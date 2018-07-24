СМИ России: депутат Слуцкий на 7-й строчке рейтинга эффективности в Госдуме

В обзоре российских газе за 24 июля:

"Ведомости": эксперты оценили эффективность депутатов

Самые активные депутаты оказались далеко не самыми полезными. Такой вывод сделали политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов, составившие рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". В первую десятку вошли три депутата, имевшие отношение к скандалу с обвинениями Леонида Слуцкого (ЛДПР) в сексуальных домогательствах к думским журналисткам. Сам Слуцкий оказался на 7-й строчке, пишут "Ведомости", комментируя рейтинг.

1-е и 4-е места заняли председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по труду Ярослав Нилов - члены комиссии по депутатской этике, оправдавшей Слуцкого. Издание напоминает, что это решение привело к бойкоту Думы десятками СМИ.

В первую пятерку вошли также три единоросса - зампреды Думы Ирина Яровая и Александр Жуков и зампред партийной фракции Андрей Исаев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций в рейтинг не вошли, поскольку имеют заведомо больше возможностей проявить себя, чем другие депутаты, пояснили авторы.

Это не первая попытка оценить заслуги депутатов: близкий к Госдуме фонд ИСЭПИ с 2015 года составляет "Рейтинг законотворцев". По словам авторов рейтинга, почти за два года работы депутаты разделились на стайеров и спринтеров: "Одни стабильно и системно проходят всю дистанцию, другие активизируются на отдельных отрезках, проходя их ярко и быстро". Также исследователи делят депутатов на три группы - тех, кто работает в своем регионе, тех, кто проявляет больше активности в самой Госдуме и тех, кто предпочитает общаться с медиа.

"Многие эксперты и политологи предпринимают попытки дать оценку работы депутата, но, как показывает практика, самую лучшую оценку дают избиратели, голосуя за своего депутата или отказывая ему в доверии", - прокомментировал итоги исследования человек, близкий к думскому руководству.

Подход и распределение мест не выглядит как попытка подыграть одной партии, отмечает политолог Константин Калачев: среди попавших в топ-50 есть люди, отношения которых с региональными властями неоднозначны.

"Рано еще ставить окончательные диагнозы и оценки, как это делается авторами. Но рейтинг полезен уже тем, что мобилизует депутатов, заставляет их обратить внимание на экспертное сообщество, напоминает им, что оценки они получают не только внутри Думы, но и вне ее", - говорит Калачев.

Но выделять Слуцкого за медийную активность - это все равно что делать героем человека, попавшего под лошадь, иронизирует Калачев. Главным оценщиком должны быть избиратели, заключает он.

"Коммерсант": "Роснефть" использует утечку для переговоров

"Роснефть" выдвинула судебные претензии на 89 млрд рублей к своим партнерам, участникам соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту "Сахалин-1", сообщает "Коммерсант". Газета называет претензии крупными и полагает, что они могут оказаться средством давления на иностранцев в переговорах о возможных потерях нефти.

Издание уточняет, что ответчиками являются оператор СРП Exxon Neftegaz (30% проекта, принадлежит ExxonMobil), структуры самой "Роснефть" "Сахалинморнефтегаз-шельф" и "РН-Астра" (совокупно 20%), индийская ONGC (20%) и японская Sodeco (30%).

По мнению "Роснефти", акционеры консорциума "неосновательно обогащались", и вызвано это перетоками нефти с месторождений российской госкомпании к месторождениям "Сахалин-1".

За что компания Сечина требует 89 млрд рублей от партнеров по "Сахалину-1"

Споры по перетокам между компаниями с соседними участками - обычная практика, говорит источник газеты, знакомый с ситуацией, разрешаются они, как правило, в переговорах. Он предположил, что "Роснефть" могла зафиксировать падение давления в своих скважинах, но случиться это могло по разным причинам, в том числе и в силу неэффективной разработки месторождения.

Ситуации, когда хозяйствующие на соседних участках субъекты указывают на превышение допустимых уровней отбора углеводородов, не являются редкостью, но решаются почти всегда в досудебном порядке, подтверждает управляющий партнер УК "Право и бизнес" Александр Пахомов.

Эксперт вспоминает единственный случай перехода такого конфликта в зал суда - это спор ЛУКОЙЛа и казахстанской ПККР по месторождению Кумколь. "Конфликт разгорелся после того, как ЛУКОЙЛ предъявил ПККР обвинения в откачке нефти с месторождения на сумму 193,6 млн долларов с применением недопустимых соглашением технологий".

По мнению Пахомова, и по "Сахалину-1" подача иска может быть мерой давления на членов консорциума. Он считает, что прямая конфронтация невыгодна ни одной из сторон, и вероятность внесудебного урегулирования конфликта оценивает как высокую.

Партнер юрфирмы "Стрим" Фарид Бабаев считает, что перспективы иска во многом зависят от ожидающейся геолого-технологической экспертизы. То, что структуры "Роснефти" участвуют в консорциуме, может упростить истцу процесс сбора доказательной базы. В обоснование иска надо предоставить суду арифметический расчет требований, который подтверждал бы не только сам факт перетока нефти, но и его объем, отмечает юрист.

"Известия": россияне стали меньше брать "кредиты на чайники"

В России резко увеличился спрос на крупные потребительские кредиты, пишут "Известия", ссылаясь на данные национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Число займов на сумму более 500 тыс. рублей во втором квартале выросло на 37% и составило 387,5 тыс. Одновременно количество так называемых кредитов на чайники - до 30 тыс. рублей - упало на 31,1%.

Также росло число выданных ссуд в пределах 100-300 тыс. и 300-500 тыс. рублей - на 2% и 12,2% соответственно. Небольшие потребкредиты (от 30 до 100 тыс. рублей) были менее востребованны: их количество упало на 6,5%.

При этом банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая деньги гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов, говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Такие клиенты все чаще прибегают к кредитам для оплаты дорогих товаров и услуг, подчеркнул он.

Потребительские предпочтения постоянно меняются, отметила аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. Еще в 2016 году россияне чаще брали кредиты на покупку мебели, в 2017 году занимали на туристические путевки, бытовую технику и гаджеты. В этом году растет спрос на кредиты для обустройства домов и квартир, а также на услуги фитнес-клубов и образование, добавила она.

Люди отказываются от кредитов для оплаты текущих бытовых расходов и оформляют займы только на действительно нужные и крупные покупки - например, машина, квартира или ремонт, считает директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. Кроме того, выросла финансовая грамотность заемщиков: те, кто ранее набрал много потребкредитов столкнулись с непосильной долговой нагрузкой.

За два последних года многие банки запустили программы рефинансирования: это возможность перевести свой кредит в другой банк по более низкой ставке. Нередко в таких случаях можно объединить несколько кредитов в один и заметно снизить сумму ежемесячного платежа. Такая возможность могла повлиять на спрос на крупные кредиты, полагает Антон Граборов.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си