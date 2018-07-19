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Израильский кнессет принял в четверг противоречивый закон, объявляющий Израиль еврейским национальным государством. Закон вызвал возмущение арабского меньшинства, составляющего около 20% населения страны.

"Этим законом мы определили основные принципы нашего существования, - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. - Израиль - это национальное государство еврейского народа, уважающее права всех его жителей".

Однако утвержденный кнессетом документ под названием "Основной закон: Израиль - национальное государство еврейского народа" грозит еще сильнее расколоть израильское общество, арабское меньшинство которого уже давно обвиняет власти в дискриминации.

О чем говорится в законе?

Право на самоопределение:

Закон определяет Израиль как историческую родину евреев и их "национальный дом", в котором они реализуют свое право на национальное, культурное, религиозное и историческое самоопределение. Право на самоопределение в Израиле, согласно закону, принадлежит исключительно еврейскому народу.

Символы и столица:

Закон объявляет Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и юридически закрепляет уже существующие еврейские символы государства, еврейский календарь и праздники. Статус Иерусалима в этом законе повторяет положения принятого кнессетом в 1980 году основного закона о Иерусалиме как единой и неделимой столице государства Израиль.

Язык:

Государственным языком Израиля, согласно закону, является иврит. Арабский язык более не является государственным, но ему придается особый статус.

В законе отмечается, что права арабского языка, существовавшие до принятия закона, ущемлены не будут, однако практические последствия понижения его статуса пока не ясны. Его применение будет регулироваться отдельным законом.

Израильские поселения:

Закон объявляет строительство еврейских поселений "национальной ценностью" и закрепляет необходимость их создания и развития. В законе принят компромиссный вариант статьи о поселениях. Из нее убраны некотрые положения, признанные дискриминационными в отношении арабского населения.

Тем не менее формулировка довольно расплывчата. Неясно, в частности, относятся ли положения закона к поселениям на оккупированном Израилем Западном Берегу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Палестинцы протестуют против строительства еврейских поселений на оккупированных территориях Западного Берега

Зачем нужен этот закон?

Израиль с самого начала создавался как национальное еврейское государство, и этот его статус едва ли не с первых дней подвергался критике. Однако до сих пор он не был закреплен специальным законом, если не считать некоторые положения Декларации о независимости Израиля.

В последние годы в Израиле все чаще звучали предупреждения о том, что основные принципы создания еврейского государства находятся под угрозой и в будущем будут размываться, поскольку сам принцип национального государства в современном мире все чаще воспринимается как анахронизм, не отвечающий универсальным правам человека.

Эти опасения усугубляются страхами перед высокой рождаемостью в семьях израильских арабов и альтернативными сценариями разрешения палестино-израильского конфликта, которые могут бросить вызов власти еврейского большинства в Израиле и, соответственно, самим основам государства.

Все это привело к призывам закрепить национальный еврейский характер государства Израиль в отдельном основном законе.

Почему закон принят именно сейчас?

Комментарий депутата кнессета Ксении Светловой:

Этот закон обсуждался еще с 2011 года, когда премьер-министром Израиля также был Биньямин Нетаньяху. Тогда он выступил против принятия такого закона, опасаясь негативной международной реакции и посчитав, что время для его принятия еще не наступило.

Этот закон носит в основном декларативный характер. По моим ощущениям, для принятия его именно сейчас были свои политические причины: в последний месяц у нас чувствуется резкий запах выборов.

Кнессет уходит на летние каникулы, а осенью премьер может распустить правительство, и тогда в феврале-марте пройдут новые выборы. Возможно, принятием этого закона Нетаньяху хочет показать, что именно он, а не другие правые политики, представляет интересы консервативного крыла.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нетаньяху хочет показать, что именно он определяет консервативную повестку дня в Израиле

Какие будут последствия?

Палестино-израильские переговоры

Переговоры о мирном урегулировании палестино-израильского конфликта не идут с 2014 года. Попытки президента США Барака Обамы в свое время не помогли оживить этот процесс, а нынешние израильские власти не видят сейчас каких-либо возможностей сесть за стол переговоров.

Поэтому в практическом смысле националистические декларации нового закона здесь вряд ли что-либо изменят в ближайшем обозримом будущем. Однако статус Израиля как национального еврейского государства всегда был камнем преткновения в переговорах между Израилем и палестинцами.

Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил о том, что отказ палестинцев признать национальное еврейское государство - главное препятствие на пути к миру и свидетельство того, что палестинцы не хотят признать само право Израиля на существование.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявлял, что палестинцы уже давно признали Израиль, но никогда не пойдут на то, чтобы признать его в качестве национального еврейского государства.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Депутат кнессета Айман Уда вышел на демонстрацию протеста против нового закона с плакатом, на котором написано "Равенство"

Положение арабского меньшинства в Израиле

"Этот закон носит декларативный характер, и в нем важно не то, что там написано, а то, чего в нем нет, - говорит депутат кнессета от оппозиции Ксения Светлова. - В нем нет слова "равенство". На все мои вопросы к депутатам правящей коалиции о том, почему так, ответа я не получила".

Закон имеет огромное символическое значение, и, по убеждению арабского меньшинства в Израиле, является свидетельством ущемления его прав. Арабский депутат кнессета Айман Уда назвал его "законом о еврейском превосходстве", превратившим арабов в граждан второго сорта.

Израильские арабы, многие из которых называют себя палестинцами, составляют около 20% населения страны, в которой живет 9 млн человек. По израильским законам они имеют равные права с евреями. Тем не менее они заявляют, что подвергаются дискриминации в таких вопросах как образование, здравоохранение и обеспечение жильем.

Израильские арабы опасаются, что принятие закона лишь утвердит это расслоение.

Закон и политическая ситуация в Израиле

В условиях вероятного приближения выборов политическое давление крайне правых партий с принятием этого закона может возрасти. В последнее время в Израиле растет влияние консервативно настроенных религиозных кругов.

При этом религиозные партии были не в восторге от принятия нового основного закона, поскольку негативно относятся к светскому законотворчеству в целом.

Что такое основной закон в Израиле

"Основной закон: Израиль - национальное государство еврейского народа" по своему статусу является конституционным, хотя конституции в Израиле нет.

Это означает, что он не может быть оспорен в суде, а изменения могут быть внесены в него лишь кнессетом путем принятия другого основного закона.

Это 14-й основной закон, принятый в истории Израиля. Такие законы как правило принимаются по основным вопросам государственного устройства страны. Первым таким законом страны была принятая в 1948 году Декларация независимости Израиля.