андрей Дмитриевич Сахаров не предлагал полностью уничтожить ядерное оружие, а считал, что достаточно оставить по сто единиц у СССР и США. Сейчас у нас примерно по полторы тысячи единиц, так что двигаться есть куда. Обязательно надо подключить и Китай.
Главное, чтобы процесс не останавливался. Люди должны видеть: вот, собрались президенты и еще немножко сократили. Это имеет не только военное, а огромное моральное значение.