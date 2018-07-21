Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Брэд Питт и Лео ди Каприо отказались сняться в "Горбатой горе", по разным причинам

Фильм "Горбатая гора" (Brokeback Mountain) получил столько хвалебных рецензий и стал настолько успешным в прокате, что, казалось бы, любой актер мечтал бы в нем сняться.

Однако на деле продюсерам было совсем не просто найти кого-то известного, кто бы захотел сыграть одну из главных ролей.

Прежде чем сценарий был предложен тайваньскому кинорежиссеру Энгу Ли, над ним уже начал работать другой режиссер - американец Гас Ван Сент, искавший на две главные роли известных актеров.

"Никто из привычного набора суперзвезд не хотел в нем сниматься: Леонардо ди Каприо, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Райан Филипп - я к каждому из них обратился, и все они сказали "нет", - рассказал Ван Сент в интервью изданию IndieWire.

Продюсер и сценарист фильма Диана Оссана сказала то же самое: "Да, все эти молодые актеры отказались от этого проекта по разным причинам".

В конце концов Хит Леджер согласился сыграть роль фермера Энниса, за что получил несколько престижных номинаций и похвалу критиков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джейк Джилленхол и Марк Уолберг в Лас-Вегасе в 20015 году обмениваются впечатлениями

Несмотря на то, что сценарий этого фильма получил несколько кинематографических наград, актер Марк Уолберг, по его словам, почувствовал себя "как-то не так", читая его.

"Он был очень натуралистичный, очень подробный, описательный, - вспоминал актер позднее. - Я сказал Энгу Ли: "Я тебе симпатизирую, ты талантливый парень, так что если захочешь обсудить это поподробнее..." К счастью, он не захотел".

В итоге Джейк Джилленхол получил премию Bafta за ту роль, к которой примеривался Уолберг.

Вот еще несколько примеров, когда именитые актеры и актрисы отвергали роль, которая впоследствии становилась звездной.

1. Джон Литгоу - "Бэтмен"

Правообладатель иллюстрации AFP/Warner Bros Image caption Джокер-Литгоу? Не смешите Николсона!

Джон Литгоу - Джокер? Идея не такая уж безумная, потому что актер, сыгравший в новом сериале "Корона" британского премьер-министра Уинстона Черчилля, действительно рассматривался на роль суперзлодея из популярного комикса.

Поправочка: на самом деле 71-летний актер ДВАЖДЫ пробовался на роль заклятого врага Бэтмена: в первый раз для фильма Джо Данте, который так и не был снят, а второй раз - уже для вышедшего в 1989 году блокбастера Тима Бертона.

"Мое наихудшее прослушивание было для "Бэтмена", который снимал Тим Бертон, - признался Литгоу на церемонии вручения наград Tony в 2017 году. - Я попытался убедить его, что я не подхожу для этой роли, и мне это удалось".

Джек Николсон сыграл Джокера, получив за это свою долю от 100 млн долларов прибыли, которую принес этот фильм его создателям.

2. Эмма Уотсон - "Ла-Ла Ленд"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Две Эммы - две награды: Уотсон с наградой MTV Movie за роль в сказке "Красавица и чудовище" и Стоун с "Оскаром" за "Ла-Ла Ленд"

Эмма Стоун получила свой "Оскар" за главную роль в мюзикле Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", однако сняться должна была другая Эмма, причем вместе с Майлзом Теллером - звездой другого шазеллевского фильма - "Одержимость" (Whiplash).

"Был момент, когда Эмма Уотсон и Майлз Теллер делали пробы, но ни та, ни другой не подошли, идея не сработала", - признался позднее режиссер фильма.

"Это один из тех огорчительных моментов, когда с самого начала с проектом связываются какие-то определенные имена, чтобы создать элемент ажиотажа вокруг этого - еще до того, как что-то станет ясно и будет согласовано", - так объяснила ситуацию сама Уотсон.

Звезде фильмов о Гарри Поттере все же удалось спеть и станцевать - в диснеевском римейке сказки "Красавица и чудовище".

3. Шон Коннери - "Властелин колец"

Правообладатель иллюстрации Reuters/Shutterstock Image caption Что темный лес для Коннери, то проще пареной репы для Маккеллена-Гэндальфа

"Ты не пройдешь!" - вопит Гэндальф в первом фильме серии "Властелин колец". Видимо, что-то подобное сказал самому себе Шон Коннери, решивший не играть бородатого волшебника и передать роль другому актеру.

"Я никогда этого не понимал. Я прочел книгу. Я читал сценарий. Я посмотрел фильм. Я так ничего и не понял", - признался сэр Шон.

"Эти фильмы были бы совершенно другими, если бы там сыграл Шон Коннери, - сказал сэр Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа в "Братстве кольца", за что был номинирован на премию "Оскар". - Начнем с того, что Гэндальф был бы шотландцем".

4. Кристина Эпплгейт - "Блондинка в законе"

Правообладатель иллюстрации Getty/Shutterstock Image caption Кристина Эпплгейт не хотела повторяться и снова играть взбалмошную блондинку, а Риз Уизерспун не побоялась

Роль Эль Вудс настолько прекрасно подходит Риз Уизерспун, что трудно представить, что поначалу создатели хотели задействовать кого-то другого.

Но именно так всё и было: на эту роль пробовались сразу несколько актрис, в частности, Кристина Эпплгейт, известная по таким комедиям, как "Телеведущий", и сериалу "Женаты... с детьми", где она уже сыграла что-то подобное.

