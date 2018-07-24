Призёра World Press Photo обвинили в создании "порнобедности"

Правообладатель иллюстрации World Press Photo/Instagram Image caption Серия снимков Алессио Мамо называется "Мечтая о еде"

Снятый итальянским фотографом, лауреатом престижнейшей награды World Press Photo Алессио Мамо цикл изображений "Мечтая о еде" вызвал бурю негодования в соцсетях. Би-би-си рассказывает, что не так с детьми, закрывающими глаза руками перед едой на кадрах Мамо.

Критики итальянца утверждают, что в Индии фотохудожник занялся не чем иным, как эксплуатацией бедности. Кто-то даже применил к его работам термин "порнобедность", обличающий выставление напоказ карикатурной картинки голода.

Снимки Мамо, на которых индийские бедные дети закрывают глаза перед столами с муляжами еды, были сделаны в двух особенно экономически неустойчивых индийских штатах.

Хотя Мамо завершил работу над "Мечтая о еде" ещё в 2011 году, в центр внимания снимки попали именно сейчас, после того, как World Press Photo Foundation поделился ими в своём "Инстаграме".

В описании кадров Мамо написал, что просил модели закрыть глаза и представить еду, которую хотели бы видеть у себя на столе.

"Это концептуальный проект о проблемах города в Индии", - утверждает итальянец.

Официальный аккаунт World Press Photo Foundation в "Инстаграме" часто ведут фотографы-лауреаты премии.

Неясно, одобрили ли постоянные редакторы аккаунта выбор Мамо, но от критиков досталось и фотографу, и редколлегии.

"Как *не* фотографировать людей, у которых меньше денег, чем у тебя. [...] Люди в тяжёлой экономической ситуации - не фон для фото", - негодует юрист из Нового Орлеана Шэннон Симс.

Пропустить Twitter пост , автор: @bfrankphoto Which is worse, the platform showing these images, or the photographer who thought this was a good idea to make these images and showcase them in one of the most visible platforms? My vote is the latter. Dude could have at least brought REAL food. — Brian Frank (@bfrankphoto) 23 июля 2018 г.

"Что хуже - онлайн-платформа, демонстрирующая эти снимки, или фотограф, который решил, что это хорошая идея - показать их на одной из самых заметных площадок? Я голосую за второе. Мужик хотя бы должен был дать им настоящей еды", - говорит фотограф из Айовы Брайан Фрэнк.

"Ого, это бесталанно и мерзко", - возмущена журналистка из Лос-Анджелеса Мелисса Литтл.

Пропустить Twitter пост , автор: @RuchiKumar How did @WorldPressPhoto think this was an ethical approach to storytelling, let alone highlight it as something worth applauding. This is exploitative, degrading and inhuman--it is the misuse of someone's misery for shock value and profiting from it. https://t.co/09qyk6Xmei — Ruchi Kumar (@RuchiKumar) 23 июля 2018 г.

"Как WorldPressPhoto могло прийти в голову, что это этично, не говоря уж про то, что это будто бы достойно восхищения. Это эксплуатация, это унизительно и бесчеловечно", - добавляет специалистка по Афганистану Ручи Кумар.

Пропустить Twitter пост , автор: @Wolfe321 This photographer brought his own fake food to put in front of these starving children in India. He asked them to dream about what kind of food they wanted to put on the table. This is an example of #journalism with no moral compass. @WorldPressPhoto why are you supporting this? pic.twitter.com/4hmDzSJO45 — Lauren Wolfe (@Wolfe321) 23 июля 2018 г.

"Это пример журналистики без морального компаса. World Press Photo, зачем вы это поддерживаете?" - вопрошает создательница исследовательского проекта "Женщины в осаде" Лорен Вольф.

В ответ на критику фонд World Press Photo Foundation опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что фотографы сами отбирают, какими работами делятся, а организаторы премии лишь сообщают им общие правила ведения аккаунта.

Алессио Мамо не ответил на зарос Би-би-си.

В Индии проживает самое большое в мире число голодающих людей. В Общем определителе голода (способ подсчета голода в мире) за прошлый год страна заняла сотое место из 119.