Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе. Это возможно?

Правообладатель иллюстрации Sharifulin Valery/TASS Image caption Трамп, по словам российского президента, обещал подумать над этим предложением

На последней встрече с президентом США Дональдом Трампом Путин выдвинул предложение подумать над проведением референдума о статусе юго-восточных территорий. Что это может быть за референдум и согласятся ли на него власти Украины?

О предложении российского президента по урегулированию конфликта в Донбассе Путин рассказал российским послам на закрытой встрече в четверг.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что "обсуждались некоторые идеи". Посол России в США Антонов сказал Би-би-си, что "эта проблема обсуждалась". Трамп 19 июля написал в своем "Твитере", что Украина была одним из обсуждаемых вопросов.

Детали предложения Путина не раскрывались, Антонов лишь уточнил, что были сделаны "конкретные предложения".

Русская служба Би-би-си рассказывает, какой референдум мог предложить Путин - и что это может значить.

Референдум в Донбассе - это где именно?

Первый вопрос о предложении Путина - о каких именно территориях юго-востока Украины идет речь. Территория самопровозглашенных ДНР и ЛНР - это только треть от всей территории Донецкой и Луганской областей.

Вряд ли речь шла о референдуме среди всех жителей Донецкой и Луганской областей. Судя по сообщению Bloomberg, Путин говорил именно о тех, кто проживает на подконтрольных сепаратистам территориях.

Второй немаловажный вопрос - кто именно должен голосовать: все ли граждане, проживавшие на данных территориях до начала конфликта, или только те, кто там остались.

На подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей проживает 4,4 млн человек, сказал Би-би-си замминистра по вопросам временно оккупированных територий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. На территориях самопровозглашенных республик - около 3 млн человек.

За время конфликта на территорию Украины с захваченных сепаратистами территорий выехало около 1,5 млн человек, приводит данные Тука.

Впрочем, не все из этих полутора миллионов действительно насовсем уехали из ДНР и ЛНР.

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Регистрация в украинских органах власти нужна для получения ряда свидетельств и документов для повседневной жизни, а также для получения украинских пенсий. Потому некоторые из тех, кто зарегистрировался как переселенец, фактически могут жить в ДНР и ЛНР и выезжать только для получения пенсии.

Еще около 430 тысяч человек уехали в Россию, говорилось в исследовании ООН от 2017 года.

Референдум - это как в Крыму?

При словах "предложение России о референдуме на украинских территориях" многие сразу вспоминают аннексированный Крым.

В 2014 году при поддержке российских военнослужащих и чиновников там прошло голосование, в котором жителям задавали только два вопроса - хотят ли они войти в состав России или стать автономией по крымской конституции 1992 года. По результатам этого голосования Россия сочла Крым российской территорией.

Но сейчас российские спикеры уверяют, что такого же сценария Путин точно не предлагал. "Крымский сценарий" она [инициатива] не предполагает. Необходимо правильно расставлять акценты", - цитирует агентство Интерфакс слова некоего информированного источника.

По его словам, речь идет скорее о голосовании по предоставлению особого статуса территориям самопровозглашенных республик в составе Украины.

"Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права", - говорится в сообщении Интерфакса.

Вопрос об особом статусе поднимается во вторых "минских соглашениях", утвержденных в 2015 году. Согласно этому документу, украинские власти должны провести конституционную реформу, ключевым элементом которой должны стать децентрализация власти и получение отдельными районами Донбасса особого статуса.

Правообладатель иллюстрации Krasilnikov Stanislav/TASS Image caption Референдум в Крыму в марте 2014 года

Эта конституционная реформа до сих пор не проведена, а вопросы о том, кому именно, что и как предоставлять, до сих пор являются предметом непримиримых споров между российской и украинской стороной.

То, что Россия предложила решить забуксовавший вопрос с помощью референдума, подтверждает и официальный комментарий российского МИДа, распространенный в пятницу. "Если Вашингтон не может заставить Киев выполнить "Минск-2", то можно обсудить другие опции украинского урегулирования", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Референдум о статусе украинских территорий - это вообще законно?

"В Украине отсутствует законодательство, которое может регулировать проведение референдумов, - сказал Би-би-си заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера. - Без принятия нового закона о референдумах даже говорить здесь не о чем, если мы говорим о референдуме, которым должен пройти согласно украинскому законодательству".

Статья 38 Конституции Украины предполагает возможность проведения местного референдума по вопросам, которые относится к компетенции региональных властей. Но закона, который прописывал бы процедуру проведения такого голосования, не существует.

