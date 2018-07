Маmma Mia! 10 лет спустя: еще больше звезд и хитов ABBA

Правообладатель иллюстрации Universal Pictures Image caption Британская актриса Лили Джеймс сыграла в фильме молодую Донну - персонажа Мерил Стрип

Прошло 10 лет (да-да, именно столько!) с того момента, как популярный мюзикл Mamma Mia! превратился в мировой кинохит, буквально взорвавший кинотеатры.

При бюджете картины в 50 млн долларов кассовые сборы по всему миру превысили 600 млн. Зрители в кинотеатрах не могли усидеть на месте, пускаясь в пляс под Dancing Queen, Take A Chance On Me, Super Trouper и другие знаменитые хиты ABBA.

Неудивительно, что за первым фильмом последовал (с большим отрывом, но все же) второй - Mamma Mia! Here We Go Again (в российском прокате - Mamma Mia! 2). Бюджет сиквела - 75 млн долларов, и не исключено, что сборы в кинотеатрах будут сопоставимы с фильмом 2008 года.

Сценаристом и режиссером второй части выступил Ол Паркер, начинавший свою карьеру как театральный актер. В его послужном списке - экранизация "Отелло", а также сценарии к обоим фильмам серии "Отель "Мэриголд". Как с классикой, так и с сиквелами Паркер знаком не понаслышке.

Mamma Mia! 2 - одновременно сиквел и приквел, то есть, с одной стороны, это логическое продолжение истории первой картины, а с другой - фильм наполовину состоит из флэшбеков и отсылок в прошлое, где герои первой части переживают события своей молодости.

Fernando

Как и в первой части, действие картины происходит на выдуманном греческом острове Калокаири, но если первая часть действительно снималась в Греции на острове Скопелос, то вторую решили снимать уже в Хорватии на острове Вис.

Новому режиссеру удалось собрать старую команду кинозвезд, в том числе 69-летнюю Мерил Стрип, которая ненадолго появляется на экране в роли Донны Шеридан.

Есть в фильме и хорошо разрекламированный еще до выхода на экраны сюрприз.

72-летняя певица Шер не только играет в фильме мать Донны (в кино и не такое бывает), но еще и поет балладу Fernando (вместе с Энди Гарсиа), что привело поклонников ABBA и Шер в неописуемый восторг еще до премьеры.

Другая приятная неожиданность - появление на экране британской актрисы Лили Джеймс (сыгравшей Наташу Ростову в сериале Би-би-си "Война и мир") в роли молодой Донны, которая переживает былые романы и увлечения.

1979 год, в котором молодая Донна заканчивает Оксфорд и едет навстречу приключениям на греческий остров Калокаири, - это отсылка ко времени, на которое пришелся пик популярности группы ABBA.

Именно в 1979 году участники ABBA открыли свою знаменитую студию Polar в Стокгольме и отправились в первый тур по Северной Америке и Европе.

Не обошлось во второй части и без звездных камео: Бьорн Ульвеус появляется в сцене вручения диплома молодой Донне в роли преподавателя Оксфорда, а Бенни Андерссон играет на рояле в одном из музыкальных номеров - камера снимает его со спины, но не узнать его невозможно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лили Джеймс на мировой премьере второй части Маmma Mia! в Лондоне

Does Your Mother Know

Действие ленты протекает одновременно в двух временных пластах, переходы между которыми обеспечивают плавные и ненавязчивые спецэффекты.

В сиквельной части картины мы видим, что дочь Донны Софи (Аманда Сейфрид) становится управляющей гостиницы своей матери и на вечеринке по случаю ее открытия вдруг обнаруживает, что беременна.

Молодая Донна также забеременела на греческом острове Калокаири на той же вилле, где теперь живет Софи, в конце 1970-х годов. В фильме все эти события показаны практически одновременно, и иногда возникает ощущение, что герои из прошлого и настоящего на самом деле стоят в кадре вместе.

Тема эмоциональной связи между Донной и Софи проходит через весь фильм и достигает кульминации в сцене крещения ребенка Софи, где героини Аманды Сейфрид и Мерил Стрип наконец появляются в кадре вместе и поют трогательную My Love, My Life.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус выступили исполнительными продюсерами первой и второй частей Mamma Mia!

По иронии судьбы у Сайфрид как раз родилась дочка, когда ей сообщили о грядущих съемках продолжения Mamma Mia! Сейфрид признается, что у нее были сомнения по поводу участия в съемках.

"Я прочла сценарий, и все встало на свои места. Он даже лучше, чем первый. Но поначалу я думала так: "Нет, это уже невозможно будет повторить", - сказала актриса в интервью Би-би-си.

У Лили Джеймс совершенно другие ощущения: "Это потрясающе! Ты только сама родила ребенка и тут же снялась в кино, где все крутится вокруг отношений матерей со своими дочерьми".

