Убитый журналист разоблачил мафию в Словакии. Что дальше?

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Стол Яна Куцяка выглядит точно так же, каким журналист оставил его, уходя из редакции в свой последний рабочий день. Одна из книг на столе - история "Ндрангеты", печально известном клане итальянской мафии.

Молодой журналист-расследователь работал над сенсационным материалом для сайта aktuality.sk. Это расследование могло привести к отставке правительства в его родной Словакии.

Но материал стоил Яну Куцяку жизни. Журналиста вместе с невестой Мартиной Куснировой нашли застреленными с близкого расстояния в доме, где они жили, в деревне Велка Мача, что примерно в 65 км к востоку от Братиславы. Куцяку и Куснировой было по 27 лет.

Руки мафии

История, которую Куцяк так и не рассказал, начинается в родных краях "Ндрангеты", на юге Италии, а ее следы ведут в лондонский Сити. В ней замешаны мафиози, политики, наемные убийцы и личности, занимавшиеся отмыванием денег. Эта история наглядно показывает, что итальянская мафия распространилась далеко за пределы родной страны.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Премьер-министр Роберт Фицо (в центре) незадолго до отставки объявил награду в миллион евро за информацию об убийцах Куцяка

Реакция словаков на убийство журналиста и его невесты была незамедлительной.

В Братиславе начались многочисленные протесты, на фоне которых правительство премьер-министра Роберта Фицо в марте ушло в отставку.

Само расследование Куцяка было опубликовано только после его смерти.

Журналисту удалось раскрыть присутствие "Ндрангеты" в Словакии.

Убийство журналиста осудила в том числе международная организация "Репортеры без границ"

Куцяк выявил возможные деловые связи между предполагаемым членом итальянской группировки Антонио Вадалой и двумя высокопоставленными советниками премьер-министра.

Оба названных Куцяком советника работали на Роберта Фицо, однако нет никаких доказательств того, что сам премьер знал об их связи с предполагаемым мафиози.

Оба советника также ушли в отставку, однако свою причастность к убийству Куцяка отрицают.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дом Антонио Вадалы обыскали, сам бизнесмен отрицает все обвинения

Антонио Валада был задержан в начале марта. Он отрицал связи с "Ндарнгетой", утверждая, что он всего лишь честный предприниматель.

Однако позже Вадалу экстрадировали в Италию, где он обвиняется в контрабанде кокаина. В Словакии ему также предъявили обвинения в попытке нелегально получить субсидии от Евросоюза.

Вадала отрицает все обвинения. Тем временем поиск убийц Яна Куцяка и Мартины Куснировой продолжается.

Как следует из расследования Куцяка, Антонио Вадала - член печально известного клана Вадала, родным городом которого считается Калабрийская коммуна Бова-Марина. Семья Вадала - один из 150 кланов, составляющих закрытую структуру группировки "Ндрангета".

"Ндрангета": империя мафии

Бова-Марина - небольшой прибрежный городок, где старики проводят время в кишащих мухами барах или наслаждаются полуденным солнцем под пальмами в небольшом парке.

Image caption "Ндрангета"осела в городке Бова-Марина есколько десятилетий назад

Большое выкрашенное в розовый здание ратуши закрыто уже несколько лет. Правительство региона приостановило работу местного совета из-за проникновения в него представителей ОПГ.

Вот уже около 140 лет настоящая власть в Бова-Марина находится в руках "Ндрангеты", а точнее, двух ее кланов - Либри и Вадала.

"Ндрангета" ведет свою историю от объединения Италии в 1871 году. Сегодня этот преступный синдикат, насчитывающий около 10 тысяч членов, считают самым влиятельным в мире.

Он контролирует более 80% кокаина, который перевозится в страны Европы из Центральной Америки, а его прибыль оценивают в 90 миллиардов евро в год.

Кроме того "Ндрангета" занимается контрабандой людей и органов и получает миллиарды путем махинаций с дотациями Евросоюза и региональными бюджетами.

Как стало известно Би-би-си, синдикат отмывает миллиарды евро через банки лондонского Сити с помощью коррумпированных пособников из числа адвокатов и бухгалтеров.

Британская и итальянская полиция совместно расследуют деятельность группировки, которую знаменитый Никола Граттери называет глобальной ОПГ.

Image caption "Ндрангета" опасна для своих противников во всем мире, предупреждает судья Граттери

"Ндрангета" основана на семейных и кровных связях, из-за чего в нее трудно проникнуть", - говорит Граттери, который сегодня занимает судейский пост. В прошлом прокурор Калабрии, за свою 35-летнюю карьеру Граттери добился осуждения более шести тысяч мафиози.

Над воротами ратуши соседнего с Бова-Марина городка Кондофури висит большой знак: "Ндрангете" вход сюда запрещен".

Городской совет Кондофури тоже вынуждены были закрыть из-за проникновения в него мафиози. Работу совета и прошлого мэра городка приостановили после того, как мафия попыталась заполучить прибыльные контракты на общественные работы.

Новый мэр Сальваторе Мафричи - ведущий антимафиозный активист, который считает, что деятельность ОПГ мешает развитию города.

"Наши лучшие люди вынуждены покидать этот невероятно красивый город. Все это из-за нашей главной проблемы - тяжелого веса "Ндрангеты", который лежит на плечах каждого из нас", - говорит он.

По оценке Финансовой гвардии, главного органа правительства Италии по борьбе с мафией, "Ндрангета" сегодня работает в 50 странах мира. Вместе с британским Национальным агентством по борьбе с преступностью Финансовая гвардия расследует операции "Ндрангеты" по отмыванию денег через лондонский Сити.

"У нас есть более чем веские основания считать, что Лондон - одно из мест, где они покупают собственность, чтобы инвестировать деньги", - говорит полковник Финансовой гвардии Эмилио Фиора.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью отказались отвечать на вопросы о ходе расследования, но заявили, что преступные синдикаты отмывают через Лондон сотни миллионов фунтов в год, часто пользуясь компаниями со сложной структурой собственности.

Делать это преступным группам помогают коррумпированные профессионали из сферы финансов, рассказывает глава департамента агентства по сокращению угроз и партнерским отношениям Эмма Смит.

"Лондонский Сити - крупный финансовый центр, поэтому естественно, что каждый день через него проходит огромное количество финансовых сделок. Часть этих сделок - нечистые", - говорит она.

Никола Граттери со своей стороны призывает полицию во всех странах мира серьезно относиться к "Ндрангете".

"Если эти миллиарды евро, которые "Ндрангета" получает от торговли кокаином, станут частью законной экономики, они могут подорвать эту экономику и уничтожить демократию", - говорит он.