Добро пожаловать в гости: как живет принц Чарльз

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тройной портрет моложавого принца взирает на свою грозную прародительницу - королеву Викторию в молодости

Лондонская резиденция британской королевы Букингемский дворец раскрывает свои двери для публики лишь в летние месяцы. В этом году помимо обычных дворцовых красот тут можно полюбоваться на личные вещи принца Чарльза - в рамках специальной экспозиции "Принц и патрон", приуроченной к его 70-летию.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption 70-летие принца Чарльза будет отмечаться 14 ноября, но выставка будет открыта только до конца сентября

Известный меценат принц Чарльз самолично отобрал более 100 вещей, как сугубо личных - фотографии, безделушки и предметы меблировки, так и произведения из частной королевской коллекции.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Принц Чарльз с первым внуком - принцем Джорджем на руках и принцем Уильямом, а в центре - портрет любимой бабушки, матери королевы Елизаветы

Чтобы создать у посетителя ощущение, что он попал в гости к принцу Чарльзу, в бальной зале дворца восстановлена как гостиная лондонской резиденции принца Кларенс-хауса, так и частично покои его имения Хайгроув в Глостершире.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption С младшим сыном, принцем Гарри, во время службы в армии

"Это очень личная выставка, - говорит старший куратор произведений живописи Королевской коллекции Ванесса Ремингтон. - Это отступление от правил, поскольку это не обычная музейная раскладка экспонатов, где работы показаны отдельно друг от друга; здесь их огромное количество и они сгруппированы все вместе".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Можно почитать любимые произведения принца Чарльза прямо на месте

Стопки книг - очевидно, особо почитаемых принцем - сложены на столиках, тут же вазы, статуэтки, безделушки, семейные фотографии: крестины первого внука принца Чарльза - Джорджа, которому в субботу исполнилось пять лет, принц Гарри в армии, принц Чарльз с Джорджем на руках и улыбающимся принцем Уильямом, и даже есть совместное фото с новой невесткой - герцогиней Сассекской Меган.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Это современная икона, выполненная в 2014 году британской художницей Ириной Брэдли, из коллекции принца Чарльза

Что касается картин, предметов декоративно-прикладного искусства и мебели, то все они отобраны из Королевской коллекции.

А более современные экспонаты представляют работы художников трех благотворительных организаций, спонсируемых Фондом принца Уэльского - Королевской художественной школы, Школы традиционных искусств (народов Америки, Африки, Океании и аборигенов Австралии) и организации Turquoise Mountain, помогающей сохранить и реставрировать культурное наследие Афганистана, Мьянмы и стран Ближнего Востока.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Инкрустированное бюро XVII века, выполненное итальянским мастером, из Королевской коллекции

В центре бальной залы высится высотой более двух метров павильон, искусно вырезанный из кедра классическим резчиком по дереву Насиром Ясной и разукрашенный командой мастеров Turquoise Mountain в соответствии с традицией афганского зодчества.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Деревянный павильон, вырезанный вручную резчиком по дереву Насиром Ясной и мастерами благотворительной организации Turquoise Mountain

Принц Чарльз - давний поклонник всевозможных искусств и является не только председателем Фонда королевской художественной коллекции, но и ряда других благотворительных арт-организаций.

В записанном для посетителей этой выставки приветственном слове принц Чарльз сказал: "Эти благотворительные заведения достигли того, на что я и надеяться не мог, и зачастую такими путями, о которых я и не подозревал. Я счастлив, что теперь у них есть возможность показать свои работы в Букингемском дворце, да еще и вместе с некоторыми моими любимыми предметами из Королевской коллекции".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сотрудница Королевской коллекции устанавливает на видном месте портрет короля Карла II кисти Антонио Веррио

В числе любимых произведений - картины немецкого живописца XVI века Ганса Гольбейна (Младшего), принадлежавшие еще королю Генриху VIII; полотно французского художника Жоржа де Латура "Кающийся Святой Иероним" (1621-23 гг), приобретенное в свое время королем Карлом II; а также голова тигра из золота и страз, украшавшая в XVIII веке трон Типу Султана в индийском Майсуре, а затем преподнесенная в дар британскому королю Уильяму IV.

К экспонатам не предлагается никаких подписей или музейных аннотаций, однако есть аудиокомментарий самого принца Чарльза - вы же находитесь у него в гостях!

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Плащ Наполеона из красной чесучи с детства будоражил воображение принца Чарльза

Один из главных "хитов" выставки - плащ с капюшоном, когда-то принадлежавший самому Наполеону и якобы изъятый из его кареты после Битвы при Ватерлоо.

"С самого первого момента, когда я ребенком увидел этот плащ в парадном вестибюле Виндзорского замка, я был очарован его волшебным цветом, щегольским узором подкладки и образом самого Наполеона, который он вызывает в воображении", - рассказывает принц Чарльз в аудиогиде.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Два любимых портрета: Герцогини Корнуолльской Камиллы кисти Эйлин Хоган и королевы Елизаветы, королевы-матери кисти Майкла Ноука

Как многие ценители прекрасного, хозяин выставки и сам балуется живописью, и на выставке можно увидеть и его собственные акварели.

Выставка "Принц и патрон" будет открыта в Букингемском дворце до 30 сентября 2018 г.