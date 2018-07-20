СМИ России: кнут и пряник российской пенсионной реформы

В обзоре российских газе за 20 июля:

"Коммерсант" и РГ: продолжение дискуссии о пенсиях

Газета "Коммерсант" пишет о ходе голосования в Госдуме, рассматривавшей в четверг в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В первом чтении он был одобрен: повышение пенсионного возраста предусмотрено на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин.

Главным аргументом в пользу повышения, по словам представлявшего инициативу главы минтруда Максима Топилина, был рост пенсий нынешних пенсионеров. По расчетам ведомства, они увеличатся до 20 тысяч рублей к 2024 году. "Думские оппозиционные партии этот довод не убедил, что, впрочем, не имело значения для голосования", отмечает "Коммерсант".

Законопроект одобрили 328 единороссов; КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР выступили против.

"Коммерсант" пишет, что в целом характер дискуссии вокруг проекта в первом чтении показал, что вариантов частичной коррекции позиции правительства к концу сентября может быть больше, чем предполагается сейчас, и компромисс может не касаться собственно пенсионного возраста - он может устоять в версии Белого дома по формуле 65/63.

Впрочем, даже если и считать пенсию в России пособием по возрастной утрате трудоспособности, сейчас россияне в среднем продолжают работать в течение пяти лет после наступления пенсионного возраста. Новые же границы пенсионного возраста, даже сдвигаясь на пять и восемь лет, фактически остаются в рамках прежних гарантий соцзащиты.

Но в целом никаких новых аргументов как за, так и против роста пенсионного возраста в парламенте не прозвучало, отмечает "Коммерсант".

В другом материале на эту же тему "Коммерсант" пишет, что повышение пенсионного возраста пока обошлось минимальными репутационными потерями для президента, правительства и партии власти.

А президент Центра политических технологий Борис Макаренко, говоря о возможности протестов против реформы, отмечает, что они маловероятны, потому что законопроект коснется "людей того возраста, которые на улицы не выходят". Кроме того, по его мнению, "не за кем идти: популярность оппозиционных партий и профсоюзов была низкой, а теперь увеличилась лишь на несколько процентов", отмечает эксперт.

Правительство же, по его мнению, предложило законопроект, в котором "сбалансированы кнут и пряник".

Официальная же "Российская газета" подчеркивает, что депутаты одобрили именно концепцию пенсионных изменений. И на этом общественное и экспертное обсуждение не прекращается. В Госдуме планируют продолжить масштабную дискуссию и провести "донастройку" в рамках подготовки ко второму чтению, которое состоится в осеннюю сессию, пишет РГ. В связи с этим нижняя палата продлевает принятие поправок к основному чтению - не до 18 августа, как планировалось ранее, а до 24 сентября.

"Ведомости": депутатская фронда

Редакционный комментарий газеты "Ведомости" посвящен протестному голосованию депутатов по законопроекту о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Что грозит депутатам, особенно единороссам, которые пошли против генеральной линии партии?

Законопроект, отмечает газета, вызвал не только резкое недовольство в обществе, но расколол и депутатов Госдумы. Закон был принят голосами одной только "Единой России", которая ранее приняла решение о консолидированном голосовании. А парламентская оппозиция - КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, - которая часто поддерживает инициативы власти, на этот раз высказалась против. Воздержавшихся не было.

"В этой успокаивающей правительство статистике (одних только голосов единороссов хватит, чтобы принять закон и во втором, и в третьем чтениях) есть, тем не менее, скрытая фронда", считают "Ведомости". По данным издания, член фракции "Единой России" Наталья Поклонская проголосовала против, восемь единороссов вообще не голосовали: заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк и еще четыре депутата на больничном, Вячеслав Фетисов в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов взяли отгулы "по семейным обстоятельствам".

Это не первый случай, когда отдельные депутаты Госдумы идут против позиции фракции или даже всех фракций, пишет газета и рассказывает, чем обернулась для них фронда, но отмечает при этом, что самый суровый вариант - исключение из фракции - применяется редко.

Даже в случае с принятием закона о запрете на усыновление российских детей иностранцами практически все депутаты от ЕР, проголосовавшие против, сохранили свои места и в партии, и в Госдуме, хотя этот законопроект был поддержан всеми фракциями и был положительно воспринят в обществе.

После голосования Поклонской против повышения пенсионного возраста партийное руководство пригрозило, что рассмотрит "разные" виды воздействия на нее, одним из которых может быть лишение поста главы думской комиссии.

В отличие от запрета иностранного усыновления, повышение пенсионного возраста поддерживается не всеми: против выступают 80% россиян, ОНФ, ряд регионов и губернаторов, напоминает политолог Александр Пожалов. Закон не во всем совпадает с идеологией "Единой России", требование фракции обязательно его поддержать избыточно, считает он.

Железняк, как представитель партийного руководства, намного теснее связан с партией и фракцией обязательствами, чем беспартийная Поклонская, с него спрос выше. Строгое наказание для раскольников применяется редко, история с запретом усыновления вообще имела мало суровых последствий, но и случаи такого раскалывающего голосования в последнее время редки, отмечает Пожалов.

"Известия": футбол добавил позитива

Российские социологические центры подводят итоги чемпионата мира по футболу - ими делится газета "Известия". Издание отмечает, что прошедшее мировое первенство положительно повлияло на социальное самочувствие граждан и вернуло доверие болельщиков к отечественному футболу.

По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, мундиаль дал российскому футболу шанс вернуть доверие болельщиков. На протяжении многих лет данные опросов показывали, что в России падал интерес к этой игре - снижалась популярность игроков и клубов, посещаемость матчей и просмотры ТВ-трансляций, рассказал глава ВЦИОМ.

Во время же чемпионата мира наблюдалась обратная тенденция: чем ближе к финалу, тем все более увеличивалась российская аудитория чемпионата.

"Низкий интерес, зафиксированный перед стартом турнира, можно объяснить предыдущими результатами нашей сборной, ожиданием неизбежного разочарования, - пояснил "Известиям" ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман. - Прогнозы россиян были пессимистичными: "не выйдем из группы" (17%) или "выйдем, но дальше не пройдем" (15%). В то, что мы окажемся в четвертьфинале, тогда верило только 5%. Но после побед нашей сборной люди втянулись, игры оказались заразительными. По окончании игры с испанцами в выход в полуфинал верило уже 24%, в попадание в финал 10%, а в чемпионство российской команды - 8%".

Спортивные успехи давно стали национальной гордостью России, отметила социолог "Левада-центра" Карина Пипия. Эксперты полагают, что хорошие воспоминания о ЧМ-2018 ещё долго будут воздействовать на настроения людей.

Проведение международного мероприятия такого уровня, когда к тебе в гости приезжает весь мир, и этот праздник длится месяц, не может не повлиять на социальное самочувствие людей, подчеркнул политолог Антон Хащенко.

"К тому же мы увидели блестящее выступление нашей сборной по футболу, что стало еще одним объединяющим и позитивным фактором. Естественно, эмоции со временем пойдут на спад. Но хорошие воспоминания, несомненно, останутся и в отсутствие какого-либо резкого негатива еще долго будут влиять на настроения людей", - считает эксперт.

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"Что не так с пенсионной реформой?" - в материале под таким заголовком газета "Ведомости" отмечает, что вынесенный в Госдуму законопроект пока не отвечает практически ни на один из поставленных вопросов: как преодолеть рост бедности, откуда брать финансирование на индексацию пенсий, как трудоустраивать людей старшего возраста, которые, по мнению издания, создадут конкуренцию молодым специалистам.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си