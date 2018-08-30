Умер Иосиф Кобзон, лицо советской эстрады

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В московской больнице в возрасте 80 лет умер певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, подтвердил Би-би-си представитель его жены. Пик славы Кобзона пришелся на 1970-80-е годы. Он был лицом советской эстрады и символом эпохи, уступая в популярности разве что Алле Пугачевой.

За 60-летнюю карьеру Кобзон исполнил около трех тысяч песен - от принесшей ему первую известность "А у нас во дворе" к "Русскому полю", "Я люблю тебя, жизнь", "Балладе о красках", "Мгновениям" и "Где-то далеко" из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Любимец публики, коллег и власти

Кобзон имел мощный лирико-драматический баритон и великолепную дикцию. Интонационная выразительность позволяла ему звучать и пафосно, и задушевно.

Он обладал огромной работоспособностью и не знал понятия "творческий кризис".

В отличие от многих знаменитостей того времени, позволявших себе легкую фронду и независимое поведение, Кобзон всегда и во всем был образцовым советским человеком.

Эти факторы обусловили колоссальную востребованность Кобзона. Без него не обходился практически ни один праздничный концерт, "голубой огонек" и программа "Песня года". Его голос постоянно звучал на телевидении и по радио.

Мир искусства вообще-то недоброжелателен. Но Кобзон был широкой натурой, со всеми ладил, имел множество друзей, которым охотно помогал.

Его вездесущность вызывала не злую зависть, а добродушное подтрунивание. Как у Высоцкого в песне о телевидении: "Всё на дому - самый полный обзор: отдых в Крыму, ураган и Кобзон".

Кстати, с Высоцким Кобзон был в прекрасных отношениях и организовывал его похороны, хотя, по признанию Иосифа Давыдовича, они были "на разных полюсах".

Знаменитый поэт-пародист Александр Иванов сочинил эпиграмму: "Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона".

От Сталина до Путина

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Поздравляя певца с 80-летием, Владимир Путин вспомнил старую шутку и подарил юбиляру бронзовую статуэтку бизона.

А в девять лет Кобзон сподобился выступать в Кремле перед Сталиным: победил на областном конкурсе юных дарований и попал на всесоюзный итоговый концерт. Исполнял песню "Летят перелетные птицы".

Маленьких участников предупредили не таращиться на сидевшего в ложе вождя, но Ося не удержался и надолго запомнил белый с золотом маршальский китель.

Родился Иосиф Кобзон 11 сентября 1937 года в небольшом городке Часов Яр в Донецкой области. Его первым воспоминанием стала эвакуация в Узбекистан.

Рос без отца, вернувшегося с войны в другую семью.

По настоянию матери и отчима обзавелся "серьезной профессией" - окончил горный техникум. Но в армии сразу оказался в окружном ансамбле песни и пляски, потом поступил в Гнесинский институт.

Выступал на разных площадках Москвы. Большая карьера началась в 1964 году с побед на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады и песенном фестивале социалистических стран в польском Сопоте.

Участвовал в сборных концертах вместе с Лидией Руслановой, Клавдией Шульженко, Леонидом Утесовым и Марком Бернесом, у которых, по его словам, многое почерпнул. Русланову молодой артист шутливо называл "барыней", а она его "касатиком".

Концерт Кобзона в честь его 60-летия начался в семь вечера и закончился в 05:45 утра следующего дня.

Певец несколько раз объявлял о завершении творческой деятельности, но потом возвращался. Последний большой сольный концерт он дал в день своего 75-летнего юбилея, но время от времени выступал и дальше.

Советский патриот

В 1973-1991 годах Иосиф Кобзон состоял в КПСС. Пел на "комсомольских стройках", на острове Даманский после советско-китайского вооруженного конфликта 1967 года, в Чернобыльской зоне, а в Афганистан летал девять раз.

В новой России он принадлежал к консервативно-ностальгирующему лагерю, хотя, судя по высказываниям, тосковал не столько по советскому строю, сколько по единому государству. Много и эмоционально сожалел о распаде СССР, горячо приветствовал любые интеграционные движения на постсоветском пространстве.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иосиф Кобзон часто появлялся на людях со звездой "Героя ДНР"

С 2007 года состоял в "Единой России". Был депутатом Госдумы шести созывов, главой и заместителем главы парламентского комитета по культуре, одним из пяти представителей творческой интеллигенции, получивших звание Героя Труда РФ.

Во время трагедии "Норд-Оста" входил в захваченное боевиками здание, сумел договориться об освобождении женщины и трех детей из числа заложников.

В 2014 году поддержал российскую аннексию Крыма, позднее получил паспорт и звание "Героя" от так называемой ДНР, а о политике Украины высказывался в резких выражениях. Попал под санкции Украины и Евросоюза.

В американской визе Кобзону отказывали с 1995 года из-за его отношений с некоторыми российскими предпринимателями, которых компетентные органы США считали боссами организованной преступности.

Воля к жизни

С 2002 года Иосиф Кобзон боролся с онкологическим заболеванием. Перенес несколько операций, впадал в кому, но в периоды ремиссий снова выступал со сцены и вел активную социальную жизнь.

В 2009 году, через пять дней после очередной операции в немецкой клинике, он пел вживую на фестивале "Новая волна" в Юрмале.

"У него такая сила характера, такая сила воли и такая тяга к жизни, что он перехитрил смерть", - сказала тогда хорошо знавшая Кобзона певица Лариса Долина.