Правообладатель иллюстрации Universal Pictures Image caption Шер в роли бабушки Мерил Стрип? В кино бывает и не такое!

Money, Money, Money

Как ни крути, но десять лет - это много. И в кино, и в жизни. Если 10 лет назад все лихо отплясывали под зажигательные хиты ABBA, то сейчас на первый план вышли серьезные вопросы гендерного равенства, в том числе равной оплаты труда в Голливуде.

Теперь не избежать вопросов по поводу того, как именно женские образы представлены на экране и достаточно ли имеется ролей для женщин всех возрастов. Сейфрид говорит, что ситуация меняется очень быстро и к лучшему.

"Я на самом деле думаю по поводу этого конкретного фильма, что даже несмотря на то что мы подписали контракт в июле прошлого года, все равно за всем в первую очередь стоят интересы бизнеса. То есть получается, что главное не в том, сколько тебе платят, а сколько именно ты играешь [свою роль] на фоне других", - поясняет 32-летняя Сейфрид.

"В конце концов, я набралась смелости и сказала: "Нет, так не пойдет!". Я высказала свою принципиальную позицию и получила в результате то, что хотела. Я вдруг поняла, что могу это сделать. Люди реже боятся о чем-то попросить, если они это заслужили", - признается актриса.

"Сейчас ситуация стала более прозрачной, так что это стало возможно - просить то, что ты заслужила", - добавляет Джеймс.

Правообладатель иллюстрации Universal Pictures Image caption Лили Джеймс сыграла молодую Донну, только приехавшую на греческий остров в поисках своей судьбы

Take A Chance On Me

Нехватка женщин-кинорежиссеров, способных сделать успешную карьеру в Голливуде, является еще одной горячей темой для обсуждения в последнее время.

В этом смысле возникла некоторая неловкость, поскольку первую Mamma Mia! сняла Филлида Ллойд, а сиквел-приквел был сделан уже мужскими руками.

Но занятые в картине актеры полагают, что смена режиссера ничуть не испортила фильм, который стал своеобразным гимном женскому равноправию.

"На мой взгляд, гендерный вопрос тут не при чем, - сказала Кристин Барански, сыгравшая подругу Донны Таню. - Оба режиссера проявляли терпение и доброжелательность и прекрасно сработались с актерами".

Правообладатель иллюстрации Universal Pictures Image caption Кристин Барански и Джули Уолтерс в роли подруг Донны Тани и Рози

Lay All Your Love On Me

Мерил Стрип - одна из тех актрис, которые способны блистать даже не появляясь в кадре или появляясь в нем лишь на несколько мгновений.

Во второй части она занята гораздо меньше, чем в первой, но, несмотря на это, обладательница трех "Оскаров" по-прежнему "пронизывает всю картину", как выразился еще один актер, занятый в обеих частях, - Пирс Броснан.

"По-моему, все влюблены в ее актерские работы, а когда знакомишься с ней в жизни как с [обычной] женщиной - она оказывается такой же потрясающей", - сказал Броснан Би-би-си.

Барански сожалеет, что на этот раз у них было мало совместных съемочных дней.

"Я скучала по своей подружке, - признается она. - Мы хотели, чтобы она тоже была с нами на острове, чтобы потусить вместе, потому что когда мы снимали первый фильм, было так здорово!"

Правообладатель иллюстрации Universal Pictures Image caption Роль Мерил Стрип в новом кино сведена к минимуму

Thank You For The Music

Одним из главных вау-факторов первого фильма было пение красавцев-мужчин. Можно только гадать, сколько бессонных ночей подарили женщинам по всему миру трогательный тенор Колина Ферта в Our Last Summer или неподражаемый дуэт Пирса Броснана и Мерил Стрип, исполняющих классический хит ABBA - S.O.S.

Кое-кто, правда, сравнивал тогдашнее исполнение Броснана с "завыванием собаки, очнувшейся после обморока", но это, скорее, просто зависть. Но брал ли Броснан уроки вокала на этот раз?

Правообладатель иллюстрации Universal Pictures Image caption Колин Ферт, Стеллан Скарсгард и Пирс Броснан, сыгравшие трех отцов Софи

"Господи, конечно, нет! Я прекратил все уроки пения после первой же попытки. Я решил: чего зря напрягаться?" - ответил Броснан на вопрос Би-би-си.

И действительно - зачем, если все преданные поклонники все равно будут подпевать?

Вполне возможно, что второй части Mamma Mia! удастся завоевать новых фанатов.

А хитов ABBA хватит еще не на один фильм.

Фильм Mamma Mia! Here We Go Again вышел в прокат на территории Великобритании 20 июля. В российский прокат фильм выйдет 16 августа.