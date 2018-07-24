Танки на "Нашествии": почему рок-группы отказываются выступать на фестивале

Правообладатель иллюстрации Ruman Alexandr/TASS Image caption На "Нашествии" уже шесть лет устраивают шоу десантники

Три российские рок-группы объявили о том, что отказываются участвовать в крупнейшем российском рок-фестивале "Нашествие" из-за его сотрудничества с министерством обороны. Организаторы, по их словам, обещали в этом году убрать танки и призывные пункты с поля фестиваля, но 23 июля стало известно, что соглашение с российской армией по-прежнему в силе.

"Нашествие" сотрудничает с минобороны с 2013 года: силовики привозят на поле фестиваля военные орудия, разрешая зрителям лазать по ним, а рядом в передвижных призывных пунктах любой желающий может записаться в контрактники.

Соседство с военными традиционно вызывает неудовольствие некоторых музыкантов.

"У нас с рок-музыкой соединилось министерство обороны, поздравляю! Берегите себя, не позволяйте себе впаривать всякие вещи", - говорил со сцены "Нашествия" лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков в 2014 году.

"Если бы те, кто привел на это поле танки, хотели мира, они бы развесили рядом с ними окровавленные бинты, кишки, мозги, слезы матерей, выкопали бы братские могилы. Чтобы мы могли точнее понять, что делает оружие", - заявил также со сцены фестиваля лидер группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин годом позже.

Русская служба Би-би-си поговорила с несколькими музыкантами, чье выступление ожидалось на "Нашествии" в этом году, но не состоится. А также с теми, кто готов выступать на фестивале.

Дмитрий Кузнецов, лидер группы "Элизиум"

Группа "Элизиум" не выступала на "Нашествии" много лет, последние годы отказывалась от приглашений именно из-за участия минобороны.

Если бы значительная часть музыкантов - хотя бы пятая часть - отказывалась выступать, это был бы для фестиваля повод, чтобы объяснить минобороны или директорам холдинга "Нашего радио", что так нельзя Дмитрий Кузнецов, лидер группы "Элизиум"

Наши взгляды нам не позволяют играть на фестивале, где есть пропаганда милитаризма. Рок-музыка и любая пропаганда войны, крови, убийства - это вещи несочетаемые.

Изначально рок-музыка была музыкой протеста, была против войны во всем мире. И то, что на фестивале в очередной раз выставляется экспозиция танков, призывные участки - в этом виноват не фестиваль, а те 150 групп, которые там выступают и которым пофигу на эти вещи.

Дело в общем ура-патриотическом угаре, который происходит много лет в этой стране. Казалось бы, рок-музыканты должны быть первыми, кто от этого отстранится. Но вся рок-общественность за редким исключением участвует в этом патриотизме.

Если бы значительная часть музыкантов - хотя бы пятая часть - отказывалась выступать, это был бы для фестиваля повод, чтобы объяснить минобороны или директорам холдинга "Нашего радио", что так нельзя. А так все соглашаются, и публика это приветствует. И никто не заметит, что не будет участвовать две или три группы.

Правообладатель иллюстрации RUMIN ALEXANDR/TASS Image caption Минобороны устраивает на поле "Нашествия" экспозицию старой и новой военной техники

Но мы группа с принципами. Нам близок пацифизм. Наша группа не зашкварилась ни одним выступлением на мероприятии, где участвовала "Единая Россия". Никого это, правда, не интересует, но зато наша совесть и честь остается при нас.

Выйти там и сыграть там пацифистскую песню - так уже делали некоторые группы. Я уверен, что это не работает. Ты фактически залез на танк и говоришь, что тебе не нравится война. Но сам-то ты стоишь на танке! Это лицемерие, я считаю.

Рустэм Булатов, лидер группы Lumen

Lumen известна пацифистскими песнями. На "Нашествии" в этом году группа выступать не будет, но по несвязанным с бойкотом причинам.

Такая позиция - это выбор музыкантов, это важная позиция, я ее поддерживаю. Но можно делать это тихо, понимая, как у нас в стране все устроено Рустэм Булатов, лидер группы Lumen

На "Нашествии", где нам очень интересно и приятно играть антивоенные песни, мы со сцены объясняем, что можно любить родину еще и по-другому, а не с "калашом" в руке. Это тоже способ как-то противодействовать.

Я понимаю, что можно и нужно быть принципиальными, но в то время, когда федеральная радиостанция, которая играет русскоязычный рок, осталась ровно одна, устраивать внутренние раздраи и разборки я не считаю правильным. Гнобить фестиваль и опускать радиостанцию не нужно, она у нас последняя.

Такая позиция - это выбор музыкантов, это важная позиция, я ее поддерживаю. Но можно делать это тихо, понимая, как у нас в стране все устроено.

Есть предложения, от которых невозможно отказаться. В нашей стране они делаются достаточно часто, в том числе рок-музыкантам. Ну как отказать министерству обороны - нет, ребята, мы вас не пустим на наш рок-фестиваль... Как люди себе это представляют?

Дмитрий Соколов, лидер группы "Йорш"

Группа "Йорш" отказалась от участия в "Нашествии" из-за сотрудничества фестиваля с минобороны.

