Призёра World Press Photo обвинили в создании "порнобедности"
Снятый итальянским фотографом, лауреатом престижнейшей награды World Press Photo Алессио Мамо цикл изображений "Мечтая о еде" вызвал бурю негодования в соцсетях. Би-би-си рассказывает, что не так с детьми, закрывающими глаза руками перед едой на кадрах Мамо.
Критики итальянца утверждают, что в Индии фотохудожник занялся не чем иным, как эксплуатацией бедности. Кто-то даже применил к его работам термин "порнобедность", обличающий выставление напоказ карикатурной картинки голода.
Снимки Мамо, на которых индийские бедные дети закрывают глаза перед столами с муляжами еды, были сделаны в двух особенно экономически неустойчивых индийских штатах.
Хотя Мамо завершил работу над "Мечтая о еде" ещё в 2011 году, в центр внимания снимки попали именно сейчас, после того, как World Press Photo Foundation поделился ими в своём "Инстаграме".
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В описании кадров Мамо написал, что просил модели закрыть глаза и представить еду, которую хотели бы видеть у себя на столе.
"Это концептуальный проект о проблемах города в Индии", - утверждает итальянец.
Официальный аккаунт World Press Photo Foundation в "Инстаграме" часто ведут фотографы-лауреаты премии.
Неясно, одобрили ли постоянные редакторы аккаунта выбор Мамо, но от критиков досталось и фотографу, и редколлегии.
"Как *не* фотографировать людей, у которых меньше денег, чем у тебя. [...] Люди в тяжёлой экономической ситуации - не фон для фото", - негодует юрист из Нового Орлеана Шэннон Симс.
"Что хуже - онлайн-платформа, демонстрирующая эти снимки, или фотограф, который решил, что это хорошая идея - показать их на одной из самых заметных площадок? Я голосую за второе. Мужик хотя бы должен был дать им настоящей еды", - говорит фотограф из Айовы Брайан Фрэнк.
"Ого, это бесталанно и мерзко", - возмущена журналистка из Лос-Анджелеса Мелисса Литтл.
"Как WorldPressPhoto могло прийти в голову, что это этично, не говоря уж про то, что это будто бы достойно восхищения. Это эксплуатация, это унизительно и бесчеловечно", - добавляет специалистка по Афганистану Ручи Кумар.
"Это пример журналистики без морального компаса. World Press Photo, зачем вы это поддерживаете?" - вопрошает создательница исследовательского проекта "Женщины в осаде" Лорен Вольф.
В ответ на критику фонд World Press Photo Foundation опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что фотографы сами отбирают, какими работами делятся, а организаторы премии лишь сообщают им общие правила ведения аккаунта.
Алессио Мамо не ответил на зарос Би-би-си.
В Индии проживает самое большое в мире число голодающих людей. В Общем определителе голода (способ подсчета голода в мире) за прошлый год страна заняла сотое место из 119.