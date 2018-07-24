Тысячи человек требуют запрета сериала "Ненасытная". Что их оскорбило?
Более 100 тыс. человек по всему миру подписали петицию с требованием запретить показ сериала "Ненасытная" (Insatiable), снятого онлайн-кинотеатром Netflix. Шоу обвиняют в так называемом фэтшейминге, то есть высмеивании людей с избыточным весом. Актриса, снявшаяся в главной роли, просит зрителей не торопиться с суждениями, а сперва дождаться выхода картины.
Главную роль - школьницы Пэтти - в комедийном сериале исполнила Дебби Райан. Ее персонаж - очень полная девочка-подросток. Она начинает мстить своим обидчикам после того, как ей удается справиться с лишним весом.
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Для придания эффекта тучности актрису облачили в специальный костюм. В трейлере, представленном онлайн-кинотеатром 12 июля, главную героиню третируют и даже бьют из-за ее полноты. В итоге она сильно худеет за время летних каникул, и, соответственно, для съемки этих сцен актриса появляется без своего костюма, имитирующего лишние килограммы.
Преобразившаяся Дебби Райан появляется в своей школе, и больше всего ей хочется отомстить своим обидчикам.
Организатором петиции на сайте Сhange.org стала активистка Флоренс Гивен, которая написала: "Уже давно женщинам и юным впечатлительным девочкам говорят, что популярность, наличие друзей и внимание мужчин можно получить только со стройным телом. У нас пока еще есть время не допустить выхода этого сериала и, как следствие, роста неуверенности в себе у юных девочек, которые будут считать, что счастья и авторитета у окружающих можно достичь, лишь потеряв в весе".
Активистка утверждает, что сериал станет причиной роста случаев нарушения питания и еще больше усилит потребительское восприятие женского тела.
Петиция призывает Netflix отменить показ сериала "Ненасытная", премьера которого запланирована на 10 августа.
Актриса Джамила Джамил, выступающая за так называемый бодипозитивный подход - то есть принятие своего тела такиим, какое оно есть, и отказ от борьбы с лишним весом, - резко раскритиковала идею сериала.
Мне не нравится замысел с "толстой Пэтти"… подросток перестает есть и теряет в весе, а затем, став "привлекательной для всех", мстит своим одноклассникам? Это по-прежнему говорит детям, что для победы необходимо похудеть. Налицо "фэтшейминг", и это очень огорчает.
В то же время исполнительница главной роли Дебби Райан высказалась в поддержку сериала, написав в "Твиттере", что ей далеко небезразлично, как в обществе женское тело становится предметом шейминга и чрезмерного внимания.
"Меня привлекла готовность этого сериала говорить откровенно о том, насколько тяжело и страшно бывает жить в мире со своим телом, не важно хвалят вас за его параметры или критикуют, а также какие ощущения испытываешь, когда хочешь лишь, чтобы тебя не замечали, потому что так легче, чем быть на виду. Надеюсь, поклонники дождутся выхода сериала, а потом сложат свое суждение о нем", - написала актриса.
Netflix описывает сериал как черную, извращенную комедию на тему мести, в которой Пэтти из жертвы третирования постепенно превращается в первую красавицу страны.
Несмотря на шквал негодования в интернете с требованием запрета сериала, многие выступили и в защиту его показа.
"Про новый фильм "Ненасытная" надо понять вот что. 1) Вы не обязаны его смотреть. 2) Это ЧЕРНАЯ комедия. 3) Возьмите себя в руки. Это не фэтшейминг", - написал один из пользователей "Твиттера".
"Вернуть привлекательность и уверенность"
В начале года в прокат вышел российский фильм "Я худею", главная идея которого в чем-то созвучна "Ненасытной". Главная героиня в исполнении Александры Бортич на протяжении фильма борется с лишним весом, чтобы вернуть себе былую привлекательность и уверенность в себе. Для съемок в картине актриса сперва поправилась, а затем похудела на 20 кг.
В отличие от шоу Netflix, фильм был встречен позитивно. Кинокритики посчитали, что сюжет является мотиватором, который призывает что-то изменить в жизни, однако каких-либо проявлений высмеивания лишних килограммов они не заметили.
Алиса Таежная: "В России внешность все еще остается главной валютой"
В российском кино до сих пор сильно развита комедийная часть, высмеивающая людей с так называемым лишним весом, говорит кинокритик Алиса Таежная.
"В фильме "Я худею" есть правильные идеи, которые указывают на то, что стоит работать над собой только под влиянием собственной личности, а не из желания кому-то понравиться. И все же в фильме есть большое количество триггерных моментов, которые для аудитории с похожей проблемой могут быть скорее разочаровывающими. Героине не хватает глубины, она скорее символ девушек, которые хотят похудеть, а не живой человек", - объясняет Таежная.По словам критика, в западном кинемотагрофе появляется все больше "бодипозитивных" героев, которые уже прошли стади. принятия своего тела: "На первый план выходит вопрос социальной состоятельности, в то время как в России внешность все еще остается главной валютой, валютой хорошего отношения".При этом, по мнению Таежной, "территория стендап-комедий и черного юмора" остается последней возможностью "отвратительно говорить про важные вещи".
"Это важно для многих людей, в том числе для меня. На авторов всегда выливается огромное количество критики, но на мой взгляд черный юмор - необходимый инструмент саморефлексии. Пункты, которые жалят нас больнее всего и вызывают реакции, как раз указывают на болевые точки, о которых надо говорить", - полагает кинокритик.
"Это картина не столько о принятии себя, сколько о преодолении эгоизма, о способности видеть и слышать ближнего. Она показывает, что стесняться надо не собственной или чужой слабости, а кичливой демонстрации силы - будь то сила богатства, власти, красоты или молодости", - написал в рецензии на картину кинокритик Антон Долин.
Не так давно в интернете разгорелась кампания протеста против приглашения актрисы Скарлетт Йоханссон на роль женщины-трансгендера . Предполагалось, что она сыграет роль криминального авторитета Данте Джилла в фильме режиссера Руперта Сандерса.
Когда стало известно о кастинге Йоханссон на роль Данте Джилла, сразу несколько либеральных СМИ, включая Jezebel и Vice, раскритиковали это решение. Также остались недовольны многие представители ЛГБТ-сообщества, которые считали, что трансгендера должен обязательно играть актер-трансгендер.
В итоге Йоханссон была вынуждена отказаться от роли. "Я, конечно, рада была бы дать жизнь [на киноэкране] истории Данте и его превращения [в мужчину], но я понимаю чувства тех, кто считает, что эту роль должен играть актер-трансгендер", - заявила она.