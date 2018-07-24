Правообладатель иллюстрации Netflix

Более 100 тыс. человек по всему миру подписали петицию с требованием запретить показ сериала "Ненасытная" (Insatiable), снятого онлайн-кинотеатром Netflix. Шоу обвиняют в так называемом фэтшейминге, то есть высмеивании людей с избыточным весом. Актриса, снявшаяся в главной роли, просит зрителей не торопиться с суждениями, а сперва дождаться выхода картины.

Главную роль - школьницы Пэтти - в комедийном сериале исполнила Дебби Райан. Ее персонаж - очень полная девочка-подросток. Она начинает мстить своим обидчикам после того, как ей удается справиться с лишним весом.

Для придания эффекта тучности актрису облачили в специальный костюм. В трейлере, представленном онлайн-кинотеатром 12 июля, главную героиню третируют и даже бьют из-за ее полноты. В итоге она сильно худеет за время летних каникул, и, соответственно, для съемки этих сцен актриса появляется без своего костюма, имитирующего лишние килограммы.

Преобразившаяся Дебби Райан появляется в своей школе, и больше всего ей хочется отомстить своим обидчикам.

Организатором петиции на сайте Сhange.org стала активистка Флоренс Гивен, которая написала: "Уже давно женщинам и юным впечатлительным девочкам говорят, что популярность, наличие друзей и внимание мужчин можно получить только со стройным телом. У нас пока еще есть время не допустить выхода этого сериала и, как следствие, роста неуверенности в себе у юных девочек, которые будут считать, что счастья и авторитета у окружающих можно достичь, лишь потеряв в весе".

Активистка утверждает, что сериал станет причиной роста случаев нарушения питания и еще больше усилит потребительское восприятие женского тела.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Для придания эффекта "тучности" актрису облачили в специальный костюм

Петиция призывает Netflix отменить показ сериала "Ненасытная", премьера которого запланирована на 10 августа.

Актриса Джамила Джамил, выступающая за так называемый бодипозитивный подход - то есть принятие своего тела такиим, какое оно есть, и отказ от борьбы с лишним весом, - резко раскритиковала идею сериала.

Пропустить Twitter пост , автор: @jameelajamil Not very into the premise of Fatty Patty... a teenager stops eating and loses weight and then when “conventionally attractive” takes revenge on her schoolmates? This is still telling kids to lose weight to “win.” The fat shaming is inherent and pretty upsetting. — Jameela Jamil (@jameelajamil) 20 июля 2018 г.

Мне не нравится замысел с "толстой Пэтти"… подросток перестает есть и теряет в весе, а затем, став "привлекательной для всех", мстит своим одноклассникам? Это по-прежнему говорит детям, что для победы необходимо похудеть. Налицо "фэтшейминг", и это очень огорчает.

В то же время исполнительница главной роли Дебби Райан высказалась в поддержку сериала, написав в "Твиттере", что ей далеко небезразлично, как в обществе женское тело становится предметом шейминга и чрезмерного внимания.

"Меня привлекла готовность этого сериала говорить откровенно о том, насколько тяжело и страшно бывает жить в мире со своим телом, не важно хвалят вас за его параметры или критикуют, а также какие ощущения испытываешь, когда хочешь лишь, чтобы тебя не замечали, потому что так легче, чем быть на виду. Надеюсь, поклонники дождутся выхода сериала, а потом сложат свое суждение о нем", - написала актриса.

Netflix описывает сериал как черную, извращенную комедию на тему мести, в которой Пэтти из жертвы третирования постепенно превращается в первую красавицу страны.

Несмотря на шквал негодования в интернете с требованием запрета сериала, многие выступили и в защиту его показа.

"Про новый фильм "Ненасытная" надо понять вот что. 1) Вы не обязаны его смотреть. 2) Это ЧЕРНАЯ комедия. 3) Возьмите себя в руки. Это не фэтшейминг", - написал один из пользователей "Твиттера".

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Актриса сказала, что избавление от лишнего веса не приносит счастья главной героине

"Вернуть привлекательность и уверенность"

В начале года в прокат вышел российский фильм "Я худею", главная идея которого в чем-то созвучна "Ненасытной". Главная героиня в исполнении Александры Бортич на протяжении фильма борется с лишним весом, чтобы вернуть себе былую привлекательность и уверенность в себе. Для съемок в картине актриса сперва поправилась, а затем похудела на 20 кг.

В отличие от шоу Netflix, фильм был встречен позитивно. Кинокритики посчитали, что сюжет является мотиватором, который призывает что-то изменить в жизни, однако каких-либо проявлений высмеивания лишних килограммов они не заметили.

Алиса Таежная: "В России внешность все еще остается главной валютой"

В российском кино до сих пор сильно развита комедийная часть, высмеивающая людей с так называемым лишним весом, говорит кинокритик Алиса Таежная.

"В фильме "Я худею" есть правильные идеи, которые указывают на то, что стоит работать над собой только под влиянием собственной личности, а не из желания кому-то понравиться. И все же в фильме есть большое количество триггерных моментов, которые для аудитории с похожей проблемой могут быть скорее разочаровывающими. Героине не хватает глубины, она скорее символ девушек, которые хотят похудеть, а не живой человек", - объясняет Таежная.По словам критика, в западном кинемотагрофе появляется все больше "бодипозитивных" героев, которые уже прошли стади. принятия своего тела: "На первый план выходит вопрос социальной состоятельности, в то время как в России внешность все еще остается главной валютой, валютой хорошего отношения".При этом, по мнению Таежной, "территория стендап-комедий и черного юмора" остается последней возможностью "отвратительно говорить про важные вещи".

"Это важно для многих людей, в том числе для меня. На авторов всегда выливается огромное количество критики, но на мой взгляд черный юмор - необходимый инструмент саморефлексии. Пункты, которые жалят нас больнее всего и вызывают реакции, как раз указывают на болевые точки, о которых надо говорить", - полагает кинокритик.

"Это картина не столько о принятии себя, сколько о преодолении эгоизма, о способности видеть и слышать ближнего. Она показывает, что стесняться надо не собственной или чужой слабости, а кичливой демонстрации силы - будь то сила богатства, власти, красоты или молодости", - написал в рецензии на картину кинокритик Антон Долин.

Не так давно в интернете разгорелась кампания протеста против приглашения актрисы Скарлетт Йоханссон на роль женщины-трансгендера . Предполагалось, что она сыграет роль криминального авторитета Данте Джилла в фильме режиссера Руперта Сандерса.

Когда стало известно о кастинге Йоханссон на роль Данте Джилла, сразу несколько либеральных СМИ, включая Jezebel и Vice, раскритиковали это решение. Также остались недовольны многие представители ЛГБТ-сообщества, которые считали, что трансгендера должен обязательно играть актер-трансгендер.

В итоге Йоханссон была вынуждена отказаться от роли. "Я, конечно, рада была бы дать жизнь [на киноэкране] истории Данте и его превращения [в мужчину], но я понимаю чувства тех, кто считает, что эту роль должен играть актер-трансгендер", - заявила она.