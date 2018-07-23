Убитый журналист разоблачил мафию в Словакии. Что дальше?
Стол Яна Куцяка выглядит точно так же, каким журналист оставил его, уходя из редакции в свой последний рабочий день. Одна из книг на столе - история "Ндрангеты", печально известном клане итальянской мафии.
Молодой журналист-расследователь работал над сенсационным материалом для сайта aktuality.sk. Это расследование могло привести к отставке правительства в его родной Словакии.
Но материал стоил Яну Куцяку жизни. Журналиста вместе с невестой Мартиной Куснировой нашли застреленными с близкого расстояния в доме, где они жили, в деревне Велка Мача, что примерно в 65 км к востоку от Братиславы. Куцяку и Куснировой было по 27 лет.
Руки мафии
История, которую Куцяк так и не рассказал, начинается в родных краях "Ндрангеты", на юге Италии, а ее следы ведут в лондонский Сити. В ней замешаны мафиози, политики, наемные убийцы и личности, занимавшиеся отмыванием денег. Эта история наглядно показывает, что итальянская мафия распространилась далеко за пределы родной страны.
Реакция словаков на убийство журналиста и его невесты была незамедлительной.
В Братиславе начались многочисленные протесты, на фоне которых правительство премьер-министра Роберта Фицо в марте ушло в отставку.
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Само расследование Куцяка было опубликовано только после его смерти.
Журналисту удалось раскрыть присутствие "Ндрангеты" в Словакии.
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Куцяк выявил возможные деловые связи между предполагаемым членом итальянской группировки Антонио Вадалой и двумя высокопоставленными советниками премьер-министра.
Оба названных Куцяком советника работали на Роберта Фицо, однако нет никаких доказательств того, что сам премьер знал об их связи с предполагаемым мафиози.
Оба советника также ушли в отставку, однако свою причастность к убийству Куцяка отрицают.
Антонио Валада был задержан в начале марта. Он отрицал связи с "Ндарнгетой", утверждая, что он всего лишь честный предприниматель.
Однако позже Вадалу экстрадировали в Италию, где он обвиняется в контрабанде кокаина. В Словакии ему также предъявили обвинения в попытке нелегально получить субсидии от Евросоюза.
Вадала отрицает все обвинения. Тем временем поиск убийц Яна Куцяка и Мартины Куснировой продолжается.
Как следует из расследования Куцяка, Антонио Вадала - член печально известного клана Вадала, родным городом которого считается Калабрийская коммуна Бова-Марина. Семья Вадала - один из 150 кланов, составляющих закрытую структуру группировки "Ндрангета".
"Ндрангета": империя мафии
Бова-Марина - небольшой прибрежный городок, где старики проводят время в кишащих мухами барах или наслаждаются полуденным солнцем под пальмами в небольшом парке.
Большое выкрашенное в розовый здание ратуши закрыто уже несколько лет. Правительство региона приостановило работу местного совета из-за проникновения в него представителей ОПГ.
Вот уже около 140 лет настоящая власть в Бова-Марина находится в руках "Ндрангеты", а точнее, двух ее кланов - Либри и Вадала.
"Ндрангета" ведет свою историю от объединения Италии в 1871 году. Сегодня этот преступный синдикат, насчитывающий около 10 тысяч членов, считают самым влиятельным в мире.
Он контролирует более 80% кокаина, который перевозится в страны Европы из Центральной Америки, а его прибыль оценивают в 90 миллиардов евро в год.
Кроме того "Ндрангета" занимается контрабандой людей и органов и получает миллиарды путем махинаций с дотациями Евросоюза и региональными бюджетами.
Как стало известно Би-би-си, синдикат отмывает миллиарды евро через банки лондонского Сити с помощью коррумпированных пособников из числа адвокатов и бухгалтеров.
Британская и итальянская полиция совместно расследуют деятельность группировки, которую знаменитый Никола Граттери называет глобальной ОПГ.
"Ндрангета" основана на семейных и кровных связях, из-за чего в нее трудно проникнуть", - говорит Граттери, который сегодня занимает судейский пост. В прошлом прокурор Калабрии, за свою 35-летнюю карьеру Граттери добился осуждения более шести тысяч мафиози.
Над воротами ратуши соседнего с Бова-Марина городка Кондофури висит большой знак: "Ндрангете" вход сюда запрещен".
Городской совет Кондофури тоже вынуждены были закрыть из-за проникновения в него мафиози. Работу совета и прошлого мэра городка приостановили после того, как мафия попыталась заполучить прибыльные контракты на общественные работы.
Новый мэр Сальваторе Мафричи - ведущий антимафиозный активист, который считает, что деятельность ОПГ мешает развитию города.
"Наши лучшие люди вынуждены покидать этот невероятно красивый город. Все это из-за нашей главной проблемы - тяжелого веса "Ндрангеты", который лежит на плечах каждого из нас", - говорит он.
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По оценке Финансовой гвардии, главного органа правительства Италии по борьбе с мафией, "Ндрангета" сегодня работает в 50 странах мира. Вместе с британским Национальным агентством по борьбе с преступностью Финансовая гвардия расследует операции "Ндрангеты" по отмыванию денег через лондонский Сити.
"У нас есть более чем веские основания считать, что Лондон - одно из мест, где они покупают собственность, чтобы инвестировать деньги", - говорит полковник Финансовой гвардии Эмилио Фиора.
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью отказались отвечать на вопросы о ходе расследования, но заявили, что преступные синдикаты отмывают через Лондон сотни миллионов фунтов в год, часто пользуясь компаниями со сложной структурой собственности.
Делать это преступным группам помогают коррумпированные профессионали из сферы финансов, рассказывает глава департамента агентства по сокращению угроз и партнерским отношениям Эмма Смит.
"Лондонский Сити - крупный финансовый центр, поэтому естественно, что каждый день через него проходит огромное количество финансовых сделок. Часть этих сделок - нечистые", - говорит она.
Никола Граттери со своей стороны призывает полицию во всех странах мира серьезно относиться к "Ндрангете".
"Если эти миллиарды евро, которые "Ндрангета" получает от торговли кокаином, станут частью законной экономики, они могут подорвать эту экономику и уничтожить демократию", - говорит он.