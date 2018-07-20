Пресса Британии: "Новичок" - как наказать отравителей?

В обзоре британской прессы:

От Магнитского до Скрипалей

Times публикует статью своего обозревателя Роджера Бойеса, в которой тот пишет, что Великобритании следует принять закон, который позволил бы наказать тех, кто отравил "Новичком" Сергея и Юлию Скрипалей.

Бойес напоминает, что британские власти заявили, что установили, кто именно совершил это нападение. Пришло время назвать их имена публично.

Судя по всему, существует достаточно доказательств того, что именно они были участниками заговора об убийстве британского гражданина на британской земле.

Если властям удалось выяснить, на кого именно они работали (скорее всего, на ГРУ), то этот факт тоже должен быть обнародован.

В США только что были названы имена 12 сотрудников ГРУ, которые обвиняются в организации вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. В обвинении указывается, в каких именно подразделениях они работают, а также их звания и псевдонимы в интернете.

Британская полиция, к сожалению, скорее всего, лишь объявит, что энное число российских граждан были замешаны в попытке убийства, пишет газета. Но такие стандартные полицейские методы не работают, когда речь идет о политически мотивированной попытке убийства с применением запрещенного вещества.

Отравление Александра Литвиненко в 2006 году продемонстрировало, как Кремль отказывается выдавать подозреваемых, блокирует попытки собрать улики, а затем критикует отсутствие этих же улик.

Нам следовало сделать из этого определенные выводы, пишет Times. Имена подозреваемых в деле Скрипалей должны быть обнародованы, им должен быть запрещен въезд в Великобританию, а если у них есть авуары в Британии, их надо заморозить.

Если они прибыли в Великобританию на борту самолета российской авиакомпании, на эту авиакомпанию также следует наложить санкции.

Если они работали в ГРУ, то санкции должны быть наложены и на их начальников. Если они были преступниками, нанятыми ГРУ, то связи между российскими властями и организованной преступностью должны стать достоянием общественности.

Нам следует принять новый закон - "акт Скрипалей", наподобие "акта Магнитского", для борьбы с политически мотивированными убийствами, призывает Бойес.

Иногда нашим спецслужбам следует молчать. Но это правило не относится к делу Скрипалей: наше молчание лишь играет на руку Владимиру Путину, пишет Роджер Бойес в Times.

Информация ЦРУ о Путине

Daily Telegraph пишет, что, насколько известно, у ЦРУ был высокопоставленный источник информации в окружении Владимира Путина, который подтвердил, что российский президент лично одобрил операцию хакеров для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Этот источник поставлял информацию ЦРУ во время президентства Барака Обамы, пишет газета, ссылаясь на New York Times.

Эта информация, как и сам источник, были столь важны для ЦРУ, что тогдашний его глава Джон Бреннан сообщил об этом президенту Обаме, передав информацию в запечатанном конверте, отдельно от ежедневной сводки разведданных, которую президент получает каждый день.

Джон Бреннан также сообщил об этой информации во время встречи в Трамп-Тауэр с Дональдом Трампом за две недели до его инаугурации.

Несмотря на все это, Трамп многократно выражал сомнения в том, что Россия вмешивалась в ход выборов.

Пока не ясно, было ли Трампу названо имя источника информации из окружения Путина и какие именно детали глава ЦРУ предоставил Трампу об этой операции, пишет Daily Telegraph.

О чем говорили Трамп и Путин?

Guardian пишет, что на Белый дом оказывается все больше давления с тем, чтобы он предоставил подробный отчет о разговоре за закрытыми дверями между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на их встрече в Хельсинки.

Российские представители, отмечает газета, говорят, что оба президента заключили "важные устные соглашения". Так, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сказал, что речь идет, среди прочего о продлении договора СНВ-III и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Одновременно Дональд Трамп написал в четверг в "Твиттере", что надеется вновь встретиться с президентом Путиным, чтобы начать "приводить в действие многое из того, что мы обсудили, в том числе борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, ядерные [вопросы]…".

Заявление Трампа была сделано после очередного дня изменений и объяснений его слов, которые можно толковать двояко, что лишь усилило беспокойство по поводу того, что именно оба лидера обсуждали в Хельсинки.

Среди прочего, насколько известно, президенты обсудили возможность разрешить российским спецслужбам допросить бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

Пресс-секретарь президента Трампа подтвердила, что этот вопрос обсуждался, но "со стороны США не было сделано никаких обещаний", отмечает Guardian.

Трамп и измена

Financial Times публикует статью своего обозревателя Эдварда Люса, в которой тот пишет, что критики Дональда Трампа должны осторожнее использовать слово "измена".

Слово стало появляться на устах многих после хельсинкского саммита Трампа и Путина. Среди прочих, это слово произнесли бывший глава ЦРУ, бывшие министры, депутат конгресса и многие журналисты.

Согласно американской конституции, под словом "измена" подразумевается оказание помощи и поддержки врагам Америки. Но мы не знаем, что именно обещал Путину Трамп во время их частной встречи.

Да, на первый взгляд создается впечатление, что Трамп действует, будто он работает на Кремль.

В понедельник он сказал, что верит Путину, когда тот отрицает, что Россия вмешивалась в американские выборы - несмотря на то, что американские спецслужбы пришли ровно к противоположному выводу.

Во вторник Трамп пытался объяснить, что его неправильно поняли. На следующий день Трамп дал понять, что не думает, что Россия продолжает вмешиваться в избирательный процесс в США, что, опять же, противоречит выводам американских спецслужб.

Затем он дал понять, что не уверен в необходимости 5-й статьи договора НАТО, согласно которой все члены альянса должны выступать на защиту друг друга.

Из всего это можно было бы сделать вывод, что Трамп пляшет под дудку Путина. Но пока нет доказательств измены.

Критики Трампа, использующие это слово, идут на риск.

Во-первых, пишет Эдвард Люс, это может сыграть на руку самому Трампу. Например, согласно опросам общественного мнения, 49% американцев считают, что США не должны помогать своим союзникам, если те не увеличат траты на оборону.

Другими словами, как минимум по этому вопросу огромное число американцев на стороне Трампа, а не его критиков.

Во-вторых, критики Трампа рискуют тем, что слово "измена" может утратить свое значение. Спецпрокурор Роберт Мюллер уже выдвинул обвинения сотрудникам российских спецслужб. Может быть, он выдвинет обвинения и против самого Трампа.

В таком случае политическая поляризация Америки лишь усилится. В США наступит конституционный кризис, так как речь и в самом деле может зайти об измене.

Но к тому времени многие перестанут воспринимать серьезность этих обвинений, так как Трампа уже обвиняют в измене, без прямых доказательств.

Критики Трампа уже сравнивают избирательный саботаж, организованный Путиным, с нападением Японии на Перл-Харбор или "Аль-Каиды" на Нью-Йорк и Вашингтон.

Это не так. Владимиру Путину, очевидно, нравится сеять неразбериху в американской политике. Но он не объявлял США войну.

Тем не менее, половина Америки считает, что война уже началась.

Однако многие американцы разделяют недоверие Трампа к бюрократам и специалистам, в том числе и к спецслужбам. На этой неделе бывший глава ЦРУ Джон Бреннан первым обвинил Дональда Трампа в измене.

Лучшее, что могут сделать критики Трампа - следовать перефразированному совету Оливера Кромвеля: "Верьте в Мюллера, но держите порох сухим", - пишет Эдвард Люс в Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com