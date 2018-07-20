Есть ли золото на борту найденного на дне Японского моря крейсера "Дмитрий Донской"

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В Южной Корее на этой неделе появились сообщения о том, что на дне Японского моря обнаружен российский крейсер "Дмитрий Донской", затопленный в ходе Цусимского сражения в 1905 году.

Об этом сообщило издание Korea Times. Южнокорейская компания Shinil Group долгие годы искала крейсер. Судно нашли на глубине 434 м на на расстоянии в 1,3 км от острова Уллындо.

Компания хочет поднять крейсер на поверхность. Он сильно пострадал от обстрелов и времени: его корма почти разрушена, но верхняя палуба и борта сохранились достаточно хорошо. Существует версия, что на борту крейсера находится около 200 тонн золота, стоимость которого оценивается в 133,4 млрд долларов, пишет издание.

Геройский корабль

Броненосный океанский крейсер "Дмитрий Донской" к началу русско-японской войны был одним из самых старых и тихоходных кораблей в составе российского флота.

Он был спущен на воду еще в 1883 году и тогда был вполне современным кораблем. Однако быстрое развитие техники, особенно артиллерийской, и появление новых марок стали и более мощных паровых двигателей заставило перевести крейсер в резерв, из которого он был выведен с началом русско-японской войны.

Правообладатель иллюстрации Wiki Image caption Накануне отправки на Дальний Восток офицеры "Дмитрия Донского" сфотографировались на палубе

В 1904 году "Дмитрий Донской" под командованием капитана 1-го ранга Ивана Николаевича Лебедева вошёл в состав 2-й Тихоокеанской эскадры под флагом вице-адмирала З. П. Рожественского и, проделав с эскадрой весь путь вокруг мыса Доброй Надежды, 14 мая 1905 года вступил в дневной бой в Корейском проливе в составе колонны крейсеров под флагом контр-адмирала О. А. Энквиста.

В один из моментов боя "Дмитрий Донской" и однотипный ему "Владимир Мономах" прикрыли собой лишившуюся управления "Аврору", оказавшись под градом снарядов японских крейсеров. Отвечая, старые российские крейсера сумели нанести повреждения нескольким японским кораблям. Тем временем быстроходные "Олег", "Жемчуг" и вернувшая управление "Аврора", развив полную скорость, вышли из боя. Тихоходный "Дмитрий Донской" остался один, сумел избежать атак миноносцев, дождался ночи и 9-узловым ходом, погасив огни, пошёл во Владивосток.

Из всех кораблей 1-го ранга, входивших в эскадру, "Дмитрий Донской" сумел ближе всех подойти к цели плавания — Владивостоку. Ночью с 14 на 15 мая он шел на север вместе с миноносцами "Бедовый" и "Грозный". Утром, у острова Дажелет, как тогда назывался Уллындо, в Японском море группу нагнал миноносец "Буйный", на котором находился раненый адмирал Рожественский и его штаб. Машины "Буйного" были в очень плохом состоянии, а сам он был перегружен спасенными с броненосца "Ослябя" людьми.

Адмирал Рожественский со своим штабом пересели на "Бедовый" и, забрав с собой миноносец "Грозный", ушли по направлению к Владивостоку, оставив миноносец "Буйный" в очень тяжелом положении. Было решено пересадить всех людей с "Буйного" на крейсер, а миноносец затопить.

Пересадка людей длилась около 5 часов, после чего "Дмитрий Донской" сделал несколько выстрелов по обреченному миноносцу.

Правообладатель иллюстрации Wiki Image caption Историки до сих пор спорят о том, вез ли "Дмитрий Донской" золотые слитки

Однако время было потеряно, и в 16:00 на горизонте появились 6 японских быстроходных крейсеров и 4 миноносца, которые взяли одинокий корабль в клещи.

Отказавшись сдаться и отстреливаясь на оба борта, "Дмитрий Донской" сумел подбить два вражеских крейсера, но и сам получил такие повреждения, что продолжать путь не мог - насосы не справлялись с поступающей через пробоины водой; была сбита задняя труба, из-за чего сильно уменьшилась тяга и снизилась скорость и без того тихоходного судна.

За ночь на остров перевезли экипаж, команду "Буйного", спасенных с "Ослябя" и смертельно раненого командира - через несколько дней он скончался в плену. С рассветом старший офицер корабля отвел крейсер от берега и открыл кингстоны.

В 9 часов 15 минут утра 16 мая "Дмитрий Донской" затонул, не спустив флага.

Клад или историческая реликвия?

Правообладатель иллюстрации Shinil Group Image caption На видеозаписи, полученной аппаратами кладоискателей, видно название корабля

Южнокорейская компания, которая собирается поднять со дня Японского моря корпус российского крейсера "Дмитрий Донской", не подавала, как того требует закон, заявку правительству Республики Корея о поиске корабля, сообщило во вторник министерство морского хозяйства и рыболовства страны.

Министерство морского хозяйства и рыболовства напомнило, что в Южной Корее действует положение, согласно которому право на поиск и раскопки ценностей выдает управление морского хозяйства, в данном случае администрации порта Пхохан.

В администрацию должен быть направлен пакет документов, в том числе план работ, а также выплачен депозит в размере более 10% общей стоимости объекта раскопок.

Есть сомнения

Тем временем отмечается, что этот эпизод по сути дела является повторением истории 18-летней давности, когда поисками затонувшего российского корабля, в трюмах которого, по предположениям местных кладоискателей, находятся золотые слитки, занимался южнокорейский Институт океанографии при финансовой поддержке строительной компании Dong Ah Construction.

В конце 2000 года сотрудники Корейского института океанографии представили на пресс-конференции видеозаписи и фотографии затонувшего судна, полученные при помощи специального глубоководного телеуправляемого аппарата. Среди фото были снимки палубы корабля, корабельных орудий, поврежденного рулевого механизма, кортика с огнестрельными следами, а также якоря, аналогичного тем, которые использовались на российских военных кораблях в начале ХХ века.

Затем компания Tonya Construction обанкротилась, и все сообщения о найденном корабле прекратились.

Но если обнаруженный на дне Японского моря корабль действительно окажется крейсером "Дмитрий Донской", и в его трюмах и правда найдут золото, то Российская Федерация как правопреемница Российской империи, по всей видимости, будет претендовать на получение той части сокровищ, что останется после возмещения расходов на их подъем с морского дна. Прецеденты подобного рода уже были.

При этом специалисты научного отдела Военно-исторического музея Тихоокеанского флота (ТОФ) считают, что шансы найти какие-либо документы на "Дмитрие Донском" очень малы.

"Дмитрий Донской" - это один из российских кораблей, участвовавших в Цусимском сражении, и он, как и остальные корабли, достоин внимания историков. Однако вряд ли на нем могут быть обнаружены какие-то документы, проливающие свет на экипаж или другие аспекты его жизни. Такое количество лет под водой бумага не живет, рассказали корреспондентам в научном отделе музея.

Там отметили, что даже герметичный сейф, который мог быть на корабле, вероятно, не выдержал бы 113 лет под водой и проржавел. Сотрудники музея также отметили, что никаких сведений о перевозке на "Дмитрии Донском" большого запаса золота, что сейчас активно обсуждается в прессе, нет.