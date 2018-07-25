Смогут ли Трамп и Юнкер остановить торговую войну?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Торговые пошлины - лучшее средство!", - заявил президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Либо страна, которая несправедливо относилась к США на переговорах, получает честное соглашение с нами, либо она будет сталкиваться с торговыми тарифами", - пояснил свою позицию американский лидер.

Жан-Клод Юнкер в среду прибывает в США с официальным визитом. Одной из главных тем его встречи с Трампом станет торговля между США и ЕС, в частности - торговые тарифы и пошлины.

Вашингтон и Брюссель уже обменялись чувствительными для их экономик торговыми пошлинами на импорт.

"ЕС приезжает в Вашингтон на переговоры по торговле. У меня есть для них предложение. США и ЕС должны отказаться от любых пошлин, торговых барьеров и субсидий! Тогда это будет свободный рынок и свободная торговля. Надеюсь, они так и поступят, мы готовы - но они ведь так не сделают!" - написал Трамп в "Твиттере".

Смогут ли Трамп и Юнкер найти компромисс?

На первый взгляд Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер такие же противоположности, как день и ночь, но на самом деле у них достаточно много общего.

Они оба считают себя прекрасными переговорщиками. Никто из них не придерживается сценариев, заготовленных их советниками. Они оба также говорят, что отношения с Россией должны быть менее конфронтационными.

На саммите "большой семерки" в Канаде Трамп назвал Юнкера "жестоким убийцей". Поводом для такой характеристики стали европейские пошлины на поставляемые из ЕС товары.

Юнкер в ответ на это высказывание заметил, что весьма необычно, когда к кому-то из Люксембурга относятся как к угрозе.

Зачем нужна эта встреча?

ЕС и США оказались втянуты в торговую войну, хотя Брюссель никогда не называл спор по поводу пошлин войной.

1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно.

Европейские страны, Канада и Мексика вскоре объявили о введении ответных пошлин. Брюссель, в частности, обратился в ВТО и с 22 июня ввел 25-процентные пошлины на ряд американских товаров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канада, Мексика и ЕС в прошлом году экспортировали в США стали и алюминия на сумму 23 млрд долларов

Ранее Трамп также заявил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если те не откажутся от торговых барьеров в отношении американских компаний.

Что говорит Юнкер?

Еврокомиссия направила Вашингтону 11-страничный документ, в котором говорится, что введение пошлин на европейские автомобили будет контрпродуктивным, поскольку 120 тысяч рабочих мест в США напрямую связаны с поставками европейских автомобилей в США.

В Евросоюзе считают несостоятельным объяснение Вашингтона по поводу необходимости введения пошлин - якобы пошлины необходимы для обеспечения национальной безопасности.

Трампуне нравится ЕС?

Похоже на то. Недавно президент США назвал Европейский союз "врагом".

Он считает, что положительное сальдо торгового баланса ЕС с США является проблемой для Вашингтона. И он поддерживает "брексит".

Ему явно не нравится европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, которая неоднократно штрафовала американские технологические компании на миллионы евро. Сама Вестагер говорила, что у нее нет никаких особенных проблем с США.

Могут ли Трамп и Юнкер что-то решить?

В Еврокомиссии ранее заявили, что поездка Юнкера в США является частью диалога по нормализации конфликтной ситуации. Если перевести это заявление с языка европейской дипломатии, то это будет означать: не ждите слишком многого.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption ЕС угрожает принять "все необходимые меры" в ответ на действия администрации Трампа

В самом начале спора по поводу тарифов Евросоюз фактически решил не бороться за заключение сделки о зоне свободной торговли, благодаря которой можно было бы избежать введения высоких пошлин.

Однако ЕС тогда отказался от этой возможности, так как не хотел вести переговоры в ситуации, когда их партнер им угрожает.

Переговоры Евросоюза и США о заключении соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве велись на протяжении более трех лет - с 2013 года.

После того, как кресло президента США занял Дональд Трамп, переговорный процесс был фактически заморожен. В январе США вышли из договора о Транстихоокеанском партнерстве.

Здоров ли Юнкер?

Недавно Жан-Клоду Юнкеру пришлось комментировать обвинения в том, что он якобы был пьян во время саммита НАТО. Поводом для таких заявлений в СМИ стало видеозапись, на которой видно, что Юнкер передвигается с большим трудом.

Комментарии некоторых СМИ, что Жан-Клод Юнкер был на саммите в состоянии алкогольного опьянения в Брюсселе назвали "оскорбительными".

Советникам главы Еврокомиссии пришлось объяснять, что Юнкер страдает от радикулита, однако, как пояснили в Брюсселе, это состояние никак не отразилось на работе председателя Еврокомиссии, и на следующий день после саммита НАТО он, как и было запланировано, отправился в Китай.

Во время встречи в Вашингтоне Юнкер будет представлять все страны Евросоюза, так как все вопросы, связанные с торговлей, были переданы Брюсселю.

Перед визитом в США Юнкер говорил с лидерами Франции, Германии, Нидерландов и Австрии.