"Реформа - это другое": как Дума голосовала за повышение пенсионного возраста

Правообладатель иллюстрации Anton Novodezhin/TASS Image caption Впервые за долгое время в зале пленарных заседаний растянули плакат

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Во время заседания вспомнили политических лидеров от Отто фон Бисмарка до Владимира Путина, а единственным единороссом, проголосовавшим против реформы, оказалась Наталья Поклонская.

Первое большое обсуждение самой масштабной реформы последних лет - повышения пенсионного возраста - вызвало интерес даже вне стен Госдумы. Утром 19 июля перед зданием парламента на Охотном ряду состоялась стихийная акция протеста, в которой участвовали несколько десятков человек.

Седой мужчина в очках незлобно ругался с полицейским, доказывая тому, что в восемь утра к Госдуме приехали несколько автозаков "запугивать народ". Полицейский отмахивался и говорил, что в городе достаточно правонарушений, и не стоит все принимать на свой счет.

"Нам делить нечего"

Несколько человек принесли с собой красные карточки, которые обещали показать правительству, членам "Единой России" и Владимиру Путину. Один из протестующих держал в руках листок с десятком восклицательных знаков - "потому что слова уже кончились". Мужчина, однако, признал, что пришел на акцию скорее "для очистки совести" - в том, что параметры реформы изменят, он усомнился.

Большинство из пришедших на стихийный пикет представляли профсоюзы и левые движения. Участники держали в руках плакаты с надписями "Повышение пенсионного возраста - путь на кладбище", "Трясти не пенсионеров, а олигархов", "Путин! Как дожить до пенсии?". Еще один транспарант призывал отправить на "урановые рудники" премьера Дмитрия Медведева, главу Счетной палаты Алексея Кудрина и руководителя минфина Антона Силуанова.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов с удовольствием раздавал интервью и обещал, что недовольные создадут "доску позора" и список "врагов народа" - туда, по его словам, попадут те депутаты, которые поддержат "антинародную реформу".

При этом коммунистов и представителей "Справедливой России", которые перед заседанием вышли пообщаться с митингующими, он похвалил. "И [Сергей] Митрохин сегодня с нами! Нам сегодня делить нечего", - кричал Удальцов.

Сергей Митрохин на акции протеста представлял "Яблоко", хотя сейчас находится с партией в конфликте - недавно его полномочия в качестве главы московского отделения партии были приостановлены. Пришел к Думе и бывший кандидат в президенты Максим Сурайкин, лидер "Коммунистов России".

Полиция с участниками пикетов вела себя подчеркнуто корректно и только раз попросила "не мешать проходу граждан".

Общаться с митингующими вышли некоторые депутаты. Представители КПРФ пообещали добиваться отмены реформы вопреки противодействию "Единой России". Олег Шеин из "Справедливой России" объяснял Би-би-си, что ход реформы напрямую увязан с массовыми протестами. В том, что о повышении пенсионного возраста пока не высказывался Владимир Путин, Шеин увидел позитивный момент: "Он оставляет себе пространство для маневра".

Реформа без президента

Однако молчание Путина, который за месяц ни разу не рассказал о своем отношении к пенсионному возрасту, понравилось не всем депутатам. В самом начале заседания представитель КПРФ Олег Смолин безуспешно потребовал отложить обсуждение законопроекта "до определения позиции президента России по этому вопросу". "Этот вопрос не может рассматриваться без такого ключевого участника, как президент России", - настаивал коммунист.

Вспомнил он и о высказывании Путина 13-летней давности - в 2005 году президент обещал, что пенсионный возраст не будет повышен, пока он остается главой государства. "Мы окажемся в нелепом положении, если будет наложено вето", - предположил коммунист.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин за предложенную формулировку Смолина отчитал: "Такой формулировки нет, зачем вы пытаетесь нарушить регламентные нормы?"

