Путь Озила: от золотого мальчика футбола до козла отпущения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На Месута Озила возложили ответственность за провальное выступление сборной Германии на ЧМ-2018

Месут Озил родился в Гельзенкирхене - одном из центров тяжелой промышленности Рурской области на западе Германии. Из увлеченного футболом мальчишки с промышленной окраины он превратился в звезду мирового класса. Тем не менее потомок турецких мигрантов считает себя жертвой расизма и изгоем в немецком обществе.

В свое время Гельзенкирхен называли городом тысячи огней. Не из-за бурной ночной жизни, а из-за того, что здесь горело множество факелов: местные коксовальные заводы сжигали лишний газ из коксовых печей.

Сюда в 60-е годы прошлого века в поисках работы приезжали турецкие иммигранты. Среди гастарбайтеров был и дед Месута Озила.

Король "обезьянника"

В промышленном пригороде Гельзенкирхена маленький Месут оттачивал свое мастерство в Affenkäfig, или "обезьяннике", на улице Ольгаштрассе.

Именно так называлась расположенная рядом с его домом небольшая футбольная площадка, заключенная в железную клетку высотой в три метра.

В этой клетке, как рассказывал его старший брат Мутлу, маленький Месут сражался после уроков с более старшими школьниками, и именно здесь он выработал филигранную технику и непревзойденное умение выводить партнеров на удар по воротам.

"Футбол был нашей жизнью. Каждый день, будь то солнце, снег или дождь, мы пинали мяч в "обезьяннике", - говорит Мутлу Озил, играющий в местном клубе "Фиртинаспор".

Сейчас, естественно, эта клетка носит гордое название "Обезьянник Озила". Месута здесь боготворят, и вряд ли можно найти местного мальчишку, который не мечтал бы повторить головокружительную карьеру своего кумира.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На Ольгаштрассе Месута Озила боготворят

"В классе Месут был очень застенчивым мальчиком. Но на площадке у него совсем другой, взрывной характер. Дайте ему мяч, и он становится кем-то другим", - рассказывал журналистам его классный руководитель Кристиан Краббе.

Эта футбольная одержимость и позволила Месуту Озилу вырваться из замкнутого мира населенного мигрантами района, где социальная лестница непосильно крута, найти работу после окончания промышленного бума 60-х непросто, а возможности интеграции в немецкое общество еще более ограниченны, чем раньше.

"Мульти-культи футболист"

В 2005 году Месута, игравшего в местной команде, заметили селекционеры "Шальке 04", клуба Бундеслиги, и тут же предсказали молодому разыгрывающему полузащитнику большое будущее.

В 2008-м, недовольный годовой зарплатой в 1,5 млн евро, Озил перешел в "Вердер Бремен". Здесь он занял место дирижера команды бразильца Диего, ушедшего в "Ювентус", и стал ключевым игроком клуба.

В те годы Месут Озил превратился в "золотого мальчика" - символ успеха интеграционной политики Германии и любимца национальной сборной.

Даже Ангела Меркель восхваляла его как первого немецкого "мультикультурного" футболиста мирового уровня. По этому поводу "король пасов" получил в Германии еще одно прозвище: Multi-Kulti Kicker ("мульти-культи футболист").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ангела Меркель лично поздравила Озила с победой над сборной Турции в отборочном матче чемпионата Европы 2012 года

Но по-настоящему звезда Озила взошла на чемпионате мира 2010 года. После его блестящего выступления в ЮАР ведущие футбольные клубы обнаружили, что в Бремене играет, возможно, лучший игрок мира в своем амплуа.

Посыпались заманчивые предлождения, и в итоге Месут оказался в компании суперзвезд "галактикос", надев футболку с десятым номером мадридского "Реала". "От такого предложения не отказываются", - сказал он тогда, уходя из "Вердера".

Озила считали лучшим десятым номером в мире, он входил во многие символические сборные Европы и мира и назывался лучшим игроком сборной Германии 2011, 2012, 2013, 2015 и 2016 годов.

Тем не менее этот "король пасов" всегда вызывал противоречивые чувства среди болельщиков. Статистически Месут Озил стабильно показывает футбол высокого класса, но многих фанов раздражают его расслабленная манера и кажущееся безразличие, которые он демонстрирует на поле.

"Моя техника и чувство мяча - это турецкая сторона моей игры, - говорил Озил. - Дисциплина, отношение и полная отдача - это немецкая сторона".

Болельщики, критикующие Озила, чаще всего недовольны тем, что именно немецкая сторона его игры оставляет желать лучшего. Его убежденные поклонники с цифрами в руках доказывают, что видимость обманчива. Среди фанов лондонского "Арсенала" этот спор продолжается до сих пор.

В поисках признания

Когда в 2013 Месут Озил согласился перейти из мадридского "Реала" в "Арсенал", в шоке были все - и форварды "бланкос", лишившиеся лучшего в мире ассистента, и фаны "канониров", которые поверить не могли в то, что Озил решился на такой беспрецедентный дауншифтинг.

В своей автобиографии, опубликованной в немецкой газете Bild, Озил пишет, что решение уйти из "Реала" было самым трудным в его жизни.

