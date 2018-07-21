"Не моё": Брэд Питт, Леонардо ди Каприо и другие актеры, отказавшиеся от культовых ролей
Фильм "Горбатая гора" (Brokeback Mountain) получил столько хвалебных рецензий и стал настолько успешным в прокате, что, казалось бы, любой актер мечтал бы в нем сняться.
Однако на деле продюсерам было совсем не просто найти кого-то известного, кто бы захотел сыграть одну из главных ролей.
Прежде чем сценарий был предложен тайваньскому кинорежиссеру Энгу Ли, над ним уже начал работать другой режиссер - американец Гас Ван Сент, искавший на две главные роли известных актеров.
"Никто из привычного набора суперзвезд не хотел в нем сниматься: Леонардо ди Каприо, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Райан Филипп - я к каждому из них обратился, и все они сказали "нет", - рассказал Ван Сент в интервью изданию IndieWire.
Продюсер и сценарист фильма Диана Оссана сказала то же самое: "Да, все эти молодые актеры отказались от этого проекта по разным причинам".
В конце концов Хит Леджер согласился сыграть роль фермера Энниса, за что получил несколько престижных номинаций и похвалу критиков.
Несмотря на то, что сценарий этого фильма получил несколько кинематографических наград, актер Марк Уолберг, по его словам, почувствовал себя "как-то не так", читая его.
"Он был очень натуралистичный, очень подробный, описательный, - вспоминал актер позднее. - Я сказал Энгу Ли: "Я тебе симпатизирую, ты талантливый парень, так что если захочешь обсудить это поподробнее..." К счастью, он не захотел".
В итоге Джейк Джилленхол получил премию Bafta за ту роль, к которой примеривался Уолберг.
Вот еще несколько примеров, когда именитые актеры и актрисы отвергали роль, которая впоследствии становилась звездной.
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1. Джон Литгоу - "Бэтмен"
Джон Литгоу - Джокер? Идея не такая уж безумная, потому что актер, сыгравший в новом сериале "Корона" британского премьер-министра Уинстона Черчилля, действительно рассматривался на роль суперзлодея из популярного комикса.
Поправочка: на самом деле 71-летний актер ДВАЖДЫ пробовался на роль заклятого врага Бэтмена: в первый раз для фильма Джо Данте, который так и не был снят, а второй раз - уже для вышедшего в 1989 году блокбастера Тима Бертона.
"Мое наихудшее прослушивание было для "Бэтмена", который снимал Тим Бертон, - признался Литгоу на церемонии вручения наград Tony в 2017 году. - Я попытался убедить его, что я не подхожу для этой роли, и мне это удалось".
Джек Николсон сыграл Джокера, получив за это свою долю от 100 млн долларов прибыли, которую принес этот фильм его создателям.
2. Эмма Уотсон - "Ла-Ла Ленд"
Эмма Стоун получила свой "Оскар" за главную роль в мюзикле Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", однако сняться должна была другая Эмма, причем вместе с Майлзом Теллером - звездой другого шазеллевского фильма - "Одержимость" (Whiplash).
"Был момент, когда Эмма Уотсон и Майлз Теллер делали пробы, но ни та, ни другой не подошли, идея не сработала", - признался позднее режиссер фильма.
"Это один из тех огорчительных моментов, когда с самого начала с проектом связываются какие-то определенные имена, чтобы создать элемент ажиотажа вокруг этого - еще до того, как что-то станет ясно и будет согласовано", - так объяснила ситуацию сама Уотсон.
Звезде фильмов о Гарри Поттере все же удалось спеть и станцевать - в диснеевском римейке сказки "Красавица и чудовище".
3. Шон Коннери - "Властелин колец"
"Ты не пройдешь!" - вопит Гэндальф в первом фильме серии "Властелин колец". Видимо, что-то подобное сказал самому себе Шон Коннери, решивший не играть бородатого волшебника и передать роль другому актеру.
"Я никогда этого не понимал. Я прочел книгу. Я читал сценарий. Я посмотрел фильм. Я так ничего и не понял", - признался сэр Шон.
"Эти фильмы были бы совершенно другими, если бы там сыграл Шон Коннери, - сказал сэр Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа в "Братстве кольца", за что был номинирован на премию "Оскар". - Начнем с того, что Гэндальф был бы шотландцем".
4. Кристина Эпплгейт - "Блондинка в законе"
Роль Эль Вудс настолько прекрасно подходит Риз Уизерспун, что трудно представить, что поначалу создатели хотели задействовать кого-то другого.
Но именно так всё и было: на эту роль пробовались сразу несколько актрис, в частности, Кристина Эпплгейт, известная по таким комедиям, как "Телеведущий", и сериалу "Женаты... с детьми", где она уже сыграла что-то подобное.
