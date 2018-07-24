Танки на "Нашествии": почему рок-группы отказываются выступать на фестивале
Три российские рок-группы объявили о том, что отказываются участвовать в крупнейшем российском рок-фестивале "Нашествие" из-за его сотрудничества с министерством обороны. Организаторы, по их словам, обещали в этом году убрать танки и призывные пункты с поля фестиваля, но 23 июля стало известно, что соглашение с российской армией по-прежнему в силе.
"Нашествие" сотрудничает с минобороны с 2013 года: силовики привозят на поле фестиваля военные орудия, разрешая зрителям лазать по ним, а рядом в передвижных призывных пунктах любой желающий может записаться в контрактники.
- Гостям фестиваля "Нашествие" военные покажут "Тополь"
- Рок с танками: нормально или нет?
- Чичерина рассказала об отмене концерта на ЧМ-2018. Что говорят в ФИФА?
Соседство с военными традиционно вызывает неудовольствие некоторых музыкантов.
"У нас с рок-музыкой соединилось министерство обороны, поздравляю! Берегите себя, не позволяйте себе впаривать всякие вещи", - говорил со сцены "Нашествия" лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков в 2014 году.
"Если бы те, кто привел на это поле танки, хотели мира, они бы развесили рядом с ними окровавленные бинты, кишки, мозги, слезы матерей, выкопали бы братские могилы. Чтобы мы могли точнее понять, что делает оружие", - заявил также со сцены фестиваля лидер группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин годом позже.
Русская служба Би-би-си поговорила с несколькими музыкантами, чье выступление ожидалось на "Нашествии" в этом году, но не состоится. А также с теми, кто готов выступать на фестивале.
Дмитрий Кузнецов, лидер группы "Элизиум"
Группа "Элизиум" не выступала на "Нашествии" много лет, последние годы отказывалась от приглашений именно из-за участия минобороны.
Наши взгляды нам не позволяют играть на фестивале, где есть пропаганда милитаризма. Рок-музыка и любая пропаганда войны, крови, убийства - это вещи несочетаемые.
Изначально рок-музыка была музыкой протеста, была против войны во всем мире. И то, что на фестивале в очередной раз выставляется экспозиция танков, призывные участки - в этом виноват не фестиваль, а те 150 групп, которые там выступают и которым пофигу на эти вещи.
Дело в общем ура-патриотическом угаре, который происходит много лет в этой стране. Казалось бы, рок-музыканты должны быть первыми, кто от этого отстранится. Но вся рок-общественность за редким исключением участвует в этом патриотизме.
Если бы значительная часть музыкантов - хотя бы пятая часть - отказывалась выступать, это был бы для фестиваля повод, чтобы объяснить минобороны или директорам холдинга "Нашего радио", что так нельзя. А так все соглашаются, и публика это приветствует. И никто не заметит, что не будет участвовать две или три группы.
Но мы группа с принципами. Нам близок пацифизм. Наша группа не зашкварилась ни одним выступлением на мероприятии, где участвовала "Единая Россия". Никого это, правда, не интересует, но зато наша совесть и честь остается при нас.
Выйти там и сыграть там пацифистскую песню - так уже делали некоторые группы. Я уверен, что это не работает. Ты фактически залез на танк и говоришь, что тебе не нравится война. Но сам-то ты стоишь на танке! Это лицемерие, я считаю.
Рустэм Булатов, лидер группы Lumen
Lumen известна пацифистскими песнями. На "Нашествии" в этом году группа выступать не будет, но по несвязанным с бойкотом причинам.
На "Нашествии", где нам очень интересно и приятно играть антивоенные песни, мы со сцены объясняем, что можно любить родину еще и по-другому, а не с "калашом" в руке. Это тоже способ как-то противодействовать.
Я понимаю, что можно и нужно быть принципиальными, но в то время, когда федеральная радиостанция, которая играет русскоязычный рок, осталась ровно одна, устраивать внутренние раздраи и разборки я не считаю правильным. Гнобить фестиваль и опускать радиостанцию не нужно, она у нас последняя.
Такая позиция - это выбор музыкантов, это важная позиция, я ее поддерживаю. Но можно делать это тихо, понимая, как у нас в стране все устроено.
Есть предложения, от которых невозможно отказаться. В нашей стране они делаются достаточно часто, в том числе рок-музыкантам. Ну как отказать министерству обороны - нет, ребята, мы вас не пустим на наш рок-фестиваль... Как люди себе это представляют?
Дмитрий Соколов, лидер группы "Йорш"
Группа "Йорш" отказалась от участия в "Нашествии" из-за сотрудничества фестиваля с минобороны.