Мы увидели, что наши коллеги проявили честную открытую позицию и отменили свои выступления, и решили, что наиболее действенно будет их поддержать Дмитрий Соколов, лидер группы "Йорш"

Мы не лезем со своими гитарами в министерство обороны и не хотим, что бы оно лезло на наши выступления.

Наш коллектив придерживается четкой антивоенной позиции и выступает также против любых форм дискриминации. У нас огромное количество песен на всевозможные социальные темы, в том числе и о том, что нужно строить мосты, а не баррикады, учиться слышать друг друга и жить в мире. Концепция милитаризма и демонстрации военной мощи, а так же агитация вступать в вооруженные силы несколько далеки от наших взглядов.

Правообладатель иллюстрации RUMIN ALEXANDR/TASS Image caption Некоторые посетители фестиваля с удовольствием позируют на фоне военной техники...

Можно придумать много метафор, но если отодвинуть всю лирику в сторону, то у военной техники есть одна конкретная цель - убивать и разрушать. Панк-рок - это не просто громкая музыка, а песни это не просто набор красивых (или не очень) слов. Иногда эти вещи нужно превращать в поступки.

Мы увидели, что наши коллеги проявили честную открытую позицию и отменили свои выступления, и решили, что наиболее действенно будет их поддержать, ну и в очередной раз напомнить всем о солидарности в панк-движении.

Очень мало в последнее время кто-то делал подобные громкие вещи, а отказаться от культового крупнейшего фестиваля, на котором мечтает выступить почти каждый рок-музыкант - аргумент весомый.

Лусинэ Геворкян, вокалистка группы Louna

Группа Louna не планирует отменять свое выступление на "Нашествии" в этом году.

Мне хочется играть песни для людей, которые понимают суть рок-н-ролла. Я думаю, многие [посетители фестиваля] тоже не знают, где на поле находится этот кладезь милитаризма Лусинэ Геворкян, вокалистка группы Louna

Мы выступаем на главной сцене "Нашествия" ежегодно с 2011 года. Мы это делали и до того, как появилось минобороны, и после, поэтому было бы странным менять нашу позицию именно сейчас, подстраиваясь под выбор групп, которые мы уважаем и с которыми дружим, но которые не имеют опыта собственных выступлений на этом фестивале, чтобы иметь возможность судить о реальном положении вещей и, тем более, сравнивать до и после.

Я же стараюсь внимания на это не обращать - по той простой причине, что ни разу за все годы наших выступлений на фестивале не встречала на поле и не видела своими глазами все эти элементы минобороны.

Мне хочется играть песни для людей, которые понимают суть рок-н-ролла. Я думаю, многие [посетители фестиваля] тоже не знают, где на поле находится этот кладезь милитаризма. Они туда едут за энергетикой, едут слушать и петь песни. А мы едем играть песни для людей. Было бы странно сейчас отказываться и подводить людей, которые едут слушать наши песни за тысячи километров.

Володя Котляров, солист группы "Порнофильмы"

Группа отказалась выступать на "Нашествии" одновременно с "Элизиумом" из-за сотрудничества фестиваля с минобороны.

Мы не хотим выступать на фоне станков для убийства людей. Они бы еще куски мяса там развесили: вот танки, а вот трупы Володя Котляров, солист группы "Порнофильмы"

Несколько лет подряд нас приглашали участвовать в "Нашествии", но у нас четкая антивоенная позиция.

Мировая рок-музыка всегда была против войны: можем вспомнить хоть фестиваль Вудсток, который проходил в разгар войны во Вьетнаме - фестиваль был рекордным по количеству посетителей. Там были антивоенные лозунги, и все музыканты говорили со сцены, что нужно войну прекратить.

Правообладатель иллюстрации RUMIN ALEXANDR/TASS Image caption ...а другие разрешают своим детям залезать на экспонаты.

Мы это делали для себя в первую очередь. Для нас очень важно перед самими собой сохранить убеждения. Если бы мы согласились, то мы бы участвовали в массовой манипуляции населения, которое проводит минобороны.

Мы не хотим выступать на фоне станков для убийства людей. Они бы еще куски мяса там развесили: вот танки, а вот трупы. Даже если мы будем петь песни с противоположным смыслом - многие люди не вдумываются в смысл песен, но они видят, что группа "Порнофильмы" играет на фестивале, на котором есть танки.

Если бы остальные музыканты выразили подобную позицию, это было бы главным аргументом отказать минобороны в сотрудничестве: ведь люди начнут сдавать билеты на фестиваль, на котором никто не будет выступать. Но в рок-музыке нет профсоюза, а поодиночке все боятся - за деньги, за репутацию, за то, что их не будут крутить по "Нашему радио".

И пытаются прикрыть это тем, что, мол, мы приедем и будем антивоенные песни играть, высказывать позицию против. Но машина пропаганды министерства обороны намного масштабнее, чем если они там сыграют одну свою антивоенную песню.

Хотелось бы извиниться перед слушателями - все-таки мы кого-то разочаруем. Но мы просим понять нашу позицию. Ждем всех на других фестивалях.

P.S.:Вечером 24 июля стало известно, что от участия в рок-фестивале "Нашествие" отказался еще один коллектив - группа "Пошлая Молли". В заявлении группы в "ВКонтакте" говорится: "Друзья! Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале "Нашествие" примет участие министерство обороны РФ. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там где музыка, нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам!"