"Дети-шпионы": британские спецслужбы используют агентов-подростков

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Британские спецслужбы, включая полицию, используют несовершеннолетних детей в качестве агентов в своих операциях против организованной преступности. Правительство считает, что никаких проблем с этим нет.

Мало кому известный комитет палаты лордов британского парламента забил тревогу, узнав о планах правительства расширить полномочия правоохранительных органов в отношении использования детей в качестве информаторов.

В докладе, выпущенном Вторичным комитетом по проверке законодательства во главе с лордом Трефгарном, говорится, что особую тревогу вызывает намерение властей увеличить срок рекрутирования несовершеннолетних лиц с одного месяца до четырех.

Во многих случаях, говорится в докладе, полиция и другие спецслужбы прибегает к вербовке подростков в возрасте до 16 лет с целью получения от них информации о наркодельцах, террористах и других правонарушителях.

"Мы считаем, что продление срока, в течение которого несовершеннолетнее лицо сможет участвовать в тайных операциях, связанных с серьезной преступностью, увеличит риск ущерба его психическому и физическому здоровью", - гласит вывод доклада.

В приложениях к докладу опубликована переписка министерства внутренних дел с председателем комитета, из которой следует, что детей используют не только полиция с целью получения информации, но и разведывательные службы.

Упростить работу с детьми

Предложенные министрами меры по продлению разрешенного срока работы с такими детьми, завербованными спецслужбами, ставят целью избавить эти спецслужбы от обязанности обращаться спустя месяц за новым разрешением на работу с несовершеннолетним информатором. Обычно за месяц такой агент оказывается не в состоянии выполнить задание.

В переписке постоянно используется аббревиатура CHIS [covert human intelligence sources] - тайный человеческий источник информации. Министерство внутренних дел считает, что необходимость часто обновлять разрешение на использование несовершеннолетних "шпионов" только усложняет работу разведывательных органов.

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Министр Бен Уоллес, который вступил в переписку с парламентским комитетом, указывает, что предлагаемые меры предусматривают проверку выданных разрешений ежемесячно с целью обеспечения безопасности и здоровья такого ребенка-информатора.

Он также оправдывает необходимость использования таких агентов.

"Например, может быть трудным получать данные о деятельности преступных группировок без внедрения в их ряды несовершеннолетних агентов. Такие агенты могут не только получать данные о деятельности конкретной группы, но и предоставлять следователям сведения о том, например, каким образом общаются между собой молодые члены той или иной банды", - говорится в одном из ответов министра на запрос комитета.

"Случаи есть, но они редки"

Нил Вудс, бывший тайный сотрудник полиции, который участвовал в расследовании деятельности наркодельцов из преступных группировок по всей стране, отмечает, что ему известно о практике использования несовершеннолетних в качестве агентов и информантов, но такие случаи редки. Об этом он рассказал газете Guardian.

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"Похоже, что речь идет о внедрении агентуры, - говорит он. - Обычно таким агентом выступает подросток, пойманный в первый раз, которого вербует полиция и который начинает выполнять ее задания".

Он считает, что расширение использования таких агентов увеличит риск, с которым сталкиваются все несовершеннолетние, причастные к наркоторговле. Уже сейчас, по его словам, закоренелые преступники, стоящие во главе таких банд, относятся к детям как расходному материалу.

"Эти меры только усилят уровень насилия. Как только гангстеры поймут, что в их рядах есть агенты, они примут свои меры, которые обычно сводятся к тому, чтобы убедить потенциальных шпионов, что им опаснее сотрудничать с полицией, чем быть членом банды", - говорит Нил Вудс.

Дженни Джонс, член парламента Британии от Зеленой партии, подняла вопрос об этом на заседании большого комитета палаты лордов среду, 18 июля. Она заявила, что была поражена, узнав, что власти могут использовать детей в качестве шпионов.

По ее словам, она и ее коллеги планируют принять резолюцию с выражением сожаления, которая не может заставить власти изменить свою позицию, но привлечет внимание палаты лордов к этому вопросу и осложнит принятие правительством предлагаемых мер.

В пятницу канцелярия премьер-министра Терезы Мэй выступила с особым заявлением, в котором отреагировала на запросы в парламенте. Даунинг-стрит защищает использование несовершеннолетних в качестве агентов полицией и спецслужбами в операциях против терриристов, наркоторговцев и преступных группировок, отмечая, что это происходит в исключительных и очень редких случаях, когда в этом возникает крайняя необходимость. Открытых данных о количестве таких агентов нет.