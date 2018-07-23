Готовитесь к летнему отпуску? 13 советов, как правильно собрать чемодан
Если и есть на свете вещь, объединяющая всех путешественников, то это боль сбора чемоданов.
Если вы когда-нибудь начинали заведомо проигранную битву с чемоданом, пытаясь впихнуть в ограниченное авиакомпанией пространство все, что нужно на две недели - вам могут пригодиться эти советы.
Кто знает, может, вам в итоге даже понравится собирать вещи.
1. Набейте обувь маленькими вещами
Вообще-то в обуви полно места для вещей. Для экономии места туда можно запихнуть носки, брюки и футболки, скрутив их предварительно в трубочки.
Еще немного места можно освободить, если сложить белье в чашечки бюстгальтеров.
2. Одежду сворачивайте в трубочки
Чтобы в чемодан поместилось больше вещей, не просто складывайте их, а сворачивайте в трубочки.
Можно даже перетянуть их резинками, чтобы они лежали плотнее друг к другу.
У такого способа есть дополнительное преимущество - одежда не мнется, так что не надо будет ее гладить, а вместо этого можно сразу отправиться на пляж или вечерний коктейль.
3. Используйте вакуумные мешки
На рынке есть много продуктов, с помощью которых можно упаковать вещи в вакуум и сэкономить место.
Для некоторых мешков нужен насос, но в другие можно просто положить вещи, закрыть и выдавить воздух руками.
Если вам непременно нужно много сменной одежды - подумайте о том, чтобы инвестировать в вакуумный пакет для чемодана.
4. Обувь складывайте вместе - носком к каблуку
Объем обуви можно уменьшить, складывая ботинки и туфли носком к каблуку.
5. Инвестируйте в электронную книгу
Любителям чтения можно посоветовать купить электронную книгу и брать ее с собой в отпуск - если, конечно, вы не сделали этого до сих пор.
Туда можно скачать все на свете - включая и тысячестраничные "кирпичи". Валяться у моря или бассейна с целой библиотекой в руках никогда еще не было так просто.
6. Наденьте все на себя
Все, что не поместилось в чемодан, надевайте на себя. Например, свитер или пиджак. Это здорово разгрузит багаж.
Правда, по пути в аэропорт можно вспотеть, но зато на месте будет хороший выбор футболок.
Шлепанцы лучше оставить в чемодане, а в самолет надеть туфли или ботинки.
7. Хрупкое заверните в носки
Духи, которые вам недавно подарили, наверняка стоят дорого, и раз вы хотите взять их с собой, они вам точно нравятся.
Заверните флакончик в носок, чтобы он не разбился в пути. Или не берите их с собой, не загружайте багаж, а купите новые духи в duty free.
8. Грязную обувь положите в шапочку для душа
В отелях часто бесплатно дают одноразовые шапочки для душа. Если ваши туфли загрязнились, можно сложить их в такую шапочку, чтобы они не запачкали одежду.
9. Тяжелое - внизу
В процессе упаковки чемодана иногда забываешь, что с ним еще придется ходить.
Если сложить все тяжелые вещи вниз, ближе к колесам, чемодан будет более устойчивым и не опрокинется, когда вы его просто поставите где-то.
10. Планируйте, что наденете
Заманчиво, конечно, взять с собой все "на всякий случай".
Но нужно отнестись к себе со всей строгостью и брать только те вещи, которые вы любите и точно будете носить.
Возможно, вы почувствуете необходимость непременно взять гавайскую рубашку, которая валяется где-то на задворках гардероба, но если не уверены, что будете ее носить, лучше оставьте.
11. Пищевая пленка против протечек
Перед тем, как упаковать средства для душа и косметику, откройте их, замотайте горлышки пищевой пленкой, закрутите крышки и только потом отправляйте в чемодан.
Это будет серьезным препятствием для жидкостей, они вряд ли вытекут и зальют все ваши вещи.
12. Парео вместо полотенца
Многие отели выдают полотенца для душа.
Не нужно тратить место еще на одно полотенце для пляжа; вместо него возьмите легкое парео.
Оно займет меньше места, быстрее высохнет, а также может использоваться как дополнительный предмет одежды на пляже - или даже как шарф, если погода изменится.
13. Сделайте чемодан непохожим на другие
Порой непросто заметить свою сумку на багажной ленте в ряду с одинаковыми черными чемоданами на колесиках.
Чтобы не пропустить свой, а также чтобы не ловить его слишком долго, привяжите к нему неоновую ленточку, наклейте стикеры или повяжите яркий ремень вокруг чемодана.
Тогда вы заметите его издалека и первым выйдете из здания аэропорта.