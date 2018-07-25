Глобус Марса и неуловимый Стив. Как вы можете помочь НАСА в изучении космоса

Правообладатель иллюстрации NASA

Для того чтобы стать настоящим исследователем космоса, вовсе не обязательно иметь идеальное здоровье и годами тренироваться, привыкая к перегрузкам и условиям невесомости.

Более того, можно вносить реальный научный вклад в разгадку тайн Вселенной и изучение далёких галактик, даже не выходя из дома.

Для этого не нужно ни образования, ни специального оборудования. Вы можете делать это в свободное время, совмещая с любой основной работой.

Всё, что вам понадобится, - это компьютер с выходом в интернет или обычный смартфон.

Гражданин учёный

В воскресенье, 29 июля, исполняется 60 лет Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства, более известному как НАСА.

НАСА не только контролирует космическую программу страны, но и занимается фундаментальной и прикладной наукой, собирая и анализируя данные многочисленных спутников и космических телескопов. Из 18 тысяч сотрудников агентства - только 39 действующих астронавтов, остальные - сотрудники научных и исследовательских центров.

Однако важнейшие научные открытия в области освоения космоса совершаются не только профессионалами, но и при участии так называемых "гражданских учёных" - обычных добровольцев, в свободное время помогающих профессиональным астрономам.

Для таких добровольных помощников НАСА разработала пару десятков интерактивных программ, из которых мы выбрали несколько самых интересных и захватывающих.

Правообладатель иллюстрации NASA

1. Помоги НАСА разгадать тайну Девятой планеты

В 2016 году американские астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун выдвинули гипотезу о таинственной Девятой планете, существующей на самых окраинах Солнечной системы.

Хотя обнаружить планету до сих пор не удалось, её наличие подтверждают все математические расчёты. Причём это не какой-то карликовый объект (Плутон был официально лишён статуса планеты именно по этому признаку), а настоящий гигант в несколько раз тяжелее Земли.

НАСА пытается разыскать таинственную планету на снимках, сделанных космическим телескопом WISE. Он непрерывно делает фотографии космоса в инфракрасном диапазоне - и вполне возможно, что на каких-то из этих кадров можно найти и загадочный новый мир.

Но снимков десятки и сотни тысяч, а качественно проанализировать их при помощи автоматических алгоритмов невозможно - для этого нужен человеческий глаз. Например, ваш. Вы можете помочь астрономам отфильтровать бесполезные "пустые" снимки, а перспективные - изучить повнимательнее.

Вам коротко, но очень понятно объяснят (правда, по-английски), что именно искать и как помечать "подозрительные объекты" для дальнейшего, более подробного рассмотрений.

Приступить к поискам Девятой планеты можно прямо сейчас - по этой ссылке. Может быть, её даже назовут вашим именем?

Правообладатель иллюстрации NASA

2. Составь подробную карту Марса, Меркурия или Луны

Ближайшие к Земле космические объекты изучены достаточно хорошо. На Луну люди даже высаживались целых шесть раз, а миссия к Марсу должна стартовать осенью этого года.

Однако, несмотря на тысячи и десятки тысяч сделанных фотографий, до сих пор не существует достаточно подробных карт даже лунной поверхности - не говоря уже о картах более отдалённых небесных тел.

Чтобы составить такие карты, необходимо "вручную" обработать сделанные крупномасштабные снимки - фрагмент за фрагментом, - отмечая на них те или иные особенности рельефа. Только тогда из кусочков этого огромного паззла можно будет сложить подробнейший глобус.

Специально для этого учёные НАСА запустили проект CosmoQuest, где к этой работе может подключиться любой желающий.

Вы можете выбрать Луну - чтобы составить подробную карту кратеров и помочь выбрать самое удобное место для посадки космического корабля.

У Марса, в отличие от Луны, относительно плотная атмосфера, поэтому и рельеф там куда более разнообразный. На снимках Красной планеты можно отмечать горные хребты, песчаные дюны и даже потухшие вулканы.

Сложнее дела обстоят с Меркурием. Космическая станция НАСА "Мессенджер" сделала тысячи снимков, которые показали: вся поверхность этой крохотной планеты покрыта гигантскими зубчатыми откосами - уступами, образовавшимися при остывании ядра.

А астероиды врезаются в Меркурий с такой силой, что вырванные в результате удара куски планеты оставляют при падении собственные кратеры - и как отличить одни от других, пока не очень понятно. Но вы можете помочь это сделать.

Правообладатель иллюстрации NASA

3. Найди неуловимого Стива

Это может прозвучать невероятно, но только в прошлом году учёным удалось впервые зафиксировать новое атмосферное явление. Примерно на 20-40 минут в небе появляется светлая полоса или дуга, которая окрашена в красно-фиолетовые оттенки и иногда сопровождается зелёными всполохами. Ширина полосы - около 25-20 км, а длина может достигать до 1000 км.

Поскольку увидеть этот феномен можно только в приполярных широтах, его несложно спутать - и долгое время путали - с северным сиянием. Однако, изучив снимки и сопоставив их со спутниковыми данными, эксперты пришли к выводу, что это явление совершенно другой природы. Выяснилось, что светящаяся полоса - это поток раскаленного газа, быстро передвигающийся на высоте около 300 км.

Феномен в шутку назвали Стивом - по аналогии с мультиком "Лесная братва", где герои называют так неизвестное явление. Однако название быстро прижилось, и ученые из НАСА придумали соответствующий акроним - Strong Thermal Emission Velocity Enhancement (STEVE), то есть "сильное увеличение скорости теплового излучения".

С тех пор Стива видели уже много раз - в Великобритании, Канаде, на Аляске и даже в Новой Зеландии (так внезапно выяснилось, что он бывает и в южном полушарии). Однако природа этого загадочного феномена до сих пор остаётся неизученной.

Кажется, это сезонное явление - во всяком случае с октября по февраль Стив не показывался ни разу. И кажется, он всегда появляется в компании настоящего северного сияния - но вот в этом учёные уже не уверены, так как его видели и в чуть более южных широтах.

Чтобы подробнее изучить неуловимого Стива, физикам и астрономам нужно как можно больше его фотографий - и для этого в НАСА запустили программу Aurorasaurus. Любой заметивший северное сияние (или что-то похожее на него) может сделать фотографию или записать видео - и мгновенно отправить на анализ экспертам, заодно пополнив общую базу данных.

Так что, если вы живете в северных широтах или собираетесь туда на отдых, скачайте на всякий случай приложение. Телефон заранее сообщит вам, если неподалёку от вас можно будет наблюдать полярное сияние - а вдруг вам повезёт встретить Стива?

Правообладатель иллюстрации EPA

4. Помоги в борьбе с изменениями климата

НАСА ждёт ваших фотографий, даже если в месте, где вы живёте, отродясь не было северных сияний. Ведь там уж точно есть облака, которые страшно интересует учёных.

Облака играют огромную роль в формировании климата, и НАСА внимательно следит за их перемещениями по планете при помощи спутников. Однако из космоса можно увидеть только самый верхний облачный слой. А нижний виден только с Земли - то есть вам.

Сопоставив обе картинки, можно получить куда более точную картину происходящего в атмосфере и провести более глубокий анализ.

Специально для этого был запущен проект GLOBE, с помощью которого вы можете внести свой вклад в науку и борьбу с изменениями климата. Для этого нужно лишь скачать мобильное приложение и начать фотографировать облака.

Ваши снимки будут проанализированы экспертами НАСА, которые сравнят их с данными спутников - и даже пришлют вам персональный имейл с результатами анализа.