Мы не лезем со своими гитарами в министерство обороны и не хотим, что бы оно лезло на наши выступления.
Наш коллектив придерживается четкой антивоенной позиции и выступает также против любых форм дискриминации. У нас огромное количество песен на всевозможные социальные темы, в том числе и о том, что нужно строить мосты, а не баррикады, учиться слышать друг друга и жить в мире. Концепция милитаризма и демонстрации военной мощи, а так же агитация вступать в вооруженные силы несколько далеки от наших взглядов.
Можно придумать много метафор, но если отодвинуть всю лирику в сторону, то у военной техники есть одна конкретная цель - убивать и разрушать. Панк-рок - это не просто громкая музыка, а песни это не просто набор красивых (или не очень) слов. Иногда эти вещи нужно превращать в поступки.
Мы увидели, что наши коллеги проявили честную открытую позицию и отменили свои выступления, и решили, что наиболее действенно будет их поддержать, ну и в очередной раз напомнить всем о солидарности в панк-движении.
Очень мало в последнее время кто-то делал подобные громкие вещи, а отказаться от культового крупнейшего фестиваля, на котором мечтает выступить почти каждый рок-музыкант - аргумент весомый.
Лусинэ Геворкян, вокалистка группы Louna
Группа Louna не планирует отменять свое выступление на "Нашествии" в этом году.
Мы выступаем на главной сцене "Нашествия" ежегодно с 2011 года. Мы это делали и до того, как появилось минобороны, и после, поэтому было бы странным менять нашу позицию именно сейчас, подстраиваясь под выбор групп, которые мы уважаем и с которыми дружим, но которые не имеют опыта собственных выступлений на этом фестивале, чтобы иметь возможность судить о реальном положении вещей и, тем более, сравнивать до и после.
Я же стараюсь внимания на это не обращать - по той простой причине, что ни разу за все годы наших выступлений на фестивале не встречала на поле и не видела своими глазами все эти элементы минобороны.
Мне хочется играть песни для людей, которые понимают суть рок-н-ролла. Я думаю, многие [посетители фестиваля] тоже не знают, где на поле находится этот кладезь милитаризма. Они туда едут за энергетикой, едут слушать и петь песни. А мы едем играть песни для людей. Было бы странно сейчас отказываться и подводить людей, которые едут слушать наши песни за тысячи километров.
Володя Котляров, солист группы "Порнофильмы"
Группа отказалась выступать на "Нашествии" одновременно с "Элизиумом" из-за сотрудничества фестиваля с минобороны.
Несколько лет подряд нас приглашали участвовать в "Нашествии", но у нас четкая антивоенная позиция.
Мировая рок-музыка всегда была против войны: можем вспомнить хоть фестиваль Вудсток, который проходил в разгар войны во Вьетнаме - фестиваль был рекордным по количеству посетителей. Там были антивоенные лозунги, и все музыканты говорили со сцены, что нужно войну прекратить.
Мы это делали для себя в первую очередь. Для нас очень важно перед самими собой сохранить убеждения. Если бы мы согласились, то мы бы участвовали в массовой манипуляции населения, которое проводит минобороны.
Мы не хотим выступать на фоне станков для убийства людей. Они бы еще куски мяса там развесили: вот танки, а вот трупы. Даже если мы будем петь песни с противоположным смыслом - многие люди не вдумываются в смысл песен, но они видят, что группа "Порнофильмы" играет на фестивале, на котором есть танки.
Если бы остальные музыканты выразили подобную позицию, это было бы главным аргументом отказать минобороны в сотрудничестве: ведь люди начнут сдавать билеты на фестиваль, на котором никто не будет выступать. Но в рок-музыке нет профсоюза, а поодиночке все боятся - за деньги, за репутацию, за то, что их не будут крутить по "Нашему радио".
И пытаются прикрыть это тем, что, мол, мы приедем и будем антивоенные песни играть, высказывать позицию против. Но машина пропаганды министерства обороны намного масштабнее, чем если они там сыграют одну свою антивоенную песню.
Хотелось бы извиниться перед слушателями - все-таки мы кого-то разочаруем. Но мы просим понять нашу позицию. Ждем всех на других фестивалях.
P.S.:Вечером 24 июля стало известно, что от участия в рок-фестивале "Нашествие" отказался еще один коллектив - группа "Пошлая Молли". В заявлении группы в "ВКонтакте" говорится: "Друзья! Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале "Нашествие" примет участие министерство обороны РФ. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там где музыка, нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам!"