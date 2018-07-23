Пресса Британии: пострадавшего от "Новичка" держат взаперти

В обзоре британской прессы:

Чарли Роули не выходит из дома

Пострадавший от "Новичка" 45-летний житель городка Эймсбери Чарли Роули сейчас находится в безопасном месте, предоставленном ему полицией, без доступа к телевизору, газетам и интернету. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на слова брата Роули Мэттью. Врачи опасаются за психическое состояние мужчины, который спустя три недели после отравления был выписан из больницы.

Мэттью Роули также рассказал об обстоятельствах отравления его брата и 44-летней Дон Стерджесс, скончавшейся 8 июля. По его словам, Стерджесс нашла бутылочку, похожую на емкость из-под парфюма, и нанесла жидкость из нее себе на запястья, как это делают с духами.

В беседе с журналистами Telegraph Мэттью Роули сказал, что пока он разговаривал с братом только по телефону, и тот с трудом разговаривал. Вероятно, он находился под действием каких-либо препаратов, говорит мужчина. В беседе с Sun Мэттью рассказал, что его брат "очень скучает" и не может дождаться, когда сможет быть предоставлен сам себе и выпить бутылочку вина.

Как пишет Times, полиция продолжает расследование отравления в Эймсбери. Сосед Дон Стерджесс рассказал, что полицейские показали ему фотографии некоего мужчины, которого он не узнал, и обсуждали, что ищут некую женщину. Официально до сих пор ничего неизвестно о личностях подозреваемых в отравлении "Новичком" пары британцев в Эймсбери, а также Сергея и Юлии Скрипалей в соседнем Солсбери.

Британия не против казни "битлов из ИГ"

Правительство Великобритании не будет требовать от США заверений, что к двум британским гражданам, воевавшим в ИГ (организация запрещена в РФ как террористическая), не будет применена смертная казнь в случае их преследования по закону на американской территории. Речь идет о так называемых "битлах из ИГ" Александе Коти и Шафи эль-Шейхе, пойманным в Сирии в начале 2018 года. Об этом удалось узнать Daily Telegraph.

В письме, которое министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид написал генпрокурору США Джеффу Сешнсу в конце июня 2018 года, говорится, что обычно Британия требует заверения о неприменении смертной казни к своим гражданам, но в этом случае будет сделано исключение. Джавид подчеркивает, что это решение было принято только в отношении к "битлам из ИГ", и его не стоит рассматривать как изменение политики государства.

Бизнес-диалог США и России вряд ли состоится

После встречи в Хельсинки с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин сказал, что лидеры двух стран договорились создать рабочую группу из представителей бизнеса, которые займутся налаживанием двухстороннего сотрудничества. Но у этой идеи немало проблем, пишет Financial Times.

В первую очередь речь идет о многочисленных санкциях, наложенных на российских предпринимателей, близких, по мнению США, к Кремлю. Издание отмечает, что сейчас сложно себе представить бизнесменов, которые возглавили бы такие переговоры.

Источник газеты, знакомый с ходом обсуждения этих контактов, утверждает, что Путин и Трамп особо не обсуждали эту тему: Путин достаточно неожиданно предложил создать рабочую группу бизнесменов из США и России, а Трамп не стал возражать, хотя ни о каких договоренностях на этот счет речи не шло.

Обзор подготовил Павел Борисов, bbcrussian.com