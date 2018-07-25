"Докажи, что ты гей": как нигериец пытается получить убежище в России

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Нигерийца Маули Сабо* в его родной стране ждет уголовное преследование из-за того, что он гей. Чтобы избежать тюрьмы, а может быть, даже смерти, он воспользовался, как ему казалось, последней возможностью - получил паспорт болельщика чемпионата мира по футболу и приехал в Россию просить убежища.

Свой необычный выбор он объясняет тем, что о России ничего не знал и думал, что в отношении представителей ЛГБТ-сообщества это обычная европейская страна.

В Россию Сабо въехал 8 июля. Только через десять дней он нашел контакты агентства ООН по делам беженцев в Москве, где ему посоветовали обратиться в комитет "Гражданское содействие", занимающийся помощью беженцам.

Дальше началась процедура подачи документов на предоставление убежища. Правда, с первого раза не получилось - в отделении по вопросам беженцев на Кирпичной улице попросили доказать, что Сабо - гей.

"12 июля мы пришли подавать документы на убежище. У Маули был паспорт, действующая виза, он живет в хостеле, который его по закону зарегистрировал.

На Кирпичной все документы посмотрели и сказали: нужен человек из ЛГБТ-организации, который подтвердит, что заявитель - гей. Мы, мягко говоря, обалдели", - рассказывает пресс-секретарь "Гражданского содействия" Дарья Манина.

"Мне просто повезло"

Со второго раза, в присутствии адвоката ЛГБТ-организации, документы все-таки приняли. Но в комитете сомневаются, что Сабо, которому на родине грозит смертельная опасность, может получить в России статус беженца или политическое убежище.

"Нам не известно ни одного случая предоставления убежища на основании сексуальной ориентации", - сказала Манина.

До приезда в Москву Маули Сабо ничего не знал ни о российском законе о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", который был признан в ЕСПЧ дискриминационным, ни о попытках похищения геев, бежавших из Чечни. "Я думал, что еду в Европу", - объясняет Сабо.

"Почему африканцы сюда едут? Из-за не самого сложного способа получения визы", - поясняет пресс-секретарь комитета "Гражданское содействие" Дарья Манина.

Получение паспорта болельщика после покупки билета на матч ЧМ-2018 упростило и без того несложную процедуру.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лужники во время чемпионата мира по футболу-2018

Маули Сабо признается, что занимался этим не сам, ему просто повезло.

Живущий в Лагосе друг рассказал историю Маули некоему "высокопоставленному человеку, который тоже является геем". Сам Маули его никогда не видел и не знает его имени. Но именно он, считает Сабо, купил ему билеты на ЧМ-2018 и заказал Fan ID - сам нигериец только отправил по почте копию своего паспорта.

Откуда взялись деньги на покупку билетов, он тоже не в курсе, но своих у него не было.

У мамы не выдержало сердце

Проблемы у Маули Сабо - хотя сам он называет это "недопониманием" - начались год назад. Он тогда активно сидел в социальной сети для геев и бисексуалов.

Там же познакомился с молодым человеком С. из своего штата Кацина. Пообщались, договорились встретиться - Сабо пригласил его к себе в деревню погостить. Вечером они вышли в бар, где встретились со знакомым С. Домой они вернулись втроем.

Они кричали, что в этом доме живет гей, и его надо убить" Маули Сабо, беженец из Нигерии

Дальше, со слов Маули, события развивались так: он сам спал, когда его гость С. начал домогаться своего приятеля, которого встретил в баре. Приятель сбежал из дома, и С. ушел вслед за ним.

"Я не знаю, что случилось дальше, - вспоминает Маули события годичной давности. - Утром в районе шести часов я услышал непрекращающиеся крики на улице, вышел и увидел толпу - человек 50 - у моего дома. Они угрожали, что изобьют меня, а потом доставят в участок, потому что я якобы дотронулся до другого мужчины. Я пытался говорить, что не трогал никого. Но уговоры не подействовали, и я бросился бежать. Они кричали, что в этом доме живет гей, и его надо убить. Они меня преследовали, но не поймали".

Сабо предполагает, что именно незнакомец привел толпу к его дому, рассказав о домогательствах со стороны С. Сам С. с тех пор пропал, и связаться с ним не удалось.

Маули жил в одном доме с родителями. Услышав шум, его мать тоже выбежала на крыльцо. "У нее были проблемы с давлением, она упала. Потом мне сказали, что она умерла. Из-за моих проблем моя мама умерла", - повторяет Маули Сабо.

Отношения вне закона

В Нигерии гомосексуальные связи официально признаны уголовным преступлением не так давно, с 2014 года. Однако и до этого геи, бисексуалы и лесбиянки подвергались там гонениям. Особенно в северных провинциях с мусульманским населением, где законы шариата действуют наравне с государственными.