"Я испугалась, что буду повторяться, - поведала Кристина много позже. - И ведь это была такая глупость с моей стороны!"

В результате роль ушла к Уизерспун, которая была номинирована впоследствии на премию Golden Globe.

5. Джон Траволта - "Форрест Гамп"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Траволта с супругой Келли Престон (вторая справа) и Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон в 1995 году

Жизнь подобна коробке шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся.

Однако для некоторых не секрет, что в заглавной роли мелодрамы "Форрест Гамп" мог быть Траволта, а вовсе не Том Хэнкс, получивший за нее "Оскара".

Режиссер Роберт Земекис предложил эту роль именно Траволте, однако тот от нее отказался, став сниматься в "Криминальном чтиве" у Тарантино.

И в номинациях на "Оскар" 1995 года эти два фильма шли бок о бок, однако "Форрест Гамп" получил шесть наград, а фильм Тарантино только одну.

6. Уоррен Битти - "Убить Билла"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Битти тоже мог бы стать Биллом, но вместо него им оказался Кэррадайн (справа вместе с Квентином Тарантино)

Квентину Тарантино повезло с тем, что он заполучил Траволту на съёмки "Криминального чтива", однако ему не удалось убедить Уоррена Битти сыграть заглавную роль в дилогии "Убить Билла".

Битти не очень хотелось долго находиться в Китае, где Тарантино планировал снимать свой фильм, и по этой причине тот взял самоотвод, а роль досталась Дэвиду Кэррадайну.

"Я не хотел надолго оставлять своих детей", - так объяснил Битти свой отказ в подкасте MTV Happy Sad Confused.

"Уоррен был отличным кандидатом на эту роль, с ним получился бы прекрасный фильм", - отметил сам Тарантино, добавив, что никаких тяжелых чувств по этому поводу у него нет.

7. Уилл Смит - "Матрица"

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption Уилл Смит все-таки снялся в фантастическом кино - "Люди в черном", а Киану Ривз вместо него заблистал в "Матрице"

Еще одним актером, отказавшим Тарантино, стал Уилл Смит, которому предлагалась главная роль в спагетти-вестерне "Джанго освобожденный", где в итоге сыграл Джейми Фокс.

Однако Смиту не досталась другая, более культовая роль - хакера Нео в научно-фантастическом боевике "Матрица", хотя сам Смит позднее говорил, что он бы для нее все равно не подошёл.

"Матрица" - это непростой сюжет для раскрутки. Когда мне про него говорили, я как-то не вдохновился, - рассказал Смит в интервью Wired в 2004 году. - Я видел игру Киан, и могу сказать - а я редко в чем-то подобном признаюсь - я бы там сплоховал. В тот момент я еще не был настолько хорошим актером, чтобы фильм получился на все сто".

Жена Смита Джада Пинкетт-Смит в дальнейшем сыграла с Киану Ривзом в сиквелах "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", а сам Ривз снялся потом с сыном звездной пары Джейденом Смитом в картине "День, когда Земля остановилась".

8. Джулия Робертс - "Влюбленный Шекспир"

Правообладатель иллюстрации Getty Images/PA Image caption Джулия Робертс получила свой "Оскар" за роль Эрин Брокович через два года после Гвинет Пэлтроу

Трагикомедия "Влюбленный Шекспир" еще за несколько лет до обретения своего "Оскара" должна была стать прекрасным продолжением успешной карьеры Джулии Робертс, уже блеснувшей в "Стальных магнолиях" и "Красотке".

Однако Робертс хотела, чтобы в роли влюбленного в нее Шекспира снялся английский актер Дэниел Дэй-Льюис, но он отказался от участия в этом фильме, и тогда она сделала то же самое.

"Дэниел не заинтересовался этим, и тогда Джулия тоже отказалась от участия, так что вся затея стала разваливаться за шесть недель до назначенных съёмок", - рассказал в 2014 году один из сыгравших там актеров Саймон Кэллоу.

Заменившая Робертс Гвинет Пэлтроу в конечном счете получила свой "Оскар", и ее прерванная рыданием благодарственная речь на церемонии вручения стала предметом многолетних пародий и скетчей.

9. Николас Кейдж - "Рестлер"

Правообладатель иллюстрации Shutterstock/Getty Images Image caption Микки Рурк и Николас Кейдж снимались вместе еще в 1983 году у Фрэнсиса Форда Копполы в драме "Бойцовая рыбка"

Режиссер Даррен Аронофски изначально хотел пригласить именно Микки Рурка на роль бывшей звезды рестлинга Рэнди "Барана" Робинсона.

Однако в 2008 году Рурк был не в чести у продюсеров, поэтому роль в будущем байопике "Рестлер" была предложена Николасу Кейджу, который, согласившись, вдруг передумал.

"Главный герой - рестлер, который подсел на стероиды, и всё у него пошло наперекосяк. Я вдруг понял, что не смогу для роли выглядеть нужным образом, если сам не сяду на стероиды, что для меня совершенно исключено, поэтому я отказался от этого фильма", - так объяснил Кейдж свой отказ в 2009 году.

Аронофски в результате этого все-таки заполучил того, кого хотел, а Рурк получил 11 наград, включая "Золотой глобус" и Bafta, а также номинацию на "Оскар".