Поклонская и восемь уклонистов: кто из единороссов не голосовал за пенсионную реформу

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption Не так много депутатов решились пропустить обсуждение самой важной реформы последних лет

Повышение пенсионного возраста для россиян не поддержали не только оппозиционные думские партии, но и девять членов "Единой России". Восемь из них просто не пришли на заседание Госдумы, где обсуждалась самая громкая реформа последних лет. Кто они и почему так поступили?

Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении подавляющим большинством голосов. За законопроект проголосовали 328 депутатов, против - 104. Таким образом, документ в первом чтении поддержали только члены фракции "Единая Россия". Думская оппозиция - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - высказалась против.

Однако не все депутаты оказались солидарны с мнением коллег по фракции. Так, двое членов ЛДПР вообще не голосовали - это Юрий Волков и вице-спикер Госдумы Игорь Ледебев. Также воздержались от голосования двое депутатов, не входящие ни в одну из фракций, - это лидеры мини-партий "Родина" и "Гражданская платформа" Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов.

Раньше депутаты, которые не могли прийти на заседание, могли передать свою электронную карточку другому: таким образом, выразить свое отношение к проекту, даже не находясь в зале. Но в самом начале работы Госдумы седьмого созыва депутатам запретили голосовать по доверенности - то есть просить своих коллег проголосовать за них их карточкой. Правда, СМИ замечали, что депутаты часто продолжают голосовать за своих коллег.

В "Единой России" еще накануне обещали, что могут найтись депутаты, которые проголосуют против. Таким мог быть Вячеслав Лысаков, обещавший "рискнуть политической карьерой" ради убеждений. Но он в итоге проголосовал за проект, объяснив это тем, что войдет в рабочую группу по доработке параметров реформы.

Но нашлись и восемь депутатов от фракции "Единая Россия", которые под разными предлогами самоустранились от чувствительной темы. А еще один проголосовал вразрез с линией партии.

1. Николай Борцов. Не голосовал.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption Николай Борцов не самый активный депутат, и ради пенсионной реформы не изменил традициям

В прошлом Борцов занимался бизнесом: он был руководителем и акционером завода "Лебедянский". Теперь он один из самых богатых депутатов Госдумы. По итогам 2017 года он задекларировал 1 млрд 142,2 млн рублей. За прошлый год депутат разбогател - в 2016 году Борцов отчитался о 604,7 млн рублей.

Борцов взял больничный, говорили источники "Ведомостей". Правда, и без пенсионной реформы Борцов - не самый частый гость в Госдуме.

2. Григорий Балыхин. Не голосовал.

Правообладатель иллюстрации Mitya Aleshkovsky/TASS Image caption Григорий Балыхин больше занимался проблемами образования, чем пенсиями

Григорий Балыхин - депутат Госдумы с 2007 года, представляет Оренбургскую, Ульяновскую и Самарскую область. С 1998 года Балыхин работал в министерстве образования, а в 2004-2007 гг. возглавлял Федеральное агентство по образованию (сейчас упразднено).

3. Сергей Железняк. Не голосовал.

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Железняк занимает высокий пост в партии, но решил не поддерживать реформу

Сергей Железняк - видный единоросс. Он занимает пост заместителя секретаря генсовета "Единой России", то есть фактически замруководителя партии.

Впервые он стал депутатом в 2007 году. В прошлом созыве он был вице-спикером Госдумы. После избрания в новый созыв Железняку прочили переход в администрацию президента на должность куратора Госдумы, но назначение так и не состоялось.

В парламент Железняк пришел из бизнеса. До депутатства Железняк возглавлял компанию-крупнейшего оператора наружной рекламы News Outdoor Russia.

На отсутствие Железняка на голосовании обратил внимание телеканал "Дождь". По словам источника издания, Железняк не пришел из-за "нежелания голосовать за повышение пенсионного возраста". Лидер фракции едионороссов Сергей Неверов просто написал, что депутат "не пришел в зал". Сам Железняк на телефонные звонки Би-би-си не отвечал.

4. Виктор Игнатов. Не голосовал.

Правообладатель иллюстрации Er.ru Image caption Виктор Игнатов лишь раз выступал на пленарном заседании

Виктор Игнатов стал депутатом в 2016 году. С тех пор он выступил на пленарном заседании только один раз и подписался под тремя законопроектами коллективного авторства.