В 2004 году впервые в истории Нигерии гей открыто сообщил о своей сексуальной ориентации - Биси Алими совершил каминг-аут во время ток-шоу на национальном телевидении Нигерии. Для всей страны это стало настоящим событием. Но вскоре Алими едва не убили.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Биси Алими в Лондоне в июле 2018 года

"Я не ожидала того, что произошло потом. Я не могла предвидеть, что на него нападут", - признавалась потом ведущая шоу Фунми Янда.

"Когда я открыл дверь, меня ударили по лицу, и я перестал видеть. Меня связали. Моего бойфренда тоже связали. Меня постоянно били. Потом я почувствовал что-то холодное у виска. И человек сказал: "Давай просто избавимся от него". Я подумал: ну всё, это конец", - рассказывал Биси Алими.

По его словам, бежать из страны ему помогла мать. Она забрала из банка все семейные сбережения и купила сыну билет в один конец до Лондона. К тому моменту, вспоминал Биси Алими, от него отвернулись все друзья, в том числе геи. Они просто опасались за свою жизнь.

В 2014 году президент Нигерии Гудлак Джонатан подписал закон, вводящий уголовную ответственность за однополое сожительство. Наказание - до 14 лет лишения свободы. В этом законе говорится, что человек, "прямо или косвенно публично демонстрирующий любовные отношения между людьми одного пола", может провести в тюрьме до десяти лет.

Правообладатель иллюстрации Simon Maina/AFP/Getty Image caption Кенийские геи протестуют против закона, подписанного нигерийским президентом Гудлаком Джонатаном

Этот же закон запрещает регистрировать гей-клубы, общества или организации в поддержку ЛГБТ, проводить шествия и митинги. Правозащитная организация Human Dignity Trust в своем отчете указала, что этот закон не только нарушает фундаментальные права человека, но и негативно сказывается на профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа.

С принятием закона гомофобы получили право действовать со всей жестокостью, не опасаясь юридических последствий, считают представители правозащитных организаций, с которыми поговорили эксперты Human Rights Watch.

"Прикрываясь законом, полиция совершала рейды на офисы некоммерческих организаций, предоставлявших юридические услуги представителям ЛГБТ-сообщества. Например, вскоре после принятия закона в январе 2014 года полиция ворвалась на образовательную лекцию по профилактике ВИЧ в Абудже. 12 участников встречи были арестованы по подозрению в "поощрении гомосексуализма". В течение трех недель их держали под стражей без предъявлений обвинений, а отпустили только после взятки в размере 318 долларов", - говорится в докладе Human Rights Watch.

Правозащитники в Нигерии рассказывали, что составление списков предполагаемых геев - стандартная практика в стране. Людей арестовывают, а потом вынуждают назвать имена других известных им представителей ЛГБТ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2015 году Гудлак Джонатан проиграл президентские выборы

"Я сделал свой выбор"

Бежавший в Россию Маули Сабо признается, что скучает по родине, но понимает, что там ему грозит в лучшем случае тюрьма.

"Скорее всего, люди в моей деревне просто убьют меня", - предполагает он. Кацина - один из северных штатов Нигерии, где действуют законы шариата. Там гомосексуальность считается страшным грехом и карается смертью.

Несмотря на это, Маули Сабо один раз уже пытался вернуться. После первого бегства из деревни он оказался в столице страны Абудже, потом перебрался в другой крупный город Лагос, оттуда уехал в Дубай и наконец оказался в Гане. Спустя семь месяцев он связался со своим кузеном, который позвал Маули домой, пообещав прощение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нигериец, потерявший родственников

"На самом деле никто не хотел со мной говорить и видеть меня. Как только я появился в деревне, мои родственники погнались за мной, выкрикивая угрозы. Не знаю, почему кузен пообещал мне прощение..." - удивляется Сабо, которому и в этот раз удалось убежать от своих односельчан.

С тех пор с семьей он не общается. "Никто больше не захочет меня видеть, - говорит он. - Но я сделал свой выбор".

"Люди очень милые"

Формально в России можно получить статус беженца и временное убежище, хотя сама процедура может занять много времени.

Статус беженца считается практически пожизненным - лишить статуса можно на основании очень ограниченного числа нарушений, например, из-за предоставления заведомо ложной информации. Статус получившего временное убежище дается на один год, после чего его можно продлить, если ситуация в родной стране заявителя не изменилась.

В случае отказа Маули Сабо, претендующий сейчас на статус беженца, сможет оспорить решение. Но если оно устоит, то остается возможность податься на временное убежище.

Статистика не на стороне Сабо. Например, в 2016 году только 3% обратившихся получили статус беженца в России. Временное убежище получили 88% обратившихся, но из них 97% - граждане Украины, еще 2% - сирийцы.

Сам Сабо признается, что не представляет, что делать в том случае, если ему откажут. В Москве ему сейчас нравится: "Люди очень милые, приветливые. Правда, я особо ни с кем близко не общаюсь. Боюсь, что не дадут убежище".

*Имя героя изменено по его просьбе.