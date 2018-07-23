Появилось новое средство от малярии - впервые за 60 лет

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В США одобрено к производству средство от малярии под названием Tafenoquine. Это первая таблетка из всех, разработанных за последние 60 лет, которая успешно прошла тестирование на всех уровнях.

Последней и самой главной инстанцией стало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration), которое и дало зеленый свет новому лекарственному препарату.

Лекарство рассчитано на лечение так называемой трехдневной малярии, которой ежегодно в мире заболевают 8,5 миллиона человек.

Трехдневная малярия - наиболее распространенная форма заболевания в Африке южнее Сахары. Чаще всего в этих странах инфицируются дети до 12 лет, причем зачастую они получают множественные укусы малярийных комаров, что делает течение болезни особенно мучительным. Процент смертельного исхода в этих африканских странах очень высок.

Бороться с этой формой заболевания особенно тяжело, так как ее возбудитель (plasmodium vivax) может сохраняться в печени человека годами и проявляться многократно через определенные промежутки времени.

Кроме того, больной представляет и внешнюю угрозу: укусивший его комар разносит болезнь дальше.

Действие Tafenoquine как раз и состоит в том, чтобы выводить из печени (и из организма) притаившегося паразита.

Ученые называют Tafenoquine феноменальным прорывом в области борьбы с малярией. Регуляторы по всему миру, особенно в странах, страдающих от эпидемий, теперь должны будут решить, могут ли они рекомендовать препарат к применению в своих странах.

Серьезный прорыв

В мире уже существует препарат Primaquine, который используется для очищения печени от возбудителей малярии, но для достижения эффекта его надо принимать на протяжении 14 дней, тогда как нового лекарства достаточно одной дозы.

Медики озабочены тем, что, начиная принимать Primaquine и чувствуя облегчение спустя несколько дней, пациенты самовольно прекращают курс лечения, и малярия возвращается.

FDA заявляет, что Tafenoquine весьма эффективен и будет применяться на территории США, однако у него есть ряд побочных эффектов, к которым следует отнестись внимательно.

Например, у людей с дефицитом фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД) препарат может вызвать сильную анемию.

Также не рекомендуется давать Tafenoquine людям с расстройствами психиатрического свойства.

При этом, говорят ученые, появление нового лекарства вселяет надежду, что в ближайшее время удастся обуздать возбудитель трехдневной малярии и сохранить миллионы жизней.

По мнению специалистов, мы наблюдаем самый впечатляющий прорыв в лечении малярии за последние 60 лет.