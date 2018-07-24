Сексуальная революция на острове Свободы: на Кубе собираются одобрить гей-браки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Однополые отношения были декриминализированы на Кубе почти 40 лет назад, но заключать гей-браки в стране не разрешалось

Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны, согласно которой брак - это союз двух людей вне зависимости от их пола.

Теперь проект основного закона страны одобрения жителей на референдуме. До этого с ними три месяца будут консультироваться законодатели.

Предыдущая конституция была принята на Кубе ещё в 1976 году и гласит, что остров строит марксистско-ленинский социализм. В новой редакции основного закона слово "коммунизм" отсутствует в принципе.

Новость об одобрении будущей конституции, вызвала шквал радости в соцсетях, в частности, в среде ЛГБТ-активистов.

"Это чудесно. Я так рад, что молодёжь сможет воспользоваться этим достижением, в то время как мы не могли", - говорит 70-летний Пабло Наварро, которому пришлось два года провести в трудовом лагере на заготовках тростника из-за своей сексуальной ориентации.

Пропустить Twitter пост , автор: @pablodellano El día que Cuba ha dado un paso hacia el matrimonio gay, qué fuerza adquiere esta foto que nos cedió a @el_pais el historiador @asierramadero. Es 1967 en Camagüey. Un psicóloga con dos jóvenes homosexuales internados por el régimen en un campo de trabajos forzados. pic.twitter.com/4A1tKVnwZP — pablo de llano (@pablodellano) 23 июля 2018 г.

"Я и не интересовался свадьбами, но теперь думаю, а не сочетаться ли мне браком", - радуется театральный режиссёр из Гаваны Йеандро Тамайо.

"Отличная новость! Куба движется к тому, чтобы дать больше прав своему народу, как например, брак для всех", - пишет Хисела Стаблун.

Пропустить Twitter пост , автор: @IgualdadLGBT Durante estos días se esta votando en Cuba su nueva Constitución, que abriría la puerta a la aprobación del matrimonio igualitario en el país pic.twitter.com/ozOrdtS7Xo — Igualdad LGBT (@IgualdadLGBT) 22 июля 2018 г.

При этом католическая церковь, как и в других странах, не очень одобрительно смотрит на подобные реформы.

На столбах в Гаване религиозные консерваторы развешивают стикеры с текстом: "Брак - таинство Господне между мужчиной и женщиной".

Наблюдатели связывают принятие гей-браков на Кубе с деятельностью Мариэлы Кастро - дочери президента Рауля и племянницы команданте Фиделя, которая 10 лет назад основала Национальный центр полового просвещения (CENESEX).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Племянница покойного команданте Фиделя Мариэла Кастро много лет ведет борьбу за права ЛГБТ-сообщества

С 2007 года CENESEX добился запрета дискриминации при приёме на работу и легализации гендерного перехода: уже 10 лет кубинские трансгендеры могут абсолютно бесплатно пройти через хирургические процедуры и сменить паспорта.

С 2008 года в Гаване проходят прайды.