Белорусы обошли россиян по зарплатам. Как это подсчитали?

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Россия пока не достигла уровня зарплат 2014 года, когда доходы населения резко сократились после падения цен на нефть и западных санкций

Реальные зарплаты россиян в долларах по итогам 2017 года оказались ниже уровня 2014 года, подсчитали эксперты ВШЭ. По этому показателю Россию обошла Беларусь. Другие социально-экономические показатели также свидетельствуют, что экономика России развивается хуже, чем ожидалось.

Как так получилось, что белорусы получают больше, чем россияне? Эксперты сравнивали зарплаты с учетом того, сколько товаров и услуг могут купить жители страны на среднюю зарплату. При этом Россия по-прежнему остается лидером на постсоветском пространстве по зарплатам в абсолютном выражении.

То есть средняя зарплата россиянина, если обменять ее на доллары, окажется выше, чем у белоруса. Зато белорус может купить больше, следует из доклада Высшей школы экономики (ВШЭ) "Население России в 2018 году: доходы, расходы и социальное самочувствие".

Зарплаты и цены

Вот как выглядят реальные зарплаты в долларах в абсолютном выражении. На этом графике Беларусь уступает не только России, но и Казахстану.

Но расчеты на основе номинальных обменных курсов валют не подходят для оценки благосостояния населения, пишут авторы доклада. Такие расчеты не учитывают различий в стоимости жизни в разных странах.

Поэтому авторы доклада пересчитали зарплаты по паритету покупательной способности (ППС) с поправкой на инфляцию. ППС позволяет оценить, сколько товаров и услуг могут купить жители разных стран на одну и ту же сумму денег в какой-либо единой валюте (чаще всего в долларах).

В итоге получилось, что Россия находится на втором месте с зарплатой 1640 долларов в 2017 году, а в лидеры с небольшим отрывом выходит Беларусь, где средняя зарплата составила 1648 долларов.

На самом деле, по итогам 2017 года реальная зарплата в России по номинальному обменному курсу составила почти 671 доллар, подсчитали эксперты, а в Беларуси - всего 422 доллара.

С 2011 года реальные зарплаты по ППС в Беларуси выросли на 56%, тогда как в России рост составил 17,7%.

Другие страны СНГ также добились более существенного, чем у России, роста зарплат, хотя сами зарплаты сильно меньше. Например, в Армении зарплаты по ППС выросли на 50% до 886 долларов, в Молдове - на 43% до 798 долларов, на Украине - на 34% до 1073 долларов.

Рост ВВП

После 2014 года российская экономика начала сокращаться из-за снижения цен на нефть и западных санкций.

В 2013 году Россия обгоняла Латвию, Литву и Польшу по уровню ВВП на душу населения в пересчете на доллары США, но позже утратила свои позиции.

В 2016 году показатель ВВП на душу населения был в России два раза ниже, чем в 2013 году - 8,8 тыс. долларов против 16 тыс. долларов. В 2017 году он достиг среднемирового уровня, хотя пять лет назад превышал его на 40%.

Социальное неравенство

Одним из основных индикаторов экономического развития во многих странах, в том числе и в России, является уровень неравенства.

В августе 2017 года ВШЭ сообщала о падении реальных доходов россиян на 19% с октября 2014 года по май 2017 года. Продукты питания за тот же период подорожали на 28,5%. В 2016 году Россия вошла в тройку лидеров по сокращению благосостояний домохозяйств, сообщалось в отчете Global Wealth Report.

При этом количество долларовых миллионеров за 2014-2017 годы в России выросло на 22% до 189,5 тыс. человек, свидетельствуют данные рейтинга World Wealth Report. В 2016 году Россия стала мировым лидером по темпам роста количества миллионеров - показатель увеличился сразу на 19,7%.

Росстат при этом утверждает, что разница между самыми богатыми и самыми бедными в России почти не меняется. Глава ведомства Александр Суринов заявлял, что соотношение между средним душевым доходом 10% самых богатых и 10% самых бедных оставалось примерно на одном и том же уровне в 2015-2017 годах.

Другие рейтинги

Россия быстро продвигается в рейтинге Doing Business, который считает World Bank. Он оценивает бизнес-климат в разных странах мира. Россия сейчас занимает место в четвертой десятке этого рейтинга, хотя в 2012 году не входила и в первую сотню.

По этому показателю Россия почти догнала Швейцарию, Японию, Голландию и Францию и опережает Казахстан и Беларусь. Правда, амбициозный план президента Владимира Путина по выходу на 20-е место, зафиксированный в майских указах 2012 года, по-прежнему не достигнут.

В другом рейтинге, Index of Economic Freedom американского института Heritage Foundation, который оценивает уровень экономической свободы, Россия тоже улучшила свои позиции, но все равно занимает лишь 107-е место. "Соседями" России по этому рейтингу стали Беларусь (108-е место) и Таджикистан (106-е место).

В отчете указано, что экономика России серьезно тормозится "вопиющим пренебрежением к верховенству закона, слабой защитой прав собственности и отрицанием самой идеи ограничения полномочий власти". "Во главу угла ставится не проведение экономических реформ, а поддержание режима и политической стабильности", - говорится в отчете.

Что дальше?

Президент Путин ставит перед правительством задачу ускорить экономический рост до темпов выше мировых. На 2018 год минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 1,9%. Всемирный банк ожидает, что экономика России в этом году увеличится на 1,5%.

Перспективы долгосрочного экономического роста туманны, пишет в отчете главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's считает, что восстановление экономического роста в России будет сдержанным. Власти России достигли определенных успехов в макроэкономической политике, что позволило экономике подстроиться под низкие цены на нефть, но в стране все еще слабые институты, отмечают аналитики.

Потенциал долгосрочного роста будет сдерживаться низкой производительностью труда, а повысить ее не получается из-за слабой конкуренции и большого государственного сектора, считает S&P.

Эксперты считают, что усилия властей по ускорению экономического роста могут даже навредить экономике. В отчете агентства отмечается, что в России отсутствуют прецеденты передачи власти на конкурентных выборах, и это создает определенные риски.