С первым докладом выступил министр труда Максим Топилин. Он мало отличался от его же речи двумя днями ранее на заседании комитета по труду, социальной политике и ветеранам. Топилин рассказывал о преимуществах предложенных правительством мер, обещал щедрую индексацию и в то же время доказывал, почему пришлось пойти на этот шаг.

Министр рассказывал, что в Европе пенсионный возраст повышали резко. То есть в России, подразумевал Топилин, пенсионная реформа, объявленная месяц назад и уже дошедшая до первого чтения в парламенте, проходит плавно и размеренно.

Как и ранее, министр старался не называть пенсионную реформу реформой. Вместо этого он использовал выражение "изменение параметров пенсионной системы". Ранее телеканал "Дождь" сообщал со ссылкой на неназванные источники, что партии "Единая Россия" и чиновникам рекомендовали не использовать слово реформа, которое может вызвать у населения неприятные аналогии с реформами 1990-х годов.

Затем выступил глава профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его речь можно охарактеризовать его же фразой "каждый прав по-своему", которую депутат от ЛДПР произнес в конце заседания. Нилов отметил, что законопроект "жесткий", но комитет в целом его поддержал. Руководитель комитета добавил, что лично он против реформы.

"Человек мечтает работать"

Одним из самых ярких стало выступление главы комитета по здоровью единоросса Дмитрия Морозова. Он сходу заявил, что рассматриваемый законопроект это не изменение пенсионной системы, а "новая страница в современной жизни".

"Что хочет человек, чем он живет, о чем он мечтает - о пенсии? Он хочет жить и работать, быть компетентным, востребованным, быть в памяти и рассудке, быть здоровым и так лет до ста", - говорил депутат с трибуны так, как будто повышение пенсионного возраста гарантирует россиянам именно такой образ жизни.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров говорил о том, что главная ценность - это человеческая жизнь, и она стала длиннее. В солидарной пенсионной системе это означает, что пенсионный возраст тоже надо повысить, объяснял логику депутат.

Макаров вспомнил, что в СССР пенсия считалась выплатами в связи с "дряхлостью". "Мы готовы согласиться, что 55 или 60 лет - это дряхлость?" - спрашивал глава комитета у коллег.

"Забить гол президенту"

Имя Владимира Путина упоминалось не только в начале заседания. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посчитал президента жертвой идей правительства, а депутатов, которые собираются голосовать за законопроект, упрекнул в попытке "навсегда разрушить путинское большинство". "Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране, и одновременно забили два гола президенту. Это удар под дых стабильности".

Коммунисты обозначали свою позицию не только в выступлениях - члены фракции принесли на заседание транспаранты против пенсионной реформы, которые вывесили перед трибуной.

Лидер КПРФ назвал предлагаемую индексацию пенсий "жалкой тысячей" (правительство утверждает, что средняя пенсия будет расти на тысячу рублей в год, то есть средний пенсионер будет получать на 12 тысяч рублей в год больше).

Кульминацией выступления Зюганова стало напоминание о том, как началась революция в России. "В феврале 1917 года никто не ждал, что будет февральская революция. Но бабы взбунтовались, когда им не хватило хлеба, началась февральская революция, и через 10 дней пала 1000-летняя монархия. Надо знать историю и помнить, чтобы вносить такой закон".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский кричал с трибуны о том, что "решения принимает один человек в Кремле". А сложилась такая система, продолжал он, потому, что большевики "убили царя" и вместо самодержавия сделали однопартийную систему, которая действует и сегодня - очевидно, имея в виду "Единую Россию". Лидер ЛДПР выступил категорически против революции и отчитал коммунистов за плакаты с лозунгами против пенсионной реформы, развешанными в здании Госдумы.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption Некоторые депутаты решили просто не прийти на заседание

Депутаты и чиновники нашли и настоящего автора нынешней пенсионной системы. Министр труда Максим Топилин рассказал, что на самом деле Россия пытается уйти от наследия немецкого канцлера Отто фон Бисмарка. "Существующая пенсионная система сделана по образу немецкой, которая была введена еще Бисмарком", - сказал министр.

