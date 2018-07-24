Трамп хочет лишить бывших чиновников США доступа к секретным материалам

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Белый дом заявил о своем желании отозвать доступ самого высокого уровня секретности у шести бывших чиновников времен администрации Обамы.

Об этом сообщила представитель администрации Трампа Сара Сандерс, отметив, что "они политизировали, а в некоторых случаях, даже капитализировали свою работу в государственном аппарате", сделав "ряд безосновательных обвинений" в отношении президента Трампа.

В списке Сандерс бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший заместитель директора ФБР Андрю МакКейб, бывший директор национальной разведки Джеймс Клеппер, бывшая советник по национальной безопасности Белого Дома Сьюзен Райс, бывший руководитель Центрального разведывательного управления Джон Бреннан, бывший директор Национального агентства по вопросам безопасности Майкл Хейден.

Примечательно, что у двоих из названных Сандерс чиновников, бывшего директора ФБР и бывшего заместителя директора ФБР, доступа к секретным материалам уже давно нет.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что президенту Трампу "не нравится тот факт, что люди политизируют федеральные агентства и департаменты, которые создавались не как политические ведомства, а также то, что они получают прибыль от своих высоких уровней секретности". Она также опровергла предположения журналистов о том, что таким образом президент пытается наказать бывших чиновников за их критику в его адрес.

Что такого наговорили бывшие чиновники?

Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, часто критикует нынешнего президента. Только на прошлой неделе он назвал американско-российский саммит в Хельсинки "ничем иным, как изменой".

Джеймс Коми, бывший директор ФБР, уволенный Трампом в мае 2017 года, неоднократно критиковал 45-го главу Белого дома и во время слушаний в Сенате, и во время публичный выступлений, и в недавно изданной книге "Высшая степень лояльности". Он называл Трампа человеком, моральные качества которого не подходят для его нынешней роли, и сравнивал его с "главарем мафии".

Джеймс Клеппер, бывший директор нацразведки - еще один заметный критик нынешней администрации, недавно заявил о том, что Уотергейтский скандал "меркнет по сравнению с тайной сделкой Трампа и России". Теория о существовании сговора между окружением Дональда Трампа и Кремлем преследует нынешнего главу Белого дома с первого дня его президентства.

Эндрю МакКейб, бывший заместитель директора ФБР, уволенный президентом за считанные дни до его ухода на пенсию, заявил, что "Трамп сделал его семью мишенью для безжалостных нападок", а также отметил многочисленные "покушения на репутацию и ту службу, которую он нес для этой страны".

Сьюзен Рай, бывшая советник Белого Дома по вопросам национальной безопасности, назвала встречу Путина и Трампа один на один "исторической ошибкой", отметив, что вопрос о том, какой была мотивация для подобных действий, является вполне закономерным.

Кто как прореагировал?

Джеймс Клеппер в интервью CNN назвал действия Трампа "очень, очень мелочными".

"Я больше не хожу на секретные брифинги. (Эти действия) никак не повлияют на то, что я говорю или пишу" - "Твиттер" Майкла Хейдена.

"Доступ Эндрю МакКейба к секретным материалам был деактивирован в момент его ухода с должности, в соответствии с политикой ФБР, как нам сказали. Белому дому стоило сверится с ФБР, прежде, чем делать громкие заявления для прессы" - "Твиттер" Мелиссы Шварц - представителя бывшего заместителя ФБР Эндрю МакКейба.

"Я только что текстанул Коми, спросив, есть ли у него доступ к секретным материалам, который может быть отозван. Он ответил: "неа". Президенту нечего отзывать. Коми сказал, что был "снят со счетов", когда ушел из правительства, и это нормальная практика" -"Твиттер" Бенжамина Уиттеса - друга Джеймса Коми, .