Сексуальная революция на острове Свободы: на Кубе собираются одобрить гей-браки
Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны, согласно которой брак - это союз двух людей вне зависимости от их пола.
Теперь проект основного закона страны одобрения жителей на референдуме. До этого с ними три месяца будут консультироваться законодатели.
Предыдущая конституция была принята на Кубе ещё в 1976 году и гласит, что остров строит марксистско-ленинский социализм. В новой редакции основного закона слово "коммунизм" отсутствует в принципе.
Новость об одобрении будущей конституции, вызвала шквал радости в соцсетях, в частности, в среде ЛГБТ-активистов.
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"Это чудесно. Я так рад, что молодёжь сможет воспользоваться этим достижением, в то время как мы не могли", - говорит 70-летний Пабло Наварро, которому пришлось два года провести в трудовом лагере на заготовках тростника из-за своей сексуальной ориентации.
"Я и не интересовался свадьбами, но теперь думаю, а не сочетаться ли мне браком", - радуется театральный режиссёр из Гаваны Йеандро Тамайо.
"Отличная новость! Куба движется к тому, чтобы дать больше прав своему народу, как например, брак для всех", - пишет Хисела Стаблун.
При этом католическая церковь, как и в других странах, не очень одобрительно смотрит на подобные реформы.
На столбах в Гаване религиозные консерваторы развешивают стикеры с текстом: "Брак - таинство Господне между мужчиной и женщиной".
Наблюдатели связывают принятие гей-браков на Кубе с деятельностью Мариэлы Кастро - дочери президента Рауля и племянницы команданте Фиделя, которая 10 лет назад основала Национальный центр полового просвещения (CENESEX).
С 2007 года CENESEX добился запрета дискриминации при приёме на работу и легализации гендерного перехода: уже 10 лет кубинские трансгендеры могут абсолютно бесплатно пройти через хирургические процедуры и сменить паспорта.
С 2008 года в Гаване проходят прайды.