СМИ России: эмоции Путина не смягчат пенсионную реформу

В обзоре российских газет за 23 июля:

"Ведомости": Путин не внес ясности в пенсионную реформу

О "досрочной" реакции президента России Владимира Путина на пенсионную реформу пишут "Ведомости". Высказываний главы государства по этой теме ждали в конце августа-начале сентября, заявил изданию политолог Михаил Виноградов.

Однако Владимир Путин неожиданно нарушил свое затянувшееся молчание и сказал, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста. В то же время он сказал, что нужно думать и о перспективе, а значит, реформы не избежать.

Что касается конкретных параметров, то окончательно они станут понятны после дискуссии: надо опираться на экономические оценки. Вмешательство Путина считалось шансом на урегулирование пенсионного кризиса, говорит Михаил Виноградов. Но слова президента слишком противоречивы.

С этим согласен и политолог политолог Аббас Галлямов. Другие эксперты и чиновники полагают, что трактовать заявление Путина как сигнал к смягчению реформы не стоит. Из слов президента следует, что он поддержал правительство, считает сотрудник аппарата Белого дома, да и принятие законопроекта в первом чтении говорит о том, что реформа пока будет идти по правительственному варианту.

Судя по всему, закон примут с небольшими смягчениями, о которых пойдет торг с Минфином, считает еще один чиновник. Более серьезных послаблений минфин не захочет, поскольку в таком случае бюджет может не потянуть уже обещанную прибавку к пенсии в 1000 рублей, продолжает он: это возможно только при жестком варианте реформы.

Обещанные прибавки к пенсии обеспечат пенсионерам рост реальных доходов приблизительно на 3,5% - "чувствительно, но не кардинально", замечает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Зато оказаться за чертой бедности могут несостоявшиеся пенсионеры, лишенные дохода в виде пенсии, считает она.

Агрессивно повышать пенсии сегодняшним пенсионерам за счет повышения возраста - не самое рациональное решение, хотя, возможно, это и единственный понятный населению аргумент в пользу реформы, полагает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Все-таки основные пострадавшие от повышения - те, кого оно непосредственно затронет, их и нужно в первую очередь поощрять, продолжает он.

Ситуация после заявления Путина сложилась двусмысленная, говорит Виноградов: накал страстей не снят, элиты дезориентированы, ни сторонники, ни противники пенсионной реформы не усилили свои позиции. В любом случае заявление Путина подстегнет рост протестных настроений, считает Галлямов: люди почувствуют, что судьба реформы еще не решена, борьба имеет смысл.

"Коммерсант": из ЦНИИмаш обнаружили утечку информации

74-летний научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев был арестован после заявления ФСБ о причастности ученого к передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях.

"Коммерсант" сообщает, что в ближайшее время разбор полетов также начнет специальная комиссия под руководством заместителя гендиректора "Роскосмоса" Сергея Демина, от результатов ее работы будет зависеть вопрос об изменении статуса института и усилении контроля за его деятельностью. Контроль, впрочем, усилится уже в ближайшее время: новый глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил обустроить на территории ЦНИИмаша для себя кабинет, где намеревается проводить часть рабочего времени.

Об аресте Кудрявцева изданию сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев. По словам правозащитника, подследственный в настоящее время содержится в одиночной камере, поскольку находится под карантином.

Как рассказал члену ОНК сам арестованный, оперативники ФСБ приехали к нему в квартиру в Королеве в минувшую пятницу, в тот же день его доставили в Москву, где позже в СИЗО "Лефортово" предъявили обвинение.

По словам источника в правоохранительных органах, Кудрявцеву "предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одно из стран НАТО".

Об обысках, проходящих в ЦНИИмаше и кабинете директора информационно-аналитического департамента Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона, сообщили в минувшую пятницу. По некоторым данным, в рамках уголовного дела о госизмене проверяется порядка 12 человек, но пока известно об обвинениях только в адрес Кудрявцева.

РБК: использование стадионов после ЧМ потребует государственных дотаций

Сохранение и эффективное использование стадионов, построенных к ЧМ по футболу 2018 года, обойдется бюджету более чем в 16 млрд рублей, пишет РБК. Такую сумму назвали на президентском совете по физкультуре и спорту в Калининграде, где была представлена "Концепция наследия чемпионата мира по футболу", подготовленная министерством спорта вместе с руководителями регионов, где проходили матчи мирового первенства.

Стадионы, по замыслу авторов документа, должны выйти на окупаемость к 2023 году и стать основой для развития футбола в России. Разработка концепции наследия началась из-за опасений, что после окончания чемпионата мира новые стадионы и тренировочные поля, на строительство которых было совокупно потрачено 149 млрд рублей, станут невостребованными: либо окажутся заброшенными, либо будут приносить регулярный убыток владельцу.

Газета ссылается на опыт ЮАР и Бразилии, где после чемпионатов стадионы пришли в упадок - в подтрибунных помещениях размещаются органы государственной власти, на стадионах изредка проводятся шоу, а пространства вокруг занимают стоянки автомобилей.

В России в концепцию наследия попали все 12 стадионов, задействованных во время ЧМ-2018, а также 95 тренировочных полей, построенных или реконструированных к мировому первенству.

Из 12 стадионов ЧМ-2018 средства федерального бюджета по программе наследия получат управляющие компании семи арен, построенных непосредственно к чемпионату мира, - в Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

В ходе заседания президентского совета президент Татарстана Рустам Минниханов предложил разрешить продажу пива на стадионах во время проведения внутренних российских соревнований. Во время ЧМ-2018 был временно отменен запрет на торговлю пивом на спортивных аренах, действующий в России. Это было связано с тем, что одним из крупнейших спонсоров ФИФА является крупнейший мировой производитель пива.

Концепция наследия теперь должна быть одобрена правительством. По словам источника РБК в Минспорте, проблем с этим возникнуть не должно: документ прошел предварительное согласование со всеми заинтересованными ведомствами. В министерстве теперь ждут от регионов подробные бизнес-планы использования объектов наследия.

"В лучшем случае в первые два года работы после чемпионата мира на операционную прибыль помимо "Спартака" и "Санкт-Петербурга" может выйти только "Ростов Арена", - отметила директор по развитию компании "Спорт Бизнес Консалтинг" Александра Савраева. - Их преимущества - наличие популярной команды, расположение городов, уровень жизни в регионе, количество населения, существующая заполняемость и востребованность в регионе больших площадок. Наиболее проблемными по этим же показателям являются "Волгоград Арена", "Мордовия Арена" и стадионы в Нижнем Новгороде и Калининграде. Это города с относительно небольшим населением (от 315 тыс. в Саранске до 1,26 млн в Нижнем Новгороде), дешевыми билетами на футбол и низкой посещаемостью матчей", - комментирует эксперт.

Обзор подготовила Ольга Караулова, служба мониторинга Би-Би-Си.