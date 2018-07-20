Экс-посол России в США - о Трампе, 12 сотрудниках ГРУ и аресте Бутиной

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кисляк уверен, что патриотически настроенные студенты из России устанавливают в Америке связи для улучшения отношений между странами

"Самый опасный дипломат в Вашингтоне", экс-посол России в США Сергей Кисляк рассказал Би-би-си, как, по его мнению, связаны саммит Путина и Трампа в Хельсинки, заочный арест в США 12 сотрудников ГРУ и задержание Марии Бутиной, а также почему госдепартамент может остаться без переводчиков с русского языка.

Президент Владимир Путин спустя два дня после саммита с Дональдом Трампом провел в МИДе совещание с более чем 150 дипломатами: послами и постоянными представителями России в зарубежных странах и международных организациях.

Он предупредил собравшихся, что в США есть влиятельные силы, которые "готовы принести в жертву российско-американские отношения в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы". Глава государства попросил дипломатов учитывать это при работе с США.

Накануне первой полноценной встречи президентов прокуратура США заявила, что выявила и заочно обвинила 12 сотрудников ГРУ (сейчас оно называется просто "главное управление генштаба") во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. А когда встреча уже состоялась, американские власти сообщили о задержании россиянки Марии Бутиной, которую подозревают в работе на российские спецслужбы.

Бывший посол России в США Сергей Кисляк, которого издание Politico в 2017 году назвало "самым опасным дипломатом в Вашингтоне" и который был на встрече в МИДе, в разговоре с Би-би-си поделился своим мнением о том, что объединяет эти события.

Би-би-си:Вы считаете, что история с 12 гэрэушниками и Марией Бутиной - это просто совпадение или это демонстрация внутриполитического сопротивления?

С.К.: Я слишком долго живу на этом свете, чтобы верить в такие просто совпадения.

Безусловно, все рассчитано по времени - и рассчитано не только против России, но и против президента Трампа. Поскольку на этой волне формируется продолжение, новая волна кампании против президента США. Для меня это абсолютно очевидно.

Би-би-си:Судя по сообщениям СМИ, если оставить за скобкамине до конца ясный вопрос, работала она на спецслужбы или нет, она нарушила закон, занимаясь лоббизмом, хотя въехала в США по студенческой визе. Почему так было сделано, на ваш взгляд?

С.К.: Я не знаю все обвинение в деталях. Но для меня все это звучит совершенно одиозно. Потому что наших студентов в Америке очень много. Они имеют свои организации и землячества в разных университетах. Мне доводилось выступать не в одном американском университете. И они всегда с удовольствием и с гордостью рассказывают о своей стране, устанавливают связи. Это нормально!

Нормально для молодого, если хотите, патриотически [настроенного] человека, иметь связи с людьми в стране, где ты живешь, работаешь или учишься. Это нормально! И это делают все другие люди, которые любят свою страну и хотят улучшения и развития отношений между этими странами. Не потому что их кто просит, и не потому, что там какие-то злые умыслы за этим стоят. Но я не знаю ничего про конкретику в этом деле.

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Би-би-си:Вы лично с Бутиной не знакомы? Может быть, она приходила в посольство на прием?

С.К.: Знаете, такое количество приходит! Я не могу их всех помнить. Но меня просто в принципе это возмущает. Вот из того, что я видел в прессе и характер обвинения - это настолько надуманно, настолько не морально, что кроме как политического контекста другого я здесь не вижу.

Би-би-си:Американские СМИ писали, что хозяином пресс-конференции Путина и Трампа после саммита в Хельсинки был российский президент.Согласны с этим? Трамп во многом с ним соглашался, Путин отвечал на вопросы о США, которые ему задавали американские журналисты...

С.К.: Нет. Я прошу прощения, но это вина американских журналистов, что они больше обращались к нашему президенту, а не к собственному. И это, кстати, отражение не совсем нормального политико-психологического климата в США.

Наш президент естественно отвечает на вопросы, какой бы сложности они не были, причем всегда. Наш президент опытный человек, он всегда в теме, всегда на острие проблемы. Поэтому он и ведет свою пресс-конференцию как человек, привыкший и имеющий блестящие навыки в отстаивании интересов своей страны.

Би-би-си:А от пресс-конференции у вас какое впечатление? Как вам Трамп?

С.К.: Нормально. Как человек, который закончил разговор, который был для него полезным и интересным, и который, как я понимаю, надеюсь, создаст возможность для него по новому взглянуть на многие вещи в истории нынешних тяжелых отношений с Россией. И относительно того как из этой ситуации выходить.

Media playback is unsupported on your device Надувной "беби-Трамп" парит над Лондоном.

Би-би-си:А то, что он через сутки после пресс-конференции отказался от сказанного и утверждал, что оговорился и на самом деле хотел сказать обратное?

С.К.: Это означает, что американская внутренняя жизнь не избавилась от болезни, которая преследует их последний год. Они все время ловят человека на слове, на ошибках.

Я вчера и сегодня слушал американские СМИ, чтобы понять, что там происходит. Знаете, там ведь дискуссия не о существе проблем, которые обсуждает президент. Не о главных задачах, которые стоят перед Россией и США, если хотите, для поддерживания стратегической стабильности и США и России и отчасти всего мира. А о том, как он отвечал на тот или иной технический вопрос.

Вот эти все вопросы меня интересуют меньше. Меня интересует, что будет становиться позитивным результатами этой встречи.

Би-би-си:В США сенаторы и конгрессмены пытаются инициировать допрос переводчицы Трампа, которая помогала президенту во время переговоров с Путиным наедине.

С.К.: Вызовут или не вызовут они переводчицу - в любом случае это не определяет то, как будут складываться двухсторонние отношения.

Би-би-си:А вдруг как раз это и определит?

С.К.: С точки зрения дипломатической практики это было бы беспрецедентно. Сегодня слышал выступление госдеповских ветеранов, которые говорили, что это настолько беспрецедентно, и если это случится, они никогда больше не смогут нанять переводчиков для работы в госдепартамент.

Но это их внутренние проблемы. Я не думаю, что это главная проблема, которая бурлит в отношениях России и США. Таких маленьких взрывчиков будет еще очень много. Такова характеристика нынешней политической жизни в США. Нам нужно смотреть на серьезные большие проблемы.