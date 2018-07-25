"Докажи, что ты гей": как нигериец пытается получить убежище в России
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Нигерийца Маули Сабо* в его родной стране ждет уголовное преследование из-за того, что он гей. Чтобы избежать тюрьмы, а может быть, даже смерти, он воспользовался, как ему казалось, последней возможностью - получил паспорт болельщика чемпионата мира по футболу и приехал в Россию просить убежища.
Свой необычный выбор он объясняет тем, что о России ничего не знал и думал, что в отношении представителей ЛГБТ-сообщества это обычная европейская страна.
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В Россию Сабо въехал 8 июля. Только через десять дней он нашел контакты агентства ООН по делам беженцев в Москве, где ему посоветовали обратиться в комитет "Гражданское содействие", занимающийся помощью беженцам.
Дальше началась процедура подачи документов на предоставление убежища. Правда, с первого раза не получилось - в отделении по вопросам беженцев на Кирпичной улице попросили доказать, что Сабо - гей.
"12 июля мы пришли подавать документы на убежище. У Маули был паспорт, действующая виза, он живет в хостеле, который его по закону зарегистрировал.
На Кирпичной все документы посмотрели и сказали: нужен человек из ЛГБТ-организации, который подтвердит, что заявитель - гей. Мы, мягко говоря, обалдели", - рассказывает пресс-секретарь "Гражданского содействия" Дарья Манина.
"Мне просто повезло"
Со второго раза, в присутствии адвоката ЛГБТ-организации, документы все-таки приняли. Но в комитете сомневаются, что Сабо, которому на родине грозит смертельная опасность, может получить в России статус беженца или политическое убежище.
"Нам не известно ни одного случая предоставления убежища на основании сексуальной ориентации", - сказала Манина.
До приезда в Москву Маули Сабо ничего не знал ни о российском законе о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", который был признан в ЕСПЧ дискриминационным, ни о попытках похищения геев, бежавших из Чечни. "Я думал, что еду в Европу", - объясняет Сабо.
"Почему африканцы сюда едут? Из-за не самого сложного способа получения визы", - поясняет пресс-секретарь комитета "Гражданское содействие" Дарья Манина.
Получение паспорта болельщика после покупки билета на матч ЧМ-2018 упростило и без того несложную процедуру.
Маули Сабо признается, что занимался этим не сам, ему просто повезло.
Живущий в Лагосе друг рассказал историю Маули некоему "высокопоставленному человеку, который тоже является геем". Сам Маули его никогда не видел и не знает его имени. Но именно он, считает Сабо, купил ему билеты на ЧМ-2018 и заказал Fan ID - сам нигериец только отправил по почте копию своего паспорта.
Откуда взялись деньги на покупку билетов, он тоже не в курсе, но своих у него не было.
У мамы не выдержало сердце
Проблемы у Маули Сабо - хотя сам он называет это "недопониманием" - начались год назад. Он тогда активно сидел в социальной сети для геев и бисексуалов.
Там же познакомился с молодым человеком С. из своего штата Кацина. Пообщались, договорились встретиться - Сабо пригласил его к себе в деревню погостить. Вечером они вышли в бар, где встретились со знакомым С. Домой они вернулись втроем.
Дальше, со слов Маули, события развивались так: он сам спал, когда его гость С. начал домогаться своего приятеля, которого встретил в баре. Приятель сбежал из дома, и С. ушел вслед за ним.
"Я не знаю, что случилось дальше, - вспоминает Маули события годичной давности. - Утром в районе шести часов я услышал непрекращающиеся крики на улице, вышел и увидел толпу - человек 50 - у моего дома. Они угрожали, что изобьют меня, а потом доставят в участок, потому что я якобы дотронулся до другого мужчины. Я пытался говорить, что не трогал никого. Но уговоры не подействовали, и я бросился бежать. Они кричали, что в этом доме живет гей, и его надо убить. Они меня преследовали, но не поймали".
Сабо предполагает, что именно незнакомец привел толпу к его дому, рассказав о домогательствах со стороны С. Сам С. с тех пор пропал, и связаться с ним не удалось.
Маули жил в одном доме с родителями. Услышав шум, его мать тоже выбежала на крыльцо. "У нее были проблемы с давлением, она упала. Потом мне сказали, что она умерла. Из-за моих проблем моя мама умерла", - повторяет Маули Сабо.
Отношения вне закона
В Нигерии гомосексуальные связи официально признаны уголовным преступлением не так давно, с 2014 года. Однако и до этого геи, бисексуалы и лесбиянки подвергались там гонениям. Особенно в северных провинциях с мусульманским населением, где законы шариата действуют наравне с государственными.
