"Мозговая пыль" Гвинет Пэлтроу. Актриса построила велнес-империю, но не справилась с фактчекингом

Правообладатель иллюстрации Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Image caption Обладательница "Оскара" Гвинет Пэлтроу развивает свой портал о здоровом образе жизни - но врачам и ученым он не нравится

Актриса Гвинет Пэлтроу договорилась с всемирно известным издательством Conde Nast о выпуске журнала Goop о здоровье. Вышло всего два номера, а потом сотрудничество прекратилось: издательство требовало тщательнее проверять материалы о здоровье и нанять фактчекера. Помимо прочего, в Goop писали об отказе от Wi-Fi и паровой чистке влагалища.

Goop договорился о сотрудничестве с Conde Nast весной прошлого года - тогда о проекте Пэлтроу в восторженных тонах высказалась арт-директор издательства и легендарный редактор Vogue Анна Винтур. Планировалось, что журнал будет выходить ежеквартально.

Первый выпуск с Пэлтроу на обложке вышел прошлой осенью, второй - этой весной. После этого сотрудничество Goop с издательским домом прекратилось. "Conde Nast сейчас в процессе изменений и работает очень старомодно", - объяснила актриса в интервью New York Times Magazine, уточнив, что в издательстве "по понятным причинам очень много правил".

Как следует из интервью актрисы, у издательства и Goop возникли разногласия по поводу фактчекинга материалов. Conde Nast наставил, чтобы интервью с целителями и практикующими нетрадиционную медицину специалистами проверялись с научной точки зрения. В свою очередь, редакция Goop предпочитала просто публиковать интервью под видом рекомендаций без какой-либо дополнительной проверки, что противоречило политике издательства.

В итоге некоторые материалы в последний момент менялись на сделанные на скорую руку статьи о путешествиях. Кроме того, Пэлтроу хотела с помощью журнала продавать товары Goop - в Conde Nast настаивали, что хотят сотрудничать с журналом, а не с каталогом.

Пэлтроу не согласна с тем, что журнал публиковал антинаучные или недостоверные данные. "Мы никогда не делаем однозначных утверждений", - объяснила она в интервью. А главный редактор портала Элиза Ленен посчитала, что авторы портала просто "задают вопросы". Несмотря на это, Goop после прекращения сотрудничества с Conde Nast все-таки нанял фактчекера. Пэлтроу прокомментировала это решение так: "Неизбежная усиливающаяся боль".

Goop постоянно ругают врачи

Актриса начала развивать бренд Goop (название составлено из ее инициалов) еще в 2008 году. Сама Пэлтроу объяснила, что увлеклась темой велнес (концепция здорового образа жизни, включающая как физическое, так и ментальное благополучие) после того, как у ее отца нашли рак. Проект начинался как интернет-рассылка - в ней актриса, например, рекомендовала "быть полицейским для своих мыслей" или отказаться об употребления продуктов белого цвета.

Правообладатель иллюстрации Matt Winkelmeyer/Getty Images Image caption Пэлтроу (справа) выступает на саммите Goop в июне 2018 года

В 2012 году Пэлтроу запустила полноценный портал с интернет-магазином. А еще через несколько лет впервые провела саммит, посвященный здоровому образу жизни. Цены на билеты начинались с $500, а на самой конференции помимо Пэлтроу выступали ее коллеги по сцене Кэмерон Диаз и Николь Ричи.

Статьи, опубликованные на сайте, с самого начала регулярно критиковались учеными и врачами, которые называли материалы лженаучными. Goop, например, предостерегал читательниц от ношения лифчиков с эффектом пуш-ап - утверждалось, что они увеличивают излучение от смартфонов, ограничивают "поток токсинов в лимфатических узлах" и могут вызвать рак. Материал содержит и ряд рекомендаций - например, советует отказаться от Wi-Fi в пользу проводного интернета.

Исследования, проводившиеся учеными в США, отрицают какую-либо связь между нижним бельем и возникновением рака.

В другом материале Goop приводились советы "натуропата и гомеопата". Собеседница портала тогда посоветовала в течение восьми дней употреблять только сырое козье молоко, чтобы избавиться от паразитов. Метод не имеет под собой научных оснований, а в Британии даже проводились небольшие исследования, которые говорят о том, что употребление непастеризованного молока как раз может привести к заражению паразитами.

Большой резонанс вызвала и другая рекомендация портала - его читательницам предложили воспользоваться услугами СПА-центра, в котором можно провести "паровую чистку" ("пропаривание") влагалища - утверждалось, что это может сбалансировать уровень гормонов и улучшить энергетические потоки. "Если вы в Лос-Анджелесе, вы обязаны это попробовать", - говорилось в гиде. Методика подверглась критике гинекологов, после этого формулировку в материале заменили на "вы можете это попробовать".

От "мозговой пыли" до энергетических вампиров

Вопросы у врачей вызвал и ассортимент магазина Goop, который рекламировался в его статьях. Например, за 69 долларов на сайте можно купить "магически заряженное" нефритовое яйцо для влагалища, которое "поможет высвободить сексуальную энергию". Профессиональные гинекологи от такой покупки предостерегли и даже посчитали ее опасной. А за 85 долларов можно приобрести целый набор камней, заряженных с помощью Рэйки - методики "гармонизации чакр".

В магазине продают "мозговую пыль" (Brain Dust), которая позволяет синхронизироваться с космическими потоками для достижения "больших целей", спрей против энергетических вампиров, а также всевозможные масла, БАДы (некоторые из них также вызывали опасения у врачей) и секс-игрушки.

Image caption На сайте Goop можно купить "мозговую пыль" и яйца для влагалища, высвобождающие сексуальную энергию

Рекламировал Goop и наклейки, которые позволяют "сбалансировать энергетические частоты в нашем теле" - утверждалось, что они делаются из того же материала, что и скафандры для астронавтов. В NASA тогда заявили, что ничего о таком материале не слышали.

Осенью прошлого года британский журнал Skeptic, который занимается разоблачением лженауки, удостоил Goop награды Rusty Razor ("Ржавое лезвие").

Впрочем, несмотря на критику, Пэлтроу удается зарабатывать на Goop. В 2016 году компания привлекла около 20 миллионов долларов благодаря венчурным инвестициям и открыла штаб-квартиру в Лос-Анджелесе.