До этого года детали проведения референдума содержались в принятом еще при Викторе Януковиче законе "О всеукраинском референдуме", но в апреле 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон антиконституционным.

Вопрос о территориальном устройстве страны может решаться только на общенациональном референдуме, но за все годы независимости Украины ни одного такого референдума проведено не было.

"С точки зрения украинского законодательства это невозможно, - уверен украинский политолог Константин Батозский. - Для этого потребуется восстановление всей вертикали центральной избирательной комиссии - формирование областной комиссии, окружных комиссий, участковых. Наконец, хоть конституция Украины и предполагает возможность проведения местного референдума, но власти самопровозглашенных республик эту конституцию не признают".

На это кто-то согласится?

Официально позиции Белого дома по предложению Путина не звучало, а российский президент уверял, что Трамп попросил время подумать.

"Для Трампа, может, это была тема слишком тонкая и детализированная для того, чтобы он сразу на это отреагировал, - говорит заведующий сектором стратегических оценок Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Уткин. - Я думаю, что США в целом вряд ли займут позицию, которая позволила бы каким-то образом - через голову Киева или убеждая Киев - двигаться в этом направлении".

Вряд ли на референдум согласится Украина - а для признания легитимности такого референдума согласие Киева обязательно, говорит Уткин. "Этого согласия, судя по всему, получено не будет", - говорит эксперт.

Первые комментарии с украинской стороны подтверждают его прогноз.

"Никаких референдумов под дулами автоматов. Никаких референдумов, организованных на территориях, где четыре года мозги гражданам промывает российская пропаганда и "Лайфньюс", который запугивает людей "фашистами и хунтой". Никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", - прокомментировала вице-спикер украинского парламента и представитель Украины в гуманитарной подгруппе минской контактной группы Ирина Геращенко.

Она напомнила, что минские договоренности предполагают на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР проведение выборов, но не референдума о статусе.

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Она добавила, что украинская сторона официально обратилась к США просьбой предоставить информацию, о каких именно "новых идеях относительно Украины" шла речь. Ответа, по ее словам, в Киеве пока не получили.

"Для такого референдума и предоставления некой автономии нужны изменения в конституцию - касается это или отдельных районов, или всего Донбасса, - говорит украинский политолог Владимир Фесенко. - Уверен, что в парламенте не найдется голосов за такое решение. Даже если допустить, что в следующей Верховной раде будет больше представителей пророссийских сил" (выборы Верховной Рады запланированы на октябрь 2019 года).

Идею предоставления Донбассу особого статуса, как показывает социология, не поддерживает большинство украинских граждан, обращает внимание эксперт. Согласно последним социологическим исследования группы "Рейтинг", большинство украинцев против предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса.

21% опрошенных поддерживает "предоставление территориям федеративного статуса в составе Украине, 61% опрошенных против этого. Из них 21% считает, что надо "продолжать военные действия", 32% - за "прекращение военных действий и признание этих территорий оккупированными".

"Ответной мерой может быть вынесение этой идеи на всеукраинский референдум - поддержит ли его народ. Сейчас можно спрогнозировать, что нет, - говорит Фесенко. - Это будет хороший ответ для Запада, чтобы нельзя было ссылаться на мнение одного региона, ведь вся страна этого не принимает".

В самопровозглашенных республиках ничего об идее России провести референдум не знают, но в целом не против.

"По существу идея интересная, - сказал Русской службе Би-би-си российский политтехнолог и советник лидера ДНР Александра Захарченко Александр Казаков. - Такой референдум может остановить войну, но не решить проблему".

Зачем Путин про это рассказал?

Путин рассказал дипломатам не только о своем предложении - как говорят источники Bloomberg, он упомянул, что Трамп отдельно попросил его пока не объявлять об этом публично, чтобы у него было время подумать над предложением.

Несмотря на то, что Украина - один из ключевых вопросов в российско-американских отношениях, ни спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, ни помощника российского президента по Украине Владислава Суркова в Хельсинки не было.

"Украинский сюжет не был в центре", - ответил на вопрос Би-би-си о Суркове посол России в США Анатолий Антонов.

"Думаю, слова о референдуме на встрече с Трампом могли быть сказаны для визави, который не понимает юридической практики, и международного и национального права", - говорит Роман Бессмертный, представитель Украины в политической подгруппе Минской трехсторонней контактной группы в 2015-2016 годах.

Проживающий в Донецке украинский политолог Константин Батозский напоминает, что ни одной удачной попытки провести общенациональный референдум за годы независимости Украины не было. "Политический смысл всей этой истории в том, что Путин показал всему миру, что он на самом деле контролирует все процессы в ЛДНР", - считает он.