В 2004 году впервые в истории Нигерии гей открыто сообщил о своей сексуальной ориентации - Биси Алими совершил каминг-аут во время ток-шоу на национальном телевидении Нигерии. Для всей страны это стало настоящим событием. Но вскоре Алими едва не убили.
"Я не ожидала того, что произошло потом. Я не могла предвидеть, что на него нападут", - признавалась потом ведущая шоу Фунми Янда.
"Когда я открыл дверь, меня ударили по лицу, и я перестал видеть. Меня связали. Моего бойфренда тоже связали. Меня постоянно били. Потом я почувствовал что-то холодное у виска. И человек сказал: "Давай просто избавимся от него". Я подумал: ну всё, это конец", - рассказывал Биси Алими.
По его словам, бежать из страны ему помогла мать. Она забрала из банка все семейные сбережения и купила сыну билет в один конец до Лондона. К тому моменту, вспоминал Биси Алими, от него отвернулись все друзья, в том числе геи. Они просто опасались за свою жизнь.
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В 2014 году президент Нигерии Гудлак Джонатан подписал закон, вводящий уголовную ответственность за однополое сожительство. Наказание - до 14 лет лишения свободы. В этом законе говорится, что человек, "прямо или косвенно публично демонстрирующий любовные отношения между людьми одного пола", может провести в тюрьме до десяти лет.
Этот же закон запрещает регистрировать гей-клубы, общества или организации в поддержку ЛГБТ, проводить шествия и митинги. Правозащитная организация Human Dignity Trust в своем отчете указала, что этот закон не только нарушает фундаментальные права человека, но и негативно сказывается на профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа.
С принятием закона гомофобы получили право действовать со всей жестокостью, не опасаясь юридических последствий, считают представители правозащитных организаций, с которыми поговорили эксперты Human Rights Watch.
"Прикрываясь законом, полиция совершала рейды на офисы некоммерческих организаций, предоставлявших юридические услуги представителям ЛГБТ-сообщества. Например, вскоре после принятия закона в январе 2014 года полиция ворвалась на образовательную лекцию по профилактике ВИЧ в Абудже. 12 участников встречи были арестованы по подозрению в "поощрении гомосексуализма". В течение трех недель их держали под стражей без предъявлений обвинений, а отпустили только после взятки в размере 318 долларов", - говорится в докладе Human Rights Watch.
Правозащитники в Нигерии рассказывали, что составление списков предполагаемых геев - стандартная практика в стране. Людей арестовывают, а потом вынуждают назвать имена других известных им представителей ЛГБТ.
"Я сделал свой выбор"
Бежавший в Россию Маули Сабо признается, что скучает по родине, но понимает, что там ему грозит в лучшем случае тюрьма.
"Скорее всего, люди в моей деревне просто убьют меня", - предполагает он. Кацина - один из северных штатов Нигерии, где действуют законы шариата. Там гомосексуальность считается страшным грехом и карается смертью.
Несмотря на это, Маули Сабо один раз уже пытался вернуться. После первого бегства из деревни он оказался в столице страны Абудже, потом перебрался в другой крупный город Лагос, оттуда уехал в Дубай и наконец оказался в Гане. Спустя семь месяцев он связался со своим кузеном, который позвал Маули домой, пообещав прощение.
"На самом деле никто не хотел со мной говорить и видеть меня. Как только я появился в деревне, мои родственники погнались за мной, выкрикивая угрозы. Не знаю, почему кузен пообещал мне прощение..." - удивляется Сабо, которому и в этот раз удалось убежать от своих односельчан.
С тех пор с семьей он не общается. "Никто больше не захочет меня видеть, - говорит он. - Но я сделал свой выбор".
"Люди очень милые"
Формально в России можно получить статус беженца и временное убежище, хотя сама процедура может занять много времени.
Статус беженца считается практически пожизненным - лишить статуса можно на основании очень ограниченного числа нарушений, например, из-за предоставления заведомо ложной информации. Статус получившего временное убежище дается на один год, после чего его можно продлить, если ситуация в родной стране заявителя не изменилась.
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В случае отказа Маули Сабо, претендующий сейчас на статус беженца, сможет оспорить решение. Но если оно устоит, то остается возможность податься на временное убежище.
Статистика не на стороне Сабо. Например, в 2016 году только 3% обратившихся получили статус беженца в России. Временное убежище получили 88% обратившихся, но из них 97% - граждане Украины, еще 2% - сирийцы.
Сам Сабо признается, что не представляет, что делать в том случае, если ему откажут. В Москве ему сейчас нравится: "Люди очень милые, приветливые. Правда, я особо ни с кем близко не общаюсь. Боюсь, что не дадут убежище".
*Имя героя изменено по его просьбе.