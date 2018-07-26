Мэри Эллис: маленькая девочка за штурвалом тысячи самолетов

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В Британии умерла Мэри Эллис - одна из последних в стране женщин-пилотов Второй мировой войны. Эллис был 101 год.

Летчица ушла из жизни у себя дома на острове Уайт. За время службы ей довелось управлять более чем тысячей самолетов.

"В то время девушка за штурвалом самолета была чем-то сродни греху", - вспоминала она.

Мэри Эллис управляла разными видами истребителей, тяжелыми бомбардировщиками, а также стала одной из первых женщин, севших за штурвал реактивного истребителя.

Во время Второй мировой она была членом вспомогательной авиационной траспортной службы Британии (Air Transport Auxiliary, ATA), куда на службу в качестве пилотов-перегонщиков принимали гражданских лиц - их задачей было доставлять самолеты с заводов на военные аэродромы.

Руководитель ATA Джон Уэбстер отзывался о Мэри Эллис как об удивительном человеке.

Однажды во время войны на одной из авиабаз Королевских военно-воздушных сил Великобритании наземный обслуживающий экипаж не поверил в то, что Мэри Эллис - пилот бомбардировщика, хотя она сажала его на аэродором у них на глазах.

"Они зашли внутрь самолета и обыскали его... Все были ошеломлены тем, что маленькая девочка вроде меня может самостоятельно управлять такими большими самолетами", - рассказывала Мэри Эллис.

Правообладатель иллюстрации MARY ELLIS Image caption Мэри Эллис стала членом ATA в 1941 году, после того, как она услышала в эфире Би-би-си объявление о наборе во вспомогательную авиационную службу женщин-пилотов

Девичья фамилия Мэри Эллис - Уилкинс. Она родилась в семье фермеров в графстве Оксфордшир. Дом ее родителей находился около двух авиабаз Королевских военно-воздушных сил Великобритании - в Байсестере и в Порт-Мидоу.

Как рассказывала Эллис, самолеты заинтересовали ее в раннем возрасте. Когда она была ребенком, отец попросил пилотов взять дочь в прогулочный полет. "Мне кажется, это и определило мою судьбу", - признавалась Мэри Эллис.

Подростковая увлеченность небом привела ее на на аэродром Уитни, где давали уроки пилотирования .

Правообладатель иллюстрации FOX PHOTOS Image caption По словам Мэри, во время войны женщины доказали, что могут очень хорошо управлять самолетами

На работу в ATA Эллис устроилась в 1941 году, после того, как услышала в эфире Би-би-си объявление о наборе во вспомогательную авиационную службу женщин-пилотов.

Это решение частью британского общества было встречено в штыки.

"Женщинам, которые хотят служить своей стране, следует браться за работу, более подходящую их полу, вместо того чтобы посягать на мужскую работу", - говорилось в гневной редакционной колонке авиационного журнала Aeroplane в 1940 году.

"Реальная угроза - женщина, которая думает, что она должна управлять скоростным бомбардировщиком, хотя у нее не хватает ума нормально мыть полы в госпитале", - писал другой возмущенный колумнист.

Несмотря на такое негативное отношение общества к женщинам-пилотам и протесты родной матери, Мэри все-таки решила поступить на работу в ATA.

Правообладатель иллюстрации MARY ELLIS Image caption В то время, когда Мэри Эллис решила стать пилотом, девушка за штурвалом самолета, по ее словам, в воспрятии общества была чем-то сродни греху

Уже вскоре после поступления на службу она стала пилотировать, по ее словам, "быстрые и злые самолеты", в том числе и бомбардировщики. Работы становилось все больше по мере того, как производство военных самолетов росло, а также росло число раненых и погибших в военных действиях.

Работа Мэри нравилась, но была довольно опасной. Часто ей приходилось управлять машиной, которую она видела впервые и об особенностях конструкции которой почти ничего не знала. В ее распоряжении были только инструкции для пилота-перегонщика, в которых говорилось лишь о том, как посадить самолет.

По ее признанию, управлять незнакомым самолетом иногда было очень страшно - все машины были очень разные. "Ты пересаживаешся с биплана Tiger Moth на бомбардировщик Wellington, а потом садишься за штурвал истребителя Spitfire", - вспоминала Эллис.

Image caption Жизни Мэри Эллис несколько раз угрожала смертельная опасность

За время службы во вспомогательной авиационной траспортной службы Британии, по оценке самой Мэри Эллис, она садилась за штурвал приблизительно тысячи различных самолетов.

Опасная работа

Жизни Эллис несколько раз угрожала смертельная опасность. Однажды ее самолет был сбит над Борнмутом - не исключено, что ее по ошибке сбили свои же. Когда ей пришлось приземляться в условиях сильного тумана, самолет Эллис чуть не столкнулся с взлетавшим истребителем Spitfire.

Ей также удалось выжить во время аварийной посадки, когда шасси ее истребителя Spitfire заклинило, что привело к перегреву двигателя.

"Я просто знала, что должна что-то сделать до того, как двигатель взорвется. Это просто часть работы - умение совладать с самолетом", - вспоминала Мэри Эллис.

Мэри потеряла свою близкую подругу Дору Ланг в авиакатастрофе в 1944 году. "Я очень по ней тосковала. В течение двух дней [после гибели Доры] мне не разрешали летать. Я и не хотела. Но шла война, и мы должны были продолжать свою работу", - рассказывала Эллис.

По словам Мэри, во время войны женщины доказали, что могут отлично управлять самолетами.

Image caption Мэри Эллис любила не только самолеты, но и спортивные автомобили. Она сама участвовала в автомобильных гонках и становилась победителем.

"У нас было много поклонников. В то время нас называли гламурными девушками, не знаю почему. Но вокруг нас всегда было много ухажеров", - рассказывала Мэри Эллис.

Когда в 1945 году ATA была расформирована, Мэри Эллис перевели на службу в королевские ВВС: ей довелось стать одной из первых женщин, которые управляли первым британским реактивным истребителем Gloster Meteor. Позже, в 1950-х и 1960-х годах, она занимала должность управляющего аэропортом Сандаун на острове Уайт.

Кроме самолетов Мэри Эллис обожала спортивные автомобили, она сама участвовала в автомобильных гонках и побеждала в них. Также у Эллис был собственный магазин модной одежды.

Повторить все, кроме войны

"Она самый гламурный человек, которого я знаю. Она обожает моду, у нее всегда накрашены ногти. Она очень много знает об этикете: какой фарфор в каком случае, какой столовый прибор... Она могла бы написать об этом книгу", - рассказывала племянница Мэри Эллис Розмари Мартин.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption По признанию родственников Мэри Эллис, она с интересом следила за модой

В 1961 году Мэри вышла замуж за пилота Дона Эллиса. После его смерти в 2009 году она осталась жить в их доме рядом с аэропортом Сандаун.

Даже когда ей исполнился 101 год, она водила автомобиль и каждый день ездила за покупками.

"Работа пилота в ATA была фантастическим опытом", - признавалась Эллис.

"Ты летишь высоко в воздухе и предоставлена сам себе. Ты можешь делать все, что тебе хочется. Я летала на четырехстах истребителях Spitfire. Иногда я садилась за штурвал и просто летела поиграть с облаками. Я бы хотела повторить все опять. Плохо, что тогда была война, а в остальном все было прекрасно", - говорила она.