Роверу, который займется поиском жизни на Марсе, нужно придумать имя
В интернете объявлен открытый конкурс на имя для европейского марсохода, который отправится на Красную планету в 2020 году, - у каждого есть шанс оставить след в истории.
Пока у ровера есть временное имя - ЭкзоМарс, но его создатели надеются, что к моменту прилета на Марс шестиколесный вездеход будет называться более вдохновляюще и интересно.
В Британии вдохновителем акции по поиску имени стал астронавт Тим Пик. Он призвал всех неравнодушных зайти на специальную интернет-страницу и предложить свой вариант.
Впрочем, шансов на то, что победит вариант вроде "Спейси Макспейсфейс" (или "Космо Космоморда", по аналогии с подводной лодкой "Боути Макботфейс") немного, потому что организаторы опроса, похоже, не решились на онлайн-голосование за финальный вариант.
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Все варианты имен будут представлены группе экспертов Европейского космического агентства (ЕКА), которые и примут окончательное решение. Сейчас марсоход собирают на заводе Airbus в британском городе Стивенейдж к северу от Лондона.
Прилетев на Марс в 2021 году, он займется поиском признаков существования микробных форм жизни - в прошлом и настоящем. Робот будет оснащен буром, способным получать образцы породы с глубины до двух метров - на тот случай, если жизнь прячется там.
Астронавт Тим Пик говорит, что задачи, которые ставятся перед марсоходом, могут помочь в выборе замечательного имени. "Меня часто спрашивают: есть ли жизнь на других планетах? Это очень важный вопрос, и вездеход попробует это выяснить", - рассказал астронавт в интервью Би-би-си.
С ним согласен руководитель подразделения космонавтики и робототехники Европейского космического агентства (ЕКА) Дэвид Паркер: "Американцы называли свои марсоходы "Спирит" (Дух), "Оппортьюнити" (Возможность) и "Кьюриосити" (Любознательность). Мы в свою очередь в основном называли свои космические миссии в честь известных ученых. Но, наверное, на этот раз мы выберем название, которое каким-то образом связано с поиском жизни - связанное с биологией, генетикой, ДНК или чем-то еще. Но кто знает. Мы просто хотим отличное имя".
Решением совета министров ЕКА (руководящий орган агентства) Британия получила право выбрать имя для марсохода в 2014 году. Это стало возможным благодаря тому, что Британия - один из основных финансовых спонсоров проекта.
Первый этап миссии "ЭкзоМарс" стартовал в 2016 году, когда к Красной планете отправилась автоматическая межпланетная станция. Орбитальный аппарат сейчас занимается изучением марсианской атмосферы.
Но в космическом агентстве Великобритании заявили, что хотели бы выслушать предложения о названии марсохода от как можно большего числа людей. Это означает, что свой вариант может предложить любой житель страны, входящей в ЕКА, а также Канады, которая является ассоциированным участником.
Тим Пик дал старт поиску имени марсохода в пятницу на авиасалоне в Фарнборо. Также он запустил кампанию "Творческие каникулы", которая поможет школьникам реализовать свою изобретательность и расскажет об инженерном деле.
В рамках кампании, связанной с объявленным в Британии годом инженера, по всей стране проходят мероприятия для детей и их родителей.
Некоторые условия выбора имени марсохода:
- Название должно состоять из одного слова либо из короткой комбинации слов или акронимов.
- Имя должно быть самобытным, не использовавшимся в прошлых, нынешних и будущих космических программах.
- Идеи нужно сопровождать небольшой аннотацией (не более 150 слов).
- Если это имя человека, то его дата кончины должна приходиться на/до 10 октября 1993 года.
- Варианты будут приниматься до 23:59 20 октября 2018 года.
- Космическое агентство Великобритании соберет специальную комиссию для выбора имени.
- Победитель в качестве награды получит экскурсию на завод, где создается марсоход.
- Можно подавать на рассмотрение лишь один вариант.