Во многом этот переход объяснялся неоднозначным отношением к Озилу в руководстве "Реала" и тем, что тогдашний главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был горячим поклонником Месута.

Венгер убедил его в том, что стиль игры немца стопроцентно подходит "Арсеналу" и что болельщики этого клуба как никто другой оценят его лучшие качества.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Озил - самый высокооплачиваемый игрок "Арсенала" и один из лидеров команды, однако до сих пор многие болельщики упрекают его в недостаточной самоотдаче

"Это был человек с тихим голосом, притягательным подходом и мудрыми словами, которому я на самом деле был нужен. Он дал мне это почувствовать гораздо лучше, чем Карло Анчелотти в "Реале", - вспоминает Озил свои беседы с Арсеном Венгером.

Пребывание Озила в мадридском "Реале" было омрачено судебной тяжбой футболиста с его отцом Мустафой - тот требовал от сына более полумиллиона евро и обрушился с нападками на президента клуба Флорентино Переса.

Но фактором, окончательно склонившим чашу весов, было глубокое желание Озила быть нужным. Потомку турецких мигрантов, достигшему футбольного Олимпа, по-прежнему было необходимо признание.

Снимок с президентом

Фотография Месута Озила с Эрдоганом появилась в соцсетях в мае, когда президент Турции находился с визитом в Лондоне. Снимок был воспринят как жест поддержки диктатору, безжалостно подавляющему гражданские свободы в Турции.

Фото вызвало бурю возмущения в немецкой прессе, тут же поставившей под вопрос лояльность Озила и целесообразность включения его в сборную Германии.

Справедливости ради нужно отметить, что последний сезон Озила в "Арсенале" был довольно неудачным, и в немалой степени сомнения экспертов были вызваны футбольными причинами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Озил утверждает, что его фото с Эрдоганом не имело политического подтекста

Месут Озил был срочно вызван тренером сборной Йоахимом Лёвом из отпуска в Берлин и был вынужден оправдываться, объясняя, что фото с Эрдоганом - никакое не политическое заявление, а лишь дань уважения родине его предков.

Озил даже встретился по этому поводу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который, в отличие от некоторых футбольных функционеров, был готов с пониманием отнестись к аргументам футболиста.

В обстановке приближавшегося чемпионата мира в России скандал был замят.

Однако провальное выступление сборной Германии заставило немецкую федерацию футбола оправдываться, и тут вновь всплыла история со злополучной фотографией.

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель вновь призвал Озила объяснить, зачем он снимался в компании Эрдогана, и немецкий футболист воспринял это как попытку свалить на него ответственность за неудачное выступление сборной и сделать его козлом отпущения.

Сыграло свою роль и политическое прошлое Гринделя: в свою бытность членом парламента он заявлял, что мультикультурализм - это миф и что немецкие города чересчур исламизированы.

С футбольной точки зрения негодование Озила можно понять: спортивное статистическое агентство Squawka подсчитало, что в проигранном немцами матче с Южной Кореей, после которого сборная Германии вылетела из турнира, Месут Озил создал для своих партнеров семь голевых моментов.

Это больше, чем любой другой игрок в каком-либо матче групповой стадии турнира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Статистика свидетельствует, что критика игры Озила в матче с корейцами была неоправданной

"Король пасов" свою работу сделал, и если хотя бы половина этих моментов была реализована, немцы уверенно выиграли бы роковой матч. Но форварды сборной Германии раз за разом промахивались. И тем не менее именно Озила выделили как одного из виновников поражения.

На фоне звучащих в Германии заявлений о том, что в сборной-де слишком много игроков с иностранными корнями, Озил воспринял эту критику как ксенофобские нападки, вызванные его турецким происхождением.

Три заявления

После долгих размышлений 29-летний полузащитник "Арсенала" выложил в воскресенье в "Твиттере" одно за другим три пространных заявления, в которых он объяснил, почему больше никогда не наденет футболку сборной Германии.

"В глазах Гринделя и его сподвижников я немец, когда мы выигрываем, но иммигрант, когда мы терпим поражение , - пишет Озил. - Все это потому, что я все еще не принят обществом. Ко мне относятся как к "чужому".

"В 2010 году я получил премию "Bambi" как пример успешной интеграции в немецкое общество, в 2014 году я получил "Серебряную лавровую ветвь" от Федеральной Республики Германия, в 2015 я был футбольным послом Германии. Но я явно не немец?" - вопрошает футболист.

Месут Озил приводит примеры личных оскорблений со стороны немецких политиков правого толка и заключает: "Эти люди использовали мое фото с президентом Эрдоганом как возможность выразить свои доселе скрытые расистские настроения, и это опасно для общества".

"Такое отношение отбило у меня желание надевать форму сборной Германии, - пишет он. - Я чувствую себя ненужным и думаю, что все то, чего я достиг с момента моего международного дебюта в 2009 году, забыто".

"Я носил форму сборной Германии с огромной гордостью и огромным волнением, но теперь всего этого нет... Расизм неприемлем ни при каких обстоятельствах", - заявил Месут Озил.