Игнатов представляет в парламенте Новосибирскую область, входит в комитет по аграрным вопросам.

В прошлом Игнатов был депутатом заксобрания Новосибирской области, советником губернатора, сенатором и заместителем мэра Новосибирска. По официальному объяснению, он находится на больничном.

5. Олег Колесников. Не голосовал.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Олег Колесников раньше был в ЛДПР, которая сейчас официально проголосовала против реформы

Единоросс Олег Колесников на заседание тоже не пришел. Колесников - не самый заметный депутат, член комитета по безопасности и противодействию коррупции. До прихода в парламент был бизнесменом в Челябинской области, владел агрохолдингом. Раньше он избирался в челябинское заксобрание, правда не от "Единой России", а от ЛДПР, которая реформу не поддерживает. Колесников, по объяснению руководства партии, тоже болеет.

6.. Виталий Милонов. Не голосовал.

Правообладатель иллюстрации Valeryy Sharifullin/TASS Image caption Виталий Милонов хотел бы проголосовать, как скажет фракция, но ушел в отпуск по уходу за детьми

Милонов перешел в Думу из заксобрания Петербурга, известен, в первую очередь, борьбой с сексуальными меньшинствами и резонансными инициативами. Впрочем, единоросс уже высказывался вразрез с позицией федеральной власти - например, критиковал решение о блокировке мессенджера Telegram. На заседание, где обсуждалась пенсионная реформа, Милонов не пришел - свое отсутствие он объяснил отпуском по уходу за детьми. "Давным-давно запланировано, 200 лет назад договаривался", — сказал он. Милонов отметил, что он дисциплинированный человек и проголосовал бы, как решила фракция, но у него есть много вопросов к законопроекту, которые, как он надеется, разрешатся ко второму чтению.

7. Наталья Поклонская. Проголосовала против.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption В "Единой России" говорили, что побсеседовали со всеми несогласными- но, видимо, Поклонскую переубедить не удалось

Наталья Поклонская оказалась единственным членом фракции единороссов, проголосовавшим против законопроекта о повышении пенсионного возраста. О своем неприятии реформы она заявила еще в июне и тогда пообещала голосовать против. "К сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и надеюсь они будут приняты и учтены", - говорилось в комментарии, распространенном ее пресс-службой. Так открыто Поклонская критикует действия правительства впервые.

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов после голосования заявил, что в партии обсудят решение Поклонской. Неверов отметил, что не может принять решение по ней самостоятельно, так как Поклонская возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и является заместителем главы комитета по безопасности и противодействию коррупции. "Я не могу один сделать какие-то заявления и принять решение. Мы соберемся, у нас есть президиум фракции, есть руководители групп, обсудим",— сказал Неверов. Варианты развития событий могут быть "разные, добавил он.

8. Вячеслав Фетисов. Не голосовал.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Знаменитый хоккеист постоянно в разъездах - и в этот раз прийти и нажать на кнопку у него также времени не нашлось

Советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион мира, игрок "Ночной хоккейной лиги", выходящей на лед вместе с Владимиром Путиным. В "Единой России" состоит давно, в Думе относительно недавно - раньше он был в Совете Федерации.

Публично он ничего не говорил о пенсионной реформе и своем отношении к ней.

Сейчас он в командировке, сказала РБК помощница Фетисова Елена Глазкова. "Вячеслав Александрович находится в запланированной командировке, она давно была запланирована. К сожалению, ему сегодня не удалось поучаствовать [в заседании Госдумы]", — отметила она. По ее словам, Фетисов обязательно приедет ко второму чтению.​

9. Дмитрий Юрков. Не голосовал.

Правообладатель иллюстрации Anna Isakova/TASS Image caption Депутат Юрков с удовольcтвием рассказывал об истории на местном ГТРК, но в дискуссию об истории пенсионной реформы не включился

Бывший архангельский предприниматель и бывший ведущий ГТРК "Архангельск" работает в Думе первый созыв. В Архангельской области его называли совладельцем крупнейших торговых сетей.

Как законодатель он известен благодаря инициативе об отмене в России внутрисетевого роуминга.

Про пенсионную реформу он ничего не говорил. Юрков не голосовал на сегодняшнем заседании по законопроекту о пенсионной реформе, так как находится в больнице, сказал РБК помощник Юркова. По словам помощника, они лично не обсуждали позицию депутата по пенсионной реформе.