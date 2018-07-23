Готовитесь к летнему отпуску? 13 советов, как правильно собрать чемодан

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кажется, что все нужное никогда не влезет

Если и есть на свете вещь, объединяющая всех путешественников, то это боль сбора чемоданов.

Если вы когда-нибудь начинали заведомо проигранную битву с чемоданом, пытаясь впихнуть в ограниченное авиакомпанией пространство все, что нужно на две недели - вам могут пригодиться эти советы.

Кто знает, может, вам в итоге даже понравится собирать вещи.

1. Набейте обувь маленькими вещами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Считайте обувь внутренними карманами, и в чемодан поместится больше

Вообще-то в обуви полно места для вещей. Для экономии места туда можно запихнуть носки, брюки и футболки, скрутив их предварительно в трубочки.

Еще немного места можно освободить, если сложить белье в чашечки бюстгальтеров.

2. Одежду сворачивайте в трубочки

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Чтобы в чемодан поместилось больше вещей, не просто складывайте их, а сворачивайте в трубочки.

Можно даже перетянуть их резинками, чтобы они лежали плотнее друг к другу.

У такого способа есть дополнительное преимущество - одежда не мнется, так что не надо будет ее гладить, а вместо этого можно сразу отправиться на пляж или вечерний коктейль.

3. Используйте вакуумные мешки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меньше воздуха, больше места

На рынке есть много продуктов, с помощью которых можно упаковать вещи в вакуум и сэкономить место.

Для некоторых мешков нужен насос, но в другие можно просто положить вещи, закрыть и выдавить воздух руками.

Если вам непременно нужно много сменной одежды - подумайте о том, чтобы инвестировать в вакуумный пакет для чемодана.

4. Обувь складывайте вместе - носком к каблуку

Правообладатель иллюстрации hedgehog94

Объем обуви можно уменьшить, складывая ботинки и туфли носком к каблуку.

5. Инвестируйте в электронную книгу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотни книг можно уместить в одну

Любителям чтения можно посоветовать купить электронную книгу и брать ее с собой в отпуск - если, конечно, вы не сделали этого до сих пор.

Туда можно скачать все на свете - включая и тысячестраничные "кирпичи". Валяться у моря или бассейна с целой библиотекой в руках никогда еще не было так просто.

6. Наденьте все на себя

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Можно взять с собой пару свитеров или несколько футболок

Все, что не поместилось в чемодан, надевайте на себя. Например, свитер или пиджак. Это здорово разгрузит багаж.

Правда, по пути в аэропорт можно вспотеть, но зато на месте будет хороший выбор футболок.

Шлепанцы лучше оставить в чемодане, а в самолет надеть туфли или ботинки.

7. Хрупкое заверните в носки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Носки выбирайте с умом

Духи, которые вам недавно подарили, наверняка стоят дорого, и раз вы хотите взять их с собой, они вам точно нравятся.

Заверните флакончик в носок, чтобы он не разбился в пути. Или не берите их с собой, не загружайте багаж, а купите новые духи в duty free.

8. Грязную обувь положите в шапочку для душа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не пакет, а шапочка для душа

В отелях часто бесплатно дают одноразовые шапочки для душа. Если ваши туфли загрязнились, можно сложить их в такую шапочку, чтобы они не запачкали одежду.

9. Тяжелое - внизу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Катить чемодан будет легче, если тяжести сложить ближе к колесам

В процессе упаковки чемодана иногда забываешь, что с ним еще придется ходить.

Если сложить все тяжелые вещи вниз, ближе к колесам, чемодан будет более устойчивым и не опрокинется, когда вы его просто поставите где-то.

10. Планируйте, что наденете

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отнеситесь строго к выбору одежды - берите только то, что точно наденете

Заманчиво, конечно, взять с собой все "на всякий случай".

Но нужно отнестись к себе со всей строгостью и брать только те вещи, которые вы любите и точно будете носить.

Возможно, вы почувствуете необходимость непременно взять гавайскую рубашку, которая валяется где-то на задворках гардероба, но если не уверены, что будете ее носить, лучше оставьте.

11. Пищевая пленка против протечек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герметично упакуйте косметику, чтобы не залить чемодан

Перед тем, как упаковать средства для душа и косметику, откройте их, замотайте горлышки пищевой пленкой, закрутите крышки и только потом отправляйте в чемодан.

Это будет серьезным препятствием для жидкостей, они вряд ли вытекут и зальют все ваши вещи.

12. Парео вместо полотенца

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Многие отели выдают полотенца для душа.

Не нужно тратить место еще на одно полотенце для пляжа; вместо него возьмите легкое парео.

Оно займет меньше места, быстрее высохнет, а также может использоваться как дополнительный предмет одежды на пляже - или даже как шарф, если погода изменится.

13. Сделайте чемодан непохожим на другие

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выделитесь из толпы

Порой непросто заметить свою сумку на багажной ленте в ряду с одинаковыми черными чемоданами на колесиках.

Чтобы не пропустить свой, а также чтобы не ловить его слишком долго, привяжите к нему неоновую ленточку, наклейте стикеры или повяжите яркий ремень вокруг чемодана.

Тогда вы заметите его издалека и первым выйдете из здания аэропорта.