Его идею повторил единоросс Андрей Макаров, глава комитета по бюджету и налогам: "Принцип солидарной пенсионной системы состоит в том, что плата за тех, кто работает сегодня - это сегодняшние пенсии пенсионерам. Это придумал Бисмарк для середины XIX века, потому что продолжительность в Германии жизни тогда была около 40 лет".

Жириновский эмоционально отреагировал и на выступление справоросса Олега Нилова, предложившего взять деньги на пенсионную реформу в теневой экономике. "Примерно 10 млн различных мажоров, извините, проституток, наркоманов, алкоголиков, тунеядцев и так далее", - горячился Нилов. Жириновский заявил, что никаких проституток, наркоманов и алкоголиков в России нет. Позже Нилов попросил заменить в протоколе слово "проститутки" на "женщины пониженной социальной ответственности".

Простые депутаты о президенте говорили менее охотно. Члены "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ, которые не поддерживают реформу, упрекали Топилина в том, что власть "обманывает народ", а "полунищих пенсионеров пытаются обобрать", но кто именно виноват в происходящем, не уточняли.

Партийное спокойствие

Члены "Единой России", которая публично поддерживает планы правительства, вели себя значительно сдержаннее. Но оказалось, что за внешним спокойствием кроется внутренний конфликт. Как сообщили "Ведомости", на обсуждение реформы по разным причинам не явились восемь единороссов. По данным "Дождя", в их числе заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Сергей Железняк, который формально взял больничный. Источники канала объяснили отсутствие депутата тем, что он не захотел голосовать за повышение пенсионного возраста. Собеседники "Дождя" утверждают, что теперь ему может грозить отставка с партийного поста.

Выступавшие единороссы избегали употребления выражения "пенсионная реформа", что было довольно просто, так как формат обсуждения разрешал говорить им "этот законопроект" или просто "вопрос номер два".

Ранее сообщалось, что государственным СМИ и чиновникам рекомендовали не употреблять слово "реформа", чтобы избежать ассоциаций с 1990-ми. Публично единороссы это отрицали.

Космонавт Максим Сураев сказал Би-би-си, что в партии ему никто не запрещал слово "реформа", но сам он предпочитает другие формулировки - "реконструкция", "модернизация" или "настройка пенсионной системы". "Но главное, не как это будет называться, а как это будет воплощаться", - подытожил космонавт-единоросс.

Глава думского комитета по охране здоровья Андрей Исаев также уверил Би-би-си, что никаких рекомендаций по слову "реформа" ему не поступало. Но отдельно подчеркнул, что нынешний законопроект - это и не реформа вовсе. "В данном случае речь идет об изменении параметров пенсионной системы. Реформа - это другое, это изменение формулы, изменение других вопросов. Содержательно обсуждался закон об изменении параметров пенсионной системы", - ответил он.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption Бывший прокурор Крыма оказалась единственным депутатом от фракции "Единая Россия", кто проголосовал против

Наряду с восемью членами фракции, решившими под тем или иным предлогом манкировать голосованием, один депутат-единоросс прямо выступил против. "Диссидентом" оказалась экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, известная защитой Николая II. После голосования Поклонская быстро исчезла из поля зрения журналистов, в ее приемной сказали, что не знают, где она.

Позже пресс-служба Поклонской распространила комментарий депутата: "Парламент - то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция "Единая Россия" даёт возможность принимать решение демократично. Я убеждена, что пенсионная реформа необходима. Но к сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и надеюсь они будут приняты и учтены".

Депутат Вячеслав Лысаков, накануне решавший в своем Фейсбуке дилемму, проголосовать ли ему против законопроекта, как того велит сердце, или проголосовать за и попробовать что-то изменить, выбрал второй вариант. Правда, пояснить Би-би-си мотивы своего выбора он отказался, сославшись на то, что ему надо "разгребать бумаги".

В итоге в поддержку пенсионной реформы, которая вызвала массовые протесты и падение рейтингов власти, высказались 328 депутатов. Против проголосовали 104 человека - это все три оппозиционные фракции.