Роверу, который займется поиском жизни на Марсе, нужно придумать имя

Правообладатель иллюстрации ESA Image caption Прилетев на Марс в 2021 году, вездеход займется поиском доказательств существования микробных форм жизни

В интернете объявлен открытый конкурс на имя для европейского марсохода, который отправится на Красную планету в 2020 году, - у каждого есть шанс оставить след в истории.

Пока у ровера есть временное имя - ЭкзоМарс, но его создатели надеются, что к моменту прилета на Марс шестиколесный вездеход будет называться более вдохновляюще и интересно.

В Британии вдохновителем акции по поиску имени стал астронавт Тим Пик. Он призвал всех неравнодушных зайти на специальную интернет-страницу и предложить свой вариант.

Впрочем, шансов на то, что победит вариант вроде "Спейси Макспейсфейс" (или "Космо Космоморда", по аналогии с подводной лодкой "Боути Макботфейс") немного, потому что организаторы опроса, похоже, не решились на онлайн-голосование за финальный вариант.

Все варианты имен будут представлены группе экспертов Европейского космического агентства (ЕКА), которые и примут окончательное решение. Сейчас марсоход собирают на заводе Airbus в британском городе Стивенейдж к северу от Лондона.

Прилетев на Марс в 2021 году, он займется поиском признаков существования микробных форм жизни - в прошлом и настоящем. Робот будет оснащен буром, способным получать образцы породы с глубины до двух метров - на тот случай, если жизнь прячется там.

Астронавт Тим Пик говорит, что задачи, которые ставятся перед марсоходом, могут помочь в выборе замечательного имени. "Меня часто спрашивают: есть ли жизнь на других планетах? Это очень важный вопрос, и вездеход попробует это выяснить", - рассказал астронавт в интервью Би-би-си.

С ним согласен руководитель подразделения космонавтики и робототехники Европейского космического агентства (ЕКА) Дэвид Паркер: "Американцы называли свои марсоходы "Спирит" (Дух), "Оппортьюнити" (Возможность) и "Кьюриосити" (Любознательность). Мы в свою очередь в основном называли свои космические миссии в честь известных ученых. Но, наверное, на этот раз мы выберем название, которое каким-то образом связано с поиском жизни - связанное с биологией, генетикой, ДНК или чем-то еще. Но кто знает. Мы просто хотим отличное имя".

Правообладатель иллюстрации AIRBUS Image caption Марсоход разрабатывают на заводе Airbus

Решением совета министров ЕКА (руководящий орган агентства) Британия получила право выбрать имя для марсохода в 2014 году. Это стало возможным благодаря тому, что Британия - один из основных финансовых спонсоров проекта.

Первый этап миссии "ЭкзоМарс" стартовал в 2016 году, когда к Красной планете отправилась автоматическая межпланетная станция. Орбитальный аппарат сейчас занимается изучением марсианской атмосферы.

Но в космическом агентстве Великобритании заявили, что хотели бы выслушать предложения о названии марсохода от как можно большего числа людей. Это означает, что свой вариант может предложить любой житель страны, входящей в ЕКА, а также Канады, которая является ассоциированным участником.

Тим Пик дал старт поиску имени марсохода в пятницу на авиасалоне в Фарнборо. Также он запустил кампанию "Творческие каникулы", которая поможет школьникам реализовать свою изобретательность и расскажет об инженерном деле.

В рамках кампании, связанной с объявленным в Британии годом инженера, по всей стране проходят мероприятия для детей и их родителей.

Некоторые условия выбора имени марсохода: