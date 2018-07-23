Image caption Сумгаит - город, где должна была повториться акция таинственных заговорщиков

Это были две самые странные акции протеста в Азербайджане, от которых открещиваются и оппозиция, и религиозные лидеры. В Гяндже были убиты два высокопоставленных полицейских и один предполагаемый преступник, тяжело ранен глава города. Впоследствии в обоих городах арестовали десятки людей.

Власти обвиняют во всем в первую очередь радикальных исламистов, а заодно оппозицию и иностранные силы. При этом несостоявшиеся беспорядки в Сумгаите, состоявшиеся в Гяндже, и покушение на главу исполнительной власти города оставили такое количество вопросов, что в версию властей мало кто верит.

"Вечером 15-го в 20:00 все выходим на улицу! Группами подходим к исполнительной власти! Пусть все возьмут с собой холодное оружие - цепи, железки, ножи". Автор этого призыва и поддерживавшие его комментаторы несколько раз меняли имена, а потом и вовсе удалили свои страницы.

Акция в Сумгаите намечалась на 20:00 15 июля, но уже утром здание городской исполнительной власти было оцеплено полицией и внутренними войсками.

Как рассказал Би-би-си один из очевидцев, люди в масках и с оружием заняли даже здание Сумгаитского драматического театра, который находится на той же площади.

Полиция приказала некоторым близлежащим ресторанам и кафе временно закрыться, а улицы, ведущие к зданию администрации, были перекрыты. Оцепление сняли только после девяти вечера.

Жители Сумгаита, с которыми поговорил корреспондент Би-би-си, называют эту историю очень странной, а некоторые - провокацией. По словам местных жителей, распространявшийся накануне в соцсетях текст не содержал конкретных лозунгов.

"У нас в Сумгаите есть проблема мусорного полигона. Когда он горит, в городе стоит вонь, - рассуждает Видади, местный бизнесмен. - Если бы был экологический протест, я бы поверил, а так - нет".

Тем не менее МВД объявило о 18 задержанных, не назвав их имен.

Гянджинский след

Несостоявшейся сумгаитской акции предшествовала другая. 10 июля в городе Гянджа на западе Азербайджана на улицы внезапно вышли десятки людей. Азербайджанские власти говорят, что оба события - звенья одной цепи.

Происшествие в Гяндже выглядит еще страннее, особенно для тех, кто следит за протестным движением в Азербайджане. На предыдущих протестах были явные лозунги и требования, были известны лидеры и организаторы. В Гяндже ничего этого не было.

За несколько дней до событий в сети и по СМС стали распространяться призывы выйти к зданию местной исполнительной власти. В итоге в назначенный день там собралось около 200 человек.

За порядком следили несколько десятков полицейских. Как рассказали очевидцы, невдалеке стояла машина с солдатами внутренних войск, но они вмешались только после того, как трое полицейских получили ножевые ранения. Двое в итоге скончались от ран.

Image caption Полицейский Самир Байрамов выжил после глубокого ранения в руку и ногу

Выживший после ранений старший лейтенант Самир Байрамов рассказывает, что никаких протестных высказываний не было, на площади оказались молодые и бородатые люди, кричавшие только "Аллаху акбар". О том, что протестующие ничего другого не скандировали и не требовали, рассказали Би-би-си и другие очевидцы.

В последующие дни в Гяндже были арестованы десятки людей. В город ввели внутренние войска, в гостинице на площади, где погибли полицейские, разместился спецназ в масках и с оружием.

Два дня в городе был отключен мобильный интернет. В Гяндже провели экстренное совещание глав основных силовых ведомств, после которого была озвучена версия об исламистском факторе.

Исламистский фактор?

Об исламистах заговорили не сразу. Событиям в Гяндже предшествовало нападение на главу города Эльмара Велиева. 3 июля вечером ему выстрелили в голову. Помощник президента Азербайджана Али Гасанов заявил Би-би-си, что произошедшее - криминал.

Но на следующий день после беспорядков и гибели полицейских Гасанов изменил мнение, назвав покушение на Велиева делом рук религиозного экстремиста и добавив, что это часть борьбы за создание в Азербайджане шариатского государства.

А Генпрокуратура, МВД и Служба госбезопасности (СГБ) распространили совместное заявление, в котором покушение было названо терактом.

Задержанный за покушение на Велиева Юнис Сафаров, по заявлениям силовиков, ранее воевал в Сирии. Также МВД назвало исламскими радикалами и тех, кто участвовал в беспорядках 10 июля и убил полицейских.

Корреспондент Би-би-си встретился в Гяндже с семьей, которая хорошо знала Рашада Беюккишиева, одного из двух подозреваемых в убийстве полицейских (Рашад был убит при попытке задержания спустя два дня).

Они рассказали, что тот не был религиозным человеком, зато участвовал в драках и поножовщинах, а вернувшись из армии, был осужден. Посетители местных мечетей также говорили, что никогда Юниса Сафарова там не видели.

Ариф Юнусов, востоковед и автор книг об исламе в Азербайджане, говорит, что действительно Гянджа и Сумгаит - своего рода центры ислама, но разного. Если в Гяндже сильны шиитские традиции, то в Сумгаите салафизм. И эти два течения не склонны к сотрудничеству.

Image caption Тут на ступенях у входа в здание исполнительной власти выстрелили в Велиева

"Сумгаит - центр салафитов и радикальных салафитов, их еще называют "хариджиты", - говорит он. - Но еще в 2004 году основная салафитская мечеть в Сумгаите была закрыта".

Собеседник Би-би-си в Сумгаите, знавший многих местных салафитов, подтвердил, что многие из них в последние годы покинули страну, в том числе уехали в Сирию.

Ариф Юнусов сомневается в том, что в июльских событиях в двух городах действительно был исламистский след.

По его словам, у радикального ислама в Азербайджане своя лексика, и распространявшиеся призывы к выступлениям в Гяндже и Сумгаите отличались от того, что можно было бы ожидать от исламистов.

Широкий фронт против государства?

Помощник азербайджанского президента Али Гасанов, сперва говоривший о криминальной подоплеке покушения на мэра Гянджи, а потом заявивший о том, что это преступление - часть плана по созданию шариатского государства, не ограничивается одним исламским следом.

Помимо исламистов, Гасанов обвинил в поддержке покушавшегося на мэра злоумышленника проевропейскую оппозицию, правозащитницу и политэмигранта Лейлу Юнус, талышских сепаратистов (талыши - одно из этнических меньшинств страны), а также зарубежные религиозные сайты.

Все эти силы, заявил помощник президента, занимаются идеологическими провокациями против независимой политики азербайджанского государства. Все это Али Гасанов описал в "Фейсбуке" на следующий день после событий в Гяндже.

По словам Гасанова, сначала он не располагал достаточными данными, но потом сделал вывод, что речь идет о фактах синхронизированной идеологической провокации в отношении государственности со стороны сепаратистов, религиозных радикалов и "бытовой оппозиции".

Член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Захид Орудж заявил Би-би-си, что превентивные задержания в Сумгаите не позволили там повториться гянджинским событиям.

Он также считает, что религиозные фундаменталисты объединились с силами оппозиции, чтобы вести борьбу против власти. "Я не удивлюсь, если увижу, как все эти люди объединяются для защиты прав всех карабахских армян", - говорит депутат.

В некоторых СМИ появлялись материалы о грубом отношении Эльмара Велиева к жителям города. Гасанов в связи с этим говорит, что эти медиа пытались создать исламофобский и антишиитский имидж Велиеву.

Альтернативная версия

Не все верят в официальную версию. Представители оппозиции (партий ПНФА и "Мусават") уже говорили, что никогда не проводят акций, о которых открыто не объявляют заранее, и назвали произошедшее в Гяндже провокацией.

Религиозные движения ("Мусульманское единство" и Исламская партия) в прошлом также всегда выражали свой протест открыто. Их акции до сих пор не были анонимными и не проходили без ясных требований.

Есть всего два любительских видео, на которых запечатлены беспорядки в Гяндже. На них видно, что полиция не вооружена и находится в меньшинстве. В прошлом любые несанкционированные акции протеста пресекались в самом начале с использованием сил полиции, значительно превосходящих по численности протестующих.

Жители Гянджи, с которыми говорили корреспонденты Би-би-си, тоже не верят в официальную версию всех событий. Главу местной исполнительной власти Велиева в городе многие не любили.

"Когда в Гяндже все знают о главе исполнительной власти, о том как он себя вел, нет смысла верить в иранский след и исламистов, - говорит бывший советник президента Азербайджана, политолог Зардушт Ализаде, - Сейчас же раскручивают заговор исламистов и в Сумгаите, чтобы показать что заговор имеет всереспубликанский масштаб".

По словам Ализаде, покушение на Велиева могло произойти по разным причинам, при этом надо учитывать кланово-местническую специфику Азербайджана.

Image caption Следы крови тянутся на сотню метров от площади

В Азербайджане традиционно сильна клановость.

"Клановость распространена в подобных странах - на Северном Кавказе тейпы, у нас трайбы, - говорит политолог. - Внутри кланов тоже идет борьба за передел финансовых потоков, и потому нас все время штормит".

Спустя два дня после беспорядков в Гяндже город жил обычной спокойной жизнью. Люди шли по своим делам, и даже на площади, где произошли убийства, никто из местных не обращал внимания на присутствие полицейских.

И только если приглядеться, можно было заметить под ногами следы крови. Они тянулись на добрую сотню метров от площади, по которой теперь уже спокойно шли люди, привыкшие к штормам.