"Я испугалась, что буду повторяться, - поведала Кристина много позже. - И ведь это была такая глупость с моей стороны!"
В результате роль ушла к Уизерспун, которая была номинирована впоследствии на премию Golden Globe.
5. Джон Траволта - "Форрест Гамп"
Жизнь подобна коробке шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся.
Однако для некоторых не секрет, что в заглавной роли мелодрамы "Форрест Гамп" мог быть Траволта, а вовсе не Том Хэнкс, получивший за нее "Оскара".
Режиссер Роберт Земекис предложил эту роль именно Траволте, однако тот от нее отказался, став сниматься в "Криминальном чтиве" у Тарантино.
И в номинациях на "Оскар" 1995 года эти два фильма шли бок о бок, однако "Форрест Гамп" получил шесть наград, а фильм Тарантино только одну.
6. Уоррен Битти - "Убить Билла"
Квентину Тарантино повезло с тем, что он заполучил Траволту на съёмки "Криминального чтива", однако ему не удалось убедить Уоррена Битти сыграть заглавную роль в дилогии "Убить Билла".
Битти не очень хотелось долго находиться в Китае, где Тарантино планировал снимать свой фильм, и по этой причине тот взял самоотвод, а роль досталась Дэвиду Кэррадайну.
"Я не хотел надолго оставлять своих детей", - так объяснил Битти свой отказ в подкасте MTV Happy Sad Confused.
"Уоррен был отличным кандидатом на эту роль, с ним получился бы прекрасный фильм", - отметил сам Тарантино, добавив, что никаких тяжелых чувств по этому поводу у него нет.
7. Уилл Смит - "Матрица"
Еще одним актером, отказавшим Тарантино, стал Уилл Смит, которому предлагалась главная роль в спагетти-вестерне "Джанго освобожденный", где в итоге сыграл Джейми Фокс.
Однако Смиту не досталась другая, более культовая роль - хакера Нео в научно-фантастическом боевике "Матрица", хотя сам Смит позднее говорил, что он бы для нее все равно не подошёл.
"Матрица" - это непростой сюжет для раскрутки. Когда мне про него говорили, я как-то не вдохновился, - рассказал Смит в интервью Wired в 2004 году. - Я видел игру Киан, и могу сказать - а я редко в чем-то подобном признаюсь - я бы там сплоховал. В тот момент я еще не был настолько хорошим актером, чтобы фильм получился на все сто".
Жена Смита Джада Пинкетт-Смит в дальнейшем сыграла с Киану Ривзом в сиквелах "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", а сам Ривз снялся потом с сыном звездной пары Джейденом Смитом в картине "День, когда Земля остановилась".
8. Джулия Робертс - "Влюбленный Шекспир"
Трагикомедия "Влюбленный Шекспир" еще за несколько лет до обретения своего "Оскара" должна была стать прекрасным продолжением успешной карьеры Джулии Робертс, уже блеснувшей в "Стальных магнолиях" и "Красотке".
Однако Робертс хотела, чтобы в роли влюбленного в нее Шекспира снялся английский актер Дэниел Дэй-Льюис, но он отказался от участия в этом фильме, и тогда она сделала то же самое.
"Дэниел не заинтересовался этим, и тогда Джулия тоже отказалась от участия, так что вся затея стала разваливаться за шесть недель до назначенных съёмок", - рассказал в 2014 году один из сыгравших там актеров Саймон Кэллоу.
Заменившая Робертс Гвинет Пэлтроу в конечном счете получила свой "Оскар", и ее прерванная рыданием благодарственная речь на церемонии вручения стала предметом многолетних пародий и скетчей.
9. Николас Кейдж - "Рестлер"
Режиссер Даррен Аронофски изначально хотел пригласить именно Микки Рурка на роль бывшей звезды рестлинга Рэнди "Барана" Робинсона.
Однако в 2008 году Рурк был не в чести у продюсеров, поэтому роль в будущем байопике "Рестлер" была предложена Николасу Кейджу, который, согласившись, вдруг передумал.
"Главный герой - рестлер, который подсел на стероиды, и всё у него пошло наперекосяк. Я вдруг понял, что не смогу для роли выглядеть нужным образом, если сам не сяду на стероиды, что для меня совершенно исключено, поэтому я отказался от этого фильма", - так объяснил Кейдж свой отказ в 2009 году.
Аронофски в результате этого все-таки заполучил того, кого хотел, а Рурк получил 11 наград, включая "Золотой глобус" и Bafta, а также номинацию на "Оскар".