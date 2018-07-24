"Бог и Сталин": комитет по культуре Госдумы возглавит Елена Ямпольская

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption "Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется Бог. Вторая - Сталин", - считает депутат Ямпольская

Партия "Единая Россия" предложила назначить депутата Елену Ямпольскую новым председателем комитета Госдумы по культуре. Широкую известность она приобрела после заявлений о Сталине, церкви и национализме.

Должность главы думского комитета по культуре стала вакантной из-за того, что 14 июня скончался его предыдущий председатель - режиссер Станислав Говорухин. Кандидатура Ямпольской с высокой вероятностью получит поддержку, поскольку "Единая Россия" обладает большинством в Думе.

Ямпольская стала депутатом Госдумы в 2016 году. Параллельно она возглавляет газету "Культура", под названием которой написано "Духовное пространство русской Евразии".

В парламенте Ямпольская пока не была особенно активна: за два года работы депутатом она внесла только один законопроект и подписалась под четырьмя коллективными. На пленарных заседаниях, по данным сайта Госдумы, она выступала девять раз.

СМИ называли Ямпольскую близкой к кинорежиссеру Никите Михалкову. Сама она говорила, что газету спонсирует из нескольких фондов, к некоторым из которых имеет отношение Михалков.

Считается, что депутат также близка к Русской православной церкви. Она была редактором книги митрополита Тихона (Шевкунова) "Несвятые святые".

Сама Ямпольская написала несколько книг, среди которых - "Гимн настоящей стерве, или я у себя одна".

Ямпольская известна своими консервативными взглядами: она предлагала создать альтернативный, патриотический союз журналистов, а также "сменить культурную элиту страны". Русская служба Би-би-си вспоминает самые заметные ее высказывания.

О Сталине

"Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется Бог. Вторая - Сталин. Пока не поздно, давайте прибегнем к первой. Что для нас более ценно - принципы или жизнь? Что нам осталось, кроме отчаянного призыва Николая II: "Господи... спаси и усмири Россию!"? (Некоторые, впрочем, настаивают на редакции "умири" - тоже годится.) Если человек не имеет иного страха, пусть с детства приобретет страх божий. Если не хочет соблюдать гражданские законы, пусть учит Закон Божий" ("Известия", 15 февраля 2007 года).

О Русской православной церкви

"То же самое православие, которое начало очень мощно возрождаться еще на закате СССР, в последнее время оклеветано и запачкано очень грамотным черным пиаром. Раздуваются скандалы по поводу часов патриарха или церковных "Мерседесов"… Никогда не поверю, что охаивание церкви не носит заказного характера" ("Литературная газета", 9 октября 2013 года).

О национализме

"Национализм больше экономики, политики, социальной несправедливости. Он есть ответ души и тела на принудительное стирание границ. На глобализацию нашего более чем интимного - генетического - пространства. Отменить пятый пункт в паспорте можно, сказки, которые рассказывала перед сном бабушка, - нет. У чужой бабушки сказки наверняка не хуже, однако я бы предпочла остаться при своих" ("Известия", 21 января 2011 года).

О гомосексуализме

"Знаете, заметный рост нашей аудитории минувшим летом объясняется тем, что "Культура" поддержала закон о запрете гей-пропаганды. Нас теперь называют гомофобной газетой. Но мы продолжаем гнуть свою линию, и эти материалы - из числа самых читаемых" ("Литературная газета", 9 октября 2013 года).

О счастье

"Счастлив не тот народ, который наиболее сыт, а тот, у которого есть идеал и есть стремление к этому идеалу" (высказывание в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", 22 марта 2017 года).

О пенсионной реформе

"Ранний выход на пенсию не является для нас чем-то сакральным. Для многих - ​не для всех, конечно же, но для многих - ​это не острая необходимость, а вопрос привычки, та же зона психологического комфорта. Причем ведь только психологического" (выступление на пленарном заседании Госдумы, 18